6000 dolláros csodagép segíti Ronaldót

Cristiano Ronaldo intenzív rehabilitációs munkába kezdett, miután izomsérülést szenvedett, és jelenleg egy csúcstechnológiás eszköz segítségével próbál minél gyorsabban visszatérni a pályára. A portugál válogatott csapatkapitánya február 28. óta nem lépett pályára, miután az al-Fayha elleni, 3–1-re megnyert mérkőzésen megsérült a jobb combja.

A 41 éves támadó azóta teljes mértékben a felépülésre koncentrál. Kezelések és speciális regenerációs programok segítségével dolgozik azon, hogy minél hamarabb visszatérhessen a pályára. A csatár a rehabilitáció egy részét Madridban végzi szakemberek felügyelete mellett, és a közösségi médiában rendszeresen megoszt frissítéseket a rajongóival.

High-tech eszköz segíti a felépülést

A közelmúltban aztán egy olyan fotót tett közzé, amely különösen nagy figyelmet kapott. A képen egy nagyméretű regenerációs csizmát visel, amely a teljes lábát befedi.

A portugál A Bola beszámolója szerint az eszköz a Cryo Sport nevű technológiát használja, és ára nagyjából 6000 dollár. A készüléket kifejezetten izomfáradás és izomhúzódások utáni regeneráció felgyorsítására fejlesztették ki, mivel a hidegterápia és a kompressziós kezelés kombinációjával segíti a gyógyulást.

A portugál lap szerint Ronaldo abban bízik, hogy ha a rehabilitáció a tervek szerint halad, még március vége előtt újra pályára léphet az al-Nasszr színeiben.

