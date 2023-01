Féltucat sérülést és büntetőpárbajt hozott a spanyol szuperkupa első elődöntője

A Real Madrid végül legyűrte a Valenciát, de mindkét csapatból több játékos sérülten hagyta el a pályát.

Szaúd-Arábiában játsszák a spanyol szuperkupa négyes döntőjét, ahol a La Liga és a Király Kupa első két helyezettje küzd meg a trófeáért. A címvédő Real Madrid a Valenciával csapott össze szerda este, ahol az első félidőben a Blancók akarata érvényesült, Vinícius, Rodrygo és Militao is kihagyott egy-egy helyzetet, míg Karim Benzema a saját maga által kiharcolt tizenegyest értékesítette.

A második félidőben szinte azonnal egyenlített a Valencia, Samuel Lino 21 másodperc alatt volt eredményes. A folytatásban is voltak madridi lehetőségek, Vinícius egy hatalmas ziccert lőtt Mamardashvili kapusba a hajrában, igaz Fran Pérez is eldönthette volna a meccset, de Courtois hatalmasat védett.

A mérkőzés büntetőpárbajjal ért véget, ahol a Real egyszer sem, míg a Valencia kétszer is hibázott, így a címvédő madridiak várják majd a Betis-Barcelona párharc győztesét a döntőben.

Nagyobb baj a csapatok szurkolói számára, hogy Camavinga, Lucas Vázquez és Militao is sérülés miatt hagyta el a pályát, a másik oldalon a gólszerző Lino és a gólpasszt adó Lato is cserét kért, a hosszabbításban csatlakozott hozzájuk Duro is. A mérkőzés nem volt durva, az elsődleges jelentések szerint valamennyi játékos húzódást szenvedett.

