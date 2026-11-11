«El salto a Nepal fue bastante sencillo, la verdad. Al principio de mi carrera saqué todos los títulos de entrenador y nos mudamos a Chipre. Empecé con un equipo masculino de la cuarta división chipriota. Había trabajado en las canteras de un par de clubes. También trabajaba para unos amigos míos, Nick y Demetris Gregoriou, que son propietarios de un colegio de secundaria en Limassol. Somos íntimos amigos desde que fui a ese colegio cuando vivía en Chipre. Creo que teníamos unos 11 años cuando nos conocimos. Querían desarrollar el programa de fútbol del colegio, así que me pidieron que fuera allí. Daba dos clases al día: entrenaba a los niños por la mañana y después iba al equipo de cuarta división que me contrató mientras trabajaba en el colegio».

«Uno de los niños del colegio jugaba a mis órdenes. Le dijo a su padre que yo era bueno, y su padre respondió: “Necesitamos ayuda”. El equipo era penúltimo en cuarta división, estaba a 12 puntos de la salvación y quedaban unos nueve o 10 partidos. La mayoría de los jugadores eran mayores que yo. Por entonces tenía 29 años. Ganamos los cuatro primeros partidos y el presidente me invitó a cenar. ¡En aquella época estaba soltero, así que una cena siempre venía bien! Me dijo: “Entrenador, me has causado un gran problema”. Le pregunté por qué y me respondió: “Sé que te ofrecí el puesto, pero llevaba tiempo intentando librarme de pagar 250.000”, que era su presupuesto para el año. “Ahora has ganado cuatro partidos y parece que tenemos posibilidades de mantenernos”. Me dijo: “Ya está hecho. No voy a dejarte en la estacada; veamos qué podemos hacer”. Acabamos ganando aquellos nueve primeros partidos. Conseguimos mantenernos por un punto cuando faltaban dos semanas para el final de la temporada. A partir de ahí, mi carrera despegó».

«Entrené a un par de equipos en Chipre, pero lo de Nepal surgió porque, mientras estaba en el colegio, ¡enviaba mi currículum por fax a cualquiera que tuviera uno! Me daba igual dónde estuvieran. Lo único que me interesaba era el fútbol. Uno de los faxes fue a parar a algo que nos había llegado de la LMA. En aquel momento se llamaba FACA, Football Association Coaches Association. En uno de sus correos preguntaban: “¿Te interesa entrenar en Asia?”. Estoy seguro de que se lo enviaron a cientos de personas más. Había una lista de unos 35 o 40 países. ¡Marqué todas las casillas de la lista!

«Decidí volver a Estados Unidos para sacarme la licencia A. Mientras estaba en casa de un amigo allí, recibí una llamada sobre las tres de la madrugada de un hombre llamado Ganesh Thapa. Le dije: “¿En qué puedo ayudarle? ¡Son las tres de la madrugada!”. Me respondió: “Sí, soy el presidente de la All Nepal Football Association. Queremos que venga a entrenar al equipo”. Le pregunté si hablaba en serio y me dijo: “Sí, ¿cuándo puede venir?”. Le expliqué que estaba en Estados Unidos y que acababan de ofrecerme un puesto como responsable de una cantera en Virginia, aunque, por cierto, no estaba pensando en irme a Virginia. Me preguntó de nuevo cuándo podía ir. Le dije: “Tengo que reservar el billete y todo eso”. Él insistió: “Mire, venga mañana”. ¡Estoy en Estados Unidos, no puedo ir mañana! Tenía que volver a Londres, donde para entonces ya tenía esposa y una hija. Me dijo: “De acuerdo, le enviaremos el billete”. Así que al día siguiente reservé el billete y al otro volé de regreso a Inglaterra. Era julio, temporada alta para los sherpas. No iba a haber vuelos a Nepal. ¡Todo el mundo quiere ir al Everest!

«Llegué a casa y fui a ver a mi mujer, que trabajaba en el supermercado, para que veas lo mal que estaban las cosas. Le dije: “He vuelto”. Me contestó: “Ah, estupendo, ¿por cuánto tiempo?”. Le dije: “Debería ser una semana, 10 días como mínimo. Te veo luego”. Así que me fui a casa a cuidar de la pequeña; nos alojábamos en casa de su madre. Sobre las cinco sonó el teléfono y mi suegro me dijo: “Stephen, te llaman por teléfono. No le he entendido muy bien, pero es Ganesh Thapa”. Me saludó y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. “Tengo buenas noticias”, me dijo. Le pregunté cuáles y respondió: “Le hemos conseguido un vuelo”. Yo pensaba que sería para la semana siguiente o para algún día de esa semana. Pero me dijo: “No, es hoy”. ¿Hoy? Sí, salía a las nueve de la noche, hora del Reino Unido. ¡Y eran las dos de la tarde! ¿En serio? Apenas había aterrizado a primera hora de aquella mañana. A las 10 de la noche estaba en el aeropuerto de Heathrow. No me dejaban pasar porque había un problema con el nombre: habían puesto Stephen como mi apellido y yo les decía: “No, no, no, ese no es”. Para resumir, conseguí subir al avión y volé a Katmandú».