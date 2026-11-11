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Stephen Constantine Brits Abroad Rwanda 1:1GOAL

Stephen Constantine: De Londres a Kigali y la vida como entrenador profesional de fútbol en Ruanda

En la última entrega de la serie «Brits Abroad» de GOAL, un hombre que ha entrenado por todo el mundo, desde Norteamérica hasta África, habla de vender flores en el metro de Nueva York, de temer por su vida durante una misión de ojeo y de qué hacer en Ruanda.

Chris Burton
Traducido por

  • Hace no mucho tiempo, era muy raro que figuras del fútbol británico trabajaran fuera de su país. La reticencia individual a salir de los entornos conocidos limitaba las oportunidades de todos.

    Sin embargo, los tiempos han cambiado: los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba parecer demasiado lejano. Marcharse de casa y descubrir una forma de vida distinta es ahora una experiencia que merece la pena vivir, en lugar de temer.

    Por supuesto, hay dificultades, obstáculos profesionales y personales que superar por el camino, pero ¿por qué no afrontarlos en lugar de esquivarlos? Cada vez más futbolistas y entrenadores comparten esa mentalidad.

    Teniendo esto en cuenta, y dado que siempre se dice que viajar ensancha la mente, GOAL ayudará a contar la historia de algunos exploradores intrépidos que han derribado barreras y pueden ofrecer consejos tanto sobre deporte como sobre vacaciones.

    El siguiente es Stephen Constantine, un hombre que ha seguido un camino sinuoso desde Londres hasta Kigali, la capital de Ruanda, pasando por Estados Unidos, Chipre, Nepal, Malaui, Sudán, India y Pakistán.

  • El comienzo de una extraordinaria trayectoria deportiva

    Stephen Constantine Arsenal
    Instagram/@stephenconstantine

    Constantine es un apasionado seguidor del Arsenal y de la franquicia de la NFL Las Vegas Raiders.

    «Mi historia de amor con el fútbol empezó a principios de los años 70. El primer partido al que asistí fue un Tottenham-Arsenal. Mi padre era seguidor del Tottenham y fue el partido en el que Ray Kennedy marcó de cabeza el gol de la victoria en el minuto 97. Tenía 18 o 19 años por entonces y aquel gol nos dio el campeonato. Conseguirlo en el campo del Tottenham fue aún mejor. Y cinco días después, Charlie George marcó aquel golazo desde fuera del área contra el Liverpool en la prórroga y ganamos la FA Cup por 2-1. ¡Del Arsenal hasta la muerte!»

  • Los sueños de entrenar nacieron en Chipre y Estados Unidos

    New York subway Brooklyn
    Getty

    Encontró trabajos ocasionales al empezar como entrenador de fútbol, incluido uno en Nueva York

    «Desde que tengo uso de razón quise jugar al fútbol profesional, como nos pasa a la mayoría. Hice unas pruebas en el Chelsea: marqué tres goles en un partido de prueba en el Uxbridge Stadium y, seis semanas después, recibí una carta en la que me decían que no era lo bastante bueno. También hice una prueba con el Millwall. Éramos unos 30 o 40 en el antiguo Den. Me eligieron para jugar contra el Fulham la semana siguiente como jugador a prueba y después me dijeron: “Tenemos cinco porteros, pero lo hiciste bien en las pruebas y queríamos verte jugar”. Creo que habría sido demasiado bajo para ser portero.

    «Luego nos mudamos a Chipre. Jugué en el AEL Limassol. Tenía 17 años, entrenaba con el primer equipo y llegué a disputar un par de partidos. Después acabé de nuevo en Inglaterra, antes de irme a Estados Unidos. Jugué un año en la universidad allí y luego firmé un contrato profesional. Mi primer y único contrato profesional fue con los Pennsylvania Stoners, de la American Soccer League. Tenía 20 o 21 años por entonces, pero solo se permitían cuatro extranjeros. No jugué mucho y, antes de que acabara la temporada, el equipo desapareció. Nos patrocinaba Alpo, una empresa de comida para perros. Acabé jugando en Nueva York con los New York Freedoms. Por entonces éramos un club bastante importante en Nueva York. Era el capitán y luego me lesioné el ligamento cruzado anterior. Me había dado cuenta bastante pronto de que no iba a jugar un Mundial ni en la Premier League a corto plazo. Pensé que lo único que había querido hacer en mi vida era entrenar o jugar al fútbol. Así que me dije: “Vale, voy a sacarme los títulos de entrenador mientras estoy en Estados Unidos”.

