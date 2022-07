Kalmár Zsolt már a Konferencia-liga következő körére készül.

Még 2021 áprilisában, az Andorra elleni válogatott-mérkőzésen szenvedett térdszalag-szakadást Kalmár Zsolt, akinek a sérülés igencsak sokba került, hiszen lassan másfél éve nem léphetett pályára.

A Dunaszerdahely csütörtök este kezdi meg szereplését az Európa Konferencia-ligában, a 27 esztendős csapatkapitány azonban még nem játszhat, ám ami késik, nem múlik, a tervek szerint - ha továbbjut a DAC az északír Cliftonville ellen - a következő körben már van esély rá, hogy a szurkolók a gyepen lássák Kalmárt.

“Más játékos vagyok, mint a sérülésem előtt voltam. Megváltozott a személyiségem is, erősebb lettem, céltudatosabb, és nagyon bízom benne, hogy hamar megtalálom a formámat is. Természetesen egyszerre volt nagy boldogság és komoly fájdalom a válogatottat nézni, de nem foglalkozom a múlttal. Csak egy dolog számít: hogy minél előbb formába lendüljek, mert csak akkor van esélyem Marco Rossi meghívójára” - mondta elszántan a játékos.

“Az északírek ellen még biztosan nem játszhatok, de egyre jobb állapotban vagyok, napról napra érzem, hogy egyre közelebb van a visszatérésem. Ideje volt már, borzasztó hosszú volt ez az időszak” - nyilatkozta a középpályás a molcsapat.hu-nak.

“Erősebb csapatunk van, mint a Cliftonville-nek, ám ez semmit nem jelent. Ma már minden csapat képes szervezetten védekezni, ezért alaposan oda kell tennünk magunkat, ha tovább akarunk jutni. A maximális koncentráció elengedhetetlen, mert a nemzetközi futballban egy pillanatnyi kihagyást is megbüntetnek az ellenfelek. Már az első két kör is kemény lesz, utána pedig már kaphatunk igazi nagyágyút is, ezért nem érdemes a harmadik körnél előrébb tekinteni. Tavaly peches volt a sorsolásunk, talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk az első körben, bízom benne, hogy a sors idén jóvá teszi a tavalyi balszerencsés sorsolást" - fejezte ki reményét a csapatkapitány.

“Fiatal csapatunk van, minden győzelem önbizalmat ad, és szükségünk is lesz rá. Új edzőnk van, új, jóval bővebb stábbal dolgozunk és új elképzelésekkel ismerkedünk. A feladat nem lesz könnyű, három fronton fogunk harcolni, és szeretnénk olyan futballt játszani, amit a közönségünk elvár a csapattól" - szögezte le Kalmár, aki szerint a szlovák pontvadászatban nehéz lesz elkapni a Slovant.

“Ha csak azt nézzük, hogy a pozsonyiak már idén is igazoltak 4-5 rutinos, kiváló játékost, akkor leszögezhetjük, hogy nagyon sokat kell fejlődnünk, ha versenyben akarunk lenni a címvédővel. De nem nézünk ennyire előre, csak magunkkal foglalkozunk. Más a klubfilozófia, mi a nehezebb oldalát fogjuk meg a dolgoknak, hiszen nevelőklub vagyunk. Ebből fakadóan mindig sok a fiatal játékos, nincsenek olyan rutinos klasszisaink, mint a Slovannak, de ennek ellenére soha nem adjuk fel a lehetőséget, hogy elkapjuk a pozsonyiakat” - tette hozzá a válogatott játékos.

