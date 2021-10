A Barcelona szórakozik Koemannal

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ronald Koeman helyzete a Barcelona kispadján finoman szólva is bizonytalan és tele van drámai jelenetekkel, valamint váratlan fordulatokkal. Joan Laporta elnök most éppen azt nyilatkozta, hogy a holland az eredményektől függetlenül marad a padon. Nála is konkrétabban fogalmazott a helyettese Rafael Yuste, aki egyenesen azt állította, hogy a Barcelona vezetésében sosem volt téma Koeman elbocsátása.

Ehhez képest azonban a klub tagjainak képviselői úgy gondolják, hogy már október 17-én, a következő közgyűlésen is téma lesz az edzőváltás. Ők dobták be először Roberto Martinez nevét, aki ugye a belga válogatott szövetségi kapitányaként hívta fel magára a figyelmet.

Aztán a Cádiz és a Granada elleni döntetlenek után került képbe Xavi Hernández szerződtetése, de őt meg Laporta nem kedveli különösebben, így az egykori Barca-játékosnak kevés az esélye a kinevezésre. A Benfica elleni BL-vereséget követően még Andrea Pirlo és Marcelo Gallardo neve is elhangzott a Koeman-utódok nem rövid sorában, amelyben megtalálható Erik Ten Hag, az Ajax szakvezetője is. A Goal spanyol kiadása szerint ezek a nevek a klubtól szivárogtak ki, nem a sajtó találta ki. Sokak szerint Koeman szombaton ült utoljára a kispadon.

A spanyol sajtó szombaton egyszerre csapott le Koemanra, aminek az áll a hátterében, hogy a Barcelona több munkatársa is találkozott az újságírókkal. Ezzel együtt a Goal is úgy tudja, hogy a katalán klub vezetői immár hetek óta keresik a holland szakember utódját. Ehhez képest igencsak meglepő volt Laporta 180 fokos fordzlata, amely mögött az állhat, hogy Koeman eltávolítása igencsak sokba kerülne a pénzügyi gondokkal is küzdő klubnak.

Könnyen lehet, hogy tovább tart még ez a színjáték, amelyben naponta változtatják a véleményüket a klub vezetői.