    «Pasé 10 años en Estados Unidos, de 1982 a 1992. Obtuve todas mis titulaciones y luego volví a Inglaterra, donde volví a sacarme todos los títulos de entrenador. Hice el curso preliminar, el intermedio, el completo y la convalidación de la UEFA, y después obtuve la licencia Pro en 2003-04. No se me ocurre nada mejor que hacer después de dejar de jugar. Para mí, lo mejor es entrenar y estar sobre el césped con los jugadores. Si lo pienso, tengo bastante suerte porque siempre he sabido lo que quería hacer. He lavado platos en restaurantes de carretera de Pensilvania. He trabajado en obras en Chipre y Estados Unidos. He hecho todo tipo de trabajos para poder seguir vinculado al fútbol. ¡Tuve un puesto de flores en el metro de Brooklyn! Supongo que, para mí, dedicarme a entrenar era una decisión evidente y habría hecho todo lo posible para conseguirlo».

  • Una llamada a las tres de la madrugada precipita un traslado apresurado a Asia

    Everest Nepal
    Getty

    Unos días ajetreados en los que cambió Estados Unidos por la vida a la sombra del monte Everest

    «El salto a Nepal fue bastante sencillo, la verdad. Al principio de mi carrera saqué todos los títulos de entrenador y nos mudamos a Chipre. Empecé con un equipo masculino de la cuarta división chipriota. Había trabajado en las canteras de un par de clubes. También trabajaba para unos amigos míos, Nick y Demetris Gregoriou, que son propietarios de un colegio de secundaria en Limassol. Somos íntimos amigos desde que fui a ese colegio cuando vivía en Chipre. Creo que teníamos unos 11 años cuando nos conocimos. Querían desarrollar el programa de fútbol del colegio, así que me pidieron que fuera allí. Daba dos clases al día: entrenaba a los niños por la mañana y después iba al equipo de cuarta división que me contrató mientras trabajaba en el colegio».

    «Uno de los niños del colegio jugaba a mis órdenes. Le dijo a su padre que yo era bueno, y su padre respondió: “Necesitamos ayuda”. El equipo era penúltimo en cuarta división, estaba a 12 puntos de la salvación y quedaban unos nueve o 10 partidos. La mayoría de los jugadores eran mayores que yo. Por entonces tenía 29 años. Ganamos los cuatro primeros partidos y el presidente me invitó a cenar. ¡En aquella época estaba soltero, así que una cena siempre venía bien! Me dijo: “Entrenador, me has causado un gran problema”. Le pregunté por qué y me respondió: “Sé que te ofrecí el puesto, pero llevaba tiempo intentando librarme de pagar 250.000”, que era su presupuesto para el año. “Ahora has ganado cuatro partidos y parece que tenemos posibilidades de mantenernos”. Me dijo: “Ya está hecho. No voy a dejarte en la estacada; veamos qué podemos hacer”. Acabamos ganando aquellos nueve primeros partidos. Conseguimos mantenernos por un punto cuando faltaban dos semanas para el final de la temporada. A partir de ahí, mi carrera despegó».

    «Entrené a un par de equipos en Chipre, pero lo de Nepal surgió porque, mientras estaba en el colegio, ¡enviaba mi currículum por fax a cualquiera que tuviera uno! Me daba igual dónde estuvieran. Lo único que me interesaba era el fútbol. Uno de los faxes fue a parar a algo que nos había llegado de la LMA. En aquel momento se llamaba FACA, Football Association Coaches Association. En uno de sus correos preguntaban: “¿Te interesa entrenar en Asia?”. Estoy seguro de que se lo enviaron a cientos de personas más. Había una lista de unos 35 o 40 países. ¡Marqué todas las casillas de la lista!

