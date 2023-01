A Barcelona is büntetőkkel jutott a Szuperkupa-döntőbe, jöhet az El Clásico!

A rendes játékidőben és a hosszabbításban is egyenlíteni tudott a Betis, de a tizenegyeseknél már megremegett a lábuk.

Szerdán a Real Madrid büntetőpárbajban győzte le a Valenciát a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében, ma pedig a Betis a Barcelonával találkozott a finálé másik kiadó helyéért.

A 22. percben Koundé hozta a frászt a Katalán drukkerekre, miután röviden adta haza a labdát Ter Stegennek, amire Fekir csapott le, elvitte a kapus mellett a játékszert, de kisodródott és így a visszaérő Araujo le tudta őt ütközni, mielőtt lövésre lendítette volna a lábát.

Egy perccel később Raphinha jobb oldali beadásából Pedri szerzett gólt, amit miliméteres les miatt a játékvezető érvénytelenített.

A 40. minutumban aztán tényleg vezetést szerzett Xavi együttese, Dembelé kapott hosszú indítást a bal szélen, megverte védőjét, majd Lewandowskihoz passzolt, akit elsőre leblokkoltak, de a labda visszapattant hozzá, s másodszorra már a kimozduló Bravo mellett a hálóba lőtt.

Az első félidő barcelonai mezőnyfölénye után a második játékrész kiegyenlítettebb futballt hozott, sőt, a 77. percben sikerült is egyenlítenie a Betisnek Fekir révén.

Négy perccel később egy újabb érvénytelen gólt szereztek a gránátvörös-kékek, ezúttal Lewandowski révén, s mivel érvényesből nem született több, jöhetett a kétszer tizenöt perces ráadás.

A 93. percben Marcos Alonso jobb oldali szabadrúgását fejelték ki röviden a védők, amit Ansu Fati kapásból, 15 méterről a bal alsóba zúdított.

Erre is volt válasza azonban a Betisnek, a 100. minutumban Luiz Henrique csinált bolondot Marcos Alonsóból kétszer is, a centerezését Loren Moron előbb levette, majd közvetlen közelről a hálóba sarkazta, így itt is következhettek a tizenegyesek.

Az első párban Willian José és Lewandowski sem hibázott, majd Moron és Kessié is belőtte a magáét, a harmadikban viszont Juanmi kihagyta, Ansu Fati pedig értékesítette az övét, így előnybe került a Barcelona. A negyedik párban William Carvalho is hibázott, Pedri pedig a döntőbe lőtte csapatát.

