A fél világ örül neki.

Messi megszerezte első gólját a PSG-ben! A 74. percben Mbappé tette a hatszoros aranylabdás elé a labdát, aki 16 méterről laza mozdulattal a léc alá lőtt.

OF COURSE IT'S HIM! THE GREATEST PLAYER IN FOOTBALL HISTORY SCORES HIS FIRST PSG GOAL IN PSG'S BIGGEST GAME OF THE SEASON! MESSI!!!! pic.twitter.com/gTv8TCPLFG