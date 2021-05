14 játékosától válna meg a nyáron a Barca

A Mundo Deportivo információi szerint nem kevesebb, mint 14 játékos távozhat a nyáron a Barcelonától, akár kölcsön, akár végleg.

Meglehetősen vegyes szezont fut a katalán gárda, a Bajnokok Ligájából már a nyolcaddöntőben búcsúztak, a spanyol Király Kupát viszont megnyerték, a bajnokságban pedig két fordulóval a befejezés előtt jelenleg a harmadik helyen állnak, négy ponttal az éllovas Atlético Madrid, és kettővel a Real mögött.

A csapat elég hullámzó teljesítmény nyújt a szezon során, ez többek között annak is köszönhető, hogy néhány drága pénzért vett játékos nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, elég csak Coutinhóra, Griezmannra vagy Dembelére gondolni. Ez ráadásul a Barca milliárd fontos adósságát nézve is elég kellemetlen.

A Mundo Deportivo azt írja, a nyáron 14 játékostól is megválhat a gránátvörös-kék egyesület, hogy csökkentsék a bérköltségeket. A 14 név között van Neto, Umtiti, Junior Firpo, Pjanic, Braithwate, Coutinho és Matheus Fernandes is.

A Barca ma este a Celta Vigót fogadja hazai pályán az utolsó előtti fordulóban.

