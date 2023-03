A bolgár sajtó szégyenről ír, példát kéne venniük a magyar labdarúgás fejlődéséről

A bolgár szövetségi kapitány reálisan értékelt a találkozó után.

A magyar válogatott 3-0-s győzelmet aratott Bulgária ellen az első Eb-seletjezős mérkőzésén, így fölényes sikerrel kezdte meg szereplését a kvalifikáció során.

A bolgár válogatott szövetségi kapitánya, Mladen Krsztajics a budapesti, 3-0-s vereség után őszintén elismerte, hogy a magyar válogatott magasabb szintet képvisel az övéinél:

“Nekünk nincsenek topligás játékosaink, akik ilyen sebességgel képesek játszani, és több sérültünk is van, kényszerű cserékre is volt szükség. A Bulgáriában játszó játékosainknak nincs meg az a ritmusérzéke, ami ezen a nemzetközi szinten szükséges lenne, hamar kimerülnek a játékosaink ezen a szinten, ez volt Montenegró ellen is. Tehetséges, de tapasztalatlan labdarúgóink vannak, akiktől nem lehet elvárni, hogy ilyen szintű játékosokkal szemben felvegyék a versenyt. Jelenleg erre vagyunk képesek.”

“A magyar játékosok erős európai klubokban játszanak. Ez már nem az a válogatott, mint tíz-tizenöt éve, ez a csapat méltó ellenfele volt az olaszoknak, angoloknak is, magasabb szintet képvisel. A magyar modell számunkra is követendő lehet a jövőre nézve. Szoboszlai Dominik például topligás, magas szinten futballozó labdarúgó, de nemcsak ő, többen is ezt a szintet képviselik a magyar csapatban. Nekünk nincsenek olyan játékosaink, mint Magyarországnak vagy Szerbiának, ezt látni kell” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Eközben a bolgár sajtó sem kímélte saját válogatottját:

"Szégyen és gyalázat! Magyarország összezúzta Bulgária focitetemét" - fogalmazott a gol.bg

„Magyarország viccet csinált a félénk oroszlánokból”, „akiknek a játékuk ezen a meccsen több mint komikus és abszurd volt” - írta cikkjében a lap.

"Itt a második vereség! A magyarok egy félidő alatt kiütöttek minket" - jegyezte meg a sportal.bg, utalva arra, hogy a mieink előtt a bolgárok Montenegrótól is kikaptak a selejtezősorozatban, így két forduló után nullapontosak.

