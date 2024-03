18+! Pornográf házivideók kerültek elő – Tovább gyűrűzik az AS Roma bosszúpornó-botránya!

Egészen elképesztő szexbotrány rengette meg az Európa-liga negyeddöntőjére készülő AS Romát.

Az eset még tavaly novemberben történt az olasz sztárcsapatnál, azonban egészen odáig nem kapott nagyobb nyilvánosságot, amíg az egyik érintett nem hozta nyilvánosságra a részleteket.

Az Il Fatto Quotidiano című lap információi szerint a következő történt. A rómaiak Primavera, utánpótlás csapatának egyik játékosa kölcsönkért egy mobiltelefont a klub egyik női alkalmazottjától, azzal, hogy felhívja az ügynökét. A mobilt aztán nem adta vissza, a rajta lévő intim házivideókat ellenben szétküldözgette a csapattársainak. A videón egyébként a nő az AS Roma egy másik alkalmazottjával látható intim helyzetben.

A videó sajnálatos módon rögtön felkerült a világhálóra, ami roppant kellemetlen volt minden szereplőnek.

A klubnak olyannyira kínos volt az eset, hogy a történtek után nem sokkal, még az év végi leépítések előtt kirúgta a nőt, aki egy neves ügyvédi irodához fordult emiatt.

Az AS Roma ma kiadott egy közleményt az üggyel kapcsolatban, ahol tisztázta a részleteket. A klub elmondása szerint mindenkét videón szereplő alkalmazottját elbocsátotta – vagyis nemcsak a nőt, de férfi munkatársát is –, elsősorban azért, mert munkájuk során fiatalkorú játékosokkal is kapcsolatba kerülnek.

Egyébként nemcsak a két alkalmazott távozott a rómaiaktól, hanem az egész ügyet kirobbantó utánpótlás játékos aki, aki előtt állítólag fényes jövő áll volna, ugyanis hamarosan felkerült volna az első csapathoz.

A két felnőtt munkavállaló kirúgásának egyik fontos oka volt, hogy a videón hallható egy beszélgetés, amiben kedvezményes munkasávokról esik szó, aminek nem lett volna szabad kikerülnie a klub belső köreiből.

Forrás: Origo