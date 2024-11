18+! Brutális kettős lábtörést szenvedett a nyíregyházi labdarúgó - Videó

A nyíregyháziak szerint a becsúszásnak nem sok köze volt a labdához, a Sényő vezetőedzője tagad.

A Nyíregyháza Spartacus második csapatának 19 éves játékosa egy brutális belépő után szenvedett szárkapocs-csont és sípcsont törést Sényőn a vasárnapi NB-III-as bajnokin. A kíméletlen esetről most a videófelvétel is előkerült.

Savanya Ferencnek óriási fájdalmai voltak a mentő megérkezéséig, fájdalomcsillapítókat kapott, a lábát igyekeztek stabilan rögzíteni - olvasható a nyíregyháziak klubhonlapján. Még vasárnap este megműtötték, és végig magánál volt az operáció alatt. A fizikai fájdalom mellett lelkileg is mély sebeket hagyott benne a sérülés.

"Senki nem kért azóta sem elnézést a sényői klub részéről játékosunktól, klubunktól" - mondta Dankó Gergő, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetője. Habár az NB III-as mérkőzések megrendezésének nem feltétele, de Dankó egyben kiemelte, hogy akadtak rendezési hiányosságok, nem volt például mentő.

A Szpari II edzője, Török László így emlékezett vissza a csakfoci.hu megkeresésére a durva esetre:

"Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de sok évet eltöltve a futballban egyértelműen az az érzésem, hogy itt szándékosan okoztak sérülést a játékosnak. A támaszkodó lábára, páros lábbal történt a belépő, játékosunknak esélye sem volt, hogy ezt megússza."

A kórházban lábadozó fiatalt is sikerült néhány mondat erejéig megszólaltatni:

"A becsúszásnak sajnos nem sok köze volt a labdához, jobbal megtoltam, majd pár ütemmel később elvitték a támaszkodó lábamat. Az első pillanatban nem is éreztem fájdalmat, dolgozott bennem az adrenalin és megpróbáltam ráállni, de azonnal kificcent és visszaestem a földre. [...] Az orvosok azt mondták, jól sikerült [a műtét], de két napig még nagy fájdalmaim lesznek. Ez így is van sajnos, hiába kaptam fájdalomcsillapítókat, éjszaka mindössze félórát aludtam. Egyelőre még nem tudták megmondani, hogy mennyit kell kihagynom, de biztosan hónapokat, ez nem is kérdés, de egyelőre ebbe bele sem gondolok inkább" - mondta Savanya Ferenc.

A nyíregyházi labdarúgó elmondása szerint a sérülést okozó Orosz Máté mindössze annyit mondott, hogy „bocs, a labdát akartam elrúgni”. A Sényő vezetőedzője, Kapacina Valer ennyivel kommentálta az esetet a klubhonlapnak: "Nagyon sajnáljuk a súlyos sérülést szenvedő Savanya Ferencet. Mielőbbi felépülését kívánunk Neki! Játékosunk, nem szándékosan okozott sérülést. Én, pedig soha nem kérnék ilyet a játékosomtól, még ha az ellenfél edzője így is gondolja. Köszönöm szépen neki 'édesanyám jól van'."

A mérkőzés 2-1-es Nyíregyháza sikerrel végződött.

A brutális belépőről készült felvétel az alábbiakban tekinthető meg. Csak erős idegzetűeknek!