    «Decidí volver a Estados Unidos para sacarme la licencia A. Mientras estaba en casa de un amigo allí, recibí una llamada sobre las tres de la madrugada de un hombre llamado Ganesh Thapa. Le dije: “¿En qué puedo ayudarle? ¡Son las tres de la madrugada!”. Me respondió: “Sí, soy el presidente de la All Nepal Football Association. Queremos que venga a entrenar al equipo”. Le pregunté si hablaba en serio y me dijo: “Sí, ¿cuándo puede venir?”. Le expliqué que estaba en Estados Unidos y que acababan de ofrecerme un puesto como responsable de una cantera en Virginia, aunque, por cierto, no estaba pensando en irme a Virginia. Me preguntó de nuevo cuándo podía ir. Le dije: “Tengo que reservar el billete y todo eso”. Él insistió: “Mire, venga mañana”. ¡Estoy en Estados Unidos, no puedo ir mañana! Tenía que volver a Londres, donde para entonces ya tenía esposa y una hija. Me dijo: “De acuerdo, le enviaremos el billete”. Así que al día siguiente reservé el billete y al otro volé de regreso a Inglaterra. Era julio, temporada alta para los sherpas. No iba a haber vuelos a Nepal. ¡Todo el mundo quiere ir al Everest!

    «Llegué a casa y fui a ver a mi mujer, que trabajaba en el supermercado, para que veas lo mal que estaban las cosas. Le dije: “He vuelto”. Me contestó: “Ah, estupendo, ¿por cuánto tiempo?”. Le dije: “Debería ser una semana, 10 días como mínimo. Te veo luego”. Así que me fui a casa a cuidar de la pequeña; nos alojábamos en casa de su madre. Sobre las cinco sonó el teléfono y mi suegro me dijo: “Stephen, te llaman por teléfono. No le he entendido muy bien, pero es Ganesh Thapa”. Me saludó y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. “Tengo buenas noticias”, me dijo. Le pregunté cuáles y respondió: “Le hemos conseguido un vuelo”. Yo pensaba que sería para la semana siguiente o para algún día de esa semana. Pero me dijo: “No, es hoy”. ¿Hoy? Sí, salía a las nueve de la noche, hora del Reino Unido. ¡Y eran las dos de la tarde! ¿En serio? Apenas había aterrizado a primera hora de aquella mañana. A las 10 de la noche estaba en el aeropuerto de Heathrow. No me dejaban pasar porque había un problema con el nombre: habían puesto Stephen como mi apellido y yo les decía: “No, no, no, ese no es”. Para resumir, conseguí subir al avión y volé a Katmandú».

  • Volviendo a la India en varias ocasiones

    Stephen Constantine India
    Getty

    Los distintos retos que plantean los exigentes cargos nacionales e internacionales

    «Trabajé en la India en tres etapas. La primera vez que fui, vi que había potencial. En aquel momento aún no se habían dado cuenta del dinero que podía generar el fútbol. Viajamos de Nueva Delhi a Jamshedpur, que está a las afueras de Calcuta. ¡Fueron 23 horas de tren! Sin aire acondicionado, por cierto. Teníamos un torneo llamado LG Cup, que nos servía de preparación para los Juegos Asiáticos. Así que mi jefe, Alberto Colaco, me dijo: “Entrenador, sé que no tenemos mucho tiempo. Vas a disponer de diez días con los chicos antes de ir a este torneo. No te preocupes por el torneo. Jugaremos dos partidos, quizá tres. Ve allí, evalúa el fútbol. Y esperamos que hagas lo mismo que hiciste en Nepal”, donde las cosas habían ido bastante bien.

    »Fuimos a ese torneo en Vietnam y llegamos a la final. Éramos una selección sub-23, como correspondía a los Juegos Asiáticos. Solo podíamos contar con tres jugadores mayores de 23 años. Bhaichung Bhutia era uno