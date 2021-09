A Cádiz ellen sem nyert a Barca, Xavi válthatja Koemant

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Gólnélküli döntetlent játszott a Cádiz vendégeként a Barcelona, ezzel a katalánok veretlenségi szériája hárommeccsesre nyúlt. A mérkőzés második félidejében de Jong kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a gránátvörös-kékek, sőt Ronald Koeman vezetőedzőt is a lelátóra küldte Del Cerro játékvezető.

„Ebben az országban mindenért piroslapot kapsz!” – méltatlankodott a lefújást követően a Barcelona holland edzője. Koeman azután gyűjtötte be a piros lapot, hogy túl hevesen reklamált Busquets sárgalapját követően a hosszabbítás utolsó pillanataiban.

A Barcelona most is csak árnyéka volt önmagának, bár Depay két nagy helyzetet is kihagyott. A meccsen egy félidőt játszó Sergi Roberto is csalódottan értékelt, miután csapata most sem tudta megszerezni a három pontot.

„Meg kell nyernünk a La Ligát. Nekünk nem elég az első 4-ben végezni, bajnokoknak kell lennünk! Nem hiszem, hogy más csapatoknak jobb lenne a játékosállományuk, mint nekünk” – mondta a játékos.

A Barcelona egy meccsel kevesebbet játszott, mint az örök rivális Real Madrid, de hátránya hét pontosra nőtt a listavezetővel szemben. Nem csoda, hogy egyre erősebb találgatások kelnek szárnyra, a Marca szerint például Xavi válthatja a kispadon Koemant.

A spanyol lap szerint Xavi mellett szól, hogy Guardiola játékstílusát tökéletesen elsajátította, Barca legendaként átérzi a klub helyzetét, imádják a szurkolók, jó viszont ápol Laportával, és van edzői tapasztalata is.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona vasárnap a Levantét fogadja, ahol a hazaiak győzelme 1,41, a döntetlen 5,20, a vendég siker 7,50-szeres pénzt fizet.