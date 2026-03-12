Goal.com
6000 dolláros csodagép segíti Ronaldót

A sérülése után minden eszközt bevet a gyors visszatérésért Cristiano Ronaldo. Az al-Nasszr portugál klasszisa egy közel 6000 dollár értékű, csúcstechnológiás regenerációs eszközzel dolgozik combsérülése kezelésén, miközben Madridban szakemberek segítségével készül arra, hogy még március vége előtt ismét pályára léphessen.

Cristiano Ronaldo intenzív rehabilitációs munkába kezdett, miután izomsérülést szenvedett, és jelenleg egy csúcstechnológiás eszköz segítségével próbál minél gyorsabban visszatérni a pályára. A portugál válogatott csapatkapitánya február 28. óta nem lépett pályára, miután az al-Fayha elleni, 3–1-re megnyert mérkőzésen megsérült a jobb combja.

A 41 éves támadó azóta teljes mértékben a felépülésre koncentrál. Kezelések és speciális regenerációs programok segítségével dolgozik azon, hogy minél hamarabb visszatérhessen a pályára. A csatár a rehabilitáció egy részét Madridban végzi szakemberek felügyelete mellett, és a közösségi médiában rendszeresen megoszt frissítéseket a rajongóival.

High-tech eszköz segíti a felépülést

A közelmúltban aztán egy olyan fotót tett közzé, amely különösen nagy figyelmet kapott. A képen egy nagyméretű regenerációs csizmát visel, amely a teljes lábát befedi.

A portugál A Bola beszámolója szerint az eszköz a Cryo Sport nevű technológiát használja, és ára nagyjából 6000 dollár. A készüléket kifejezetten izomfáradás és izomhúzódások utáni regeneráció felgyorsítására fejlesztették ki, mivel a hidegterápia és a kompressziós kezelés kombinációjával segíti a gyógyulást.

A portugál lap szerint Ronaldo abban bízik, hogy ha a rehabilitáció a tervek szerint halad, még március vége előtt újra pályára léphet az al-Nasszr színeiben.

