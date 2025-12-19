Köztudott, hogy a Fiorentina egyre nagyobb bajban van a Serie A-ban, miután a 15. fordulóban sem sikerült megszereznie első győzelmét, így továbbra is sereghajtó.

Legalább a Konferencia Ligába kevésbé mentették át a rossz formát a Violák - igaz, ezen a héten ott sem termett számukra babér. Csütörtök este ugyanis idegenben kaptak ki 1-0-ra a Lausanne otthonában.

Ezután csak só volt a sebre, hogy az olasz sajtó kiszúrt egy incidenst, méghozzá Rolando Mandragora mozdulatát, amint a földre dobta a karszalagot - írta meg olasz testvéroldalunk, a Calciomercato.

Az olasz középpályás tagadta a vádakat, és azt állította, hogy csak egy csapattársának szerette volna átadni a karszalagot.

"Nem ez történt. Szeretném tisztázni a történteket. Amikor becseréltek, Edin Dzeko odaadta nekem a karszalagot (a 70. percben hármas cserét hajtott végre a Fiorentina, ekkor jött le a csapatkapitány Dzeko, illetve állt be Mandragora - a szerk.), és azért, hogy felgyorsítsam a folyamatot, odadobtam Mattia Vitinek, de leesett - védekezett az egyszeres olasz válogatott.

- Soha nem engedném meg magamnak azt, hogy a földre dobjam."

Ezzel a kudarccal egyébként kikerült a legjobb nyolc közül a Konferencia Ligában a patinás olasz együttes, így még vár rá egy rájátszás a nyolcaddöntőbe kerülésért.

Arról korábban írtunk, hogy a pocsék őszi szezon bizony több változást magával hozhat a téli átigazolási időszakban.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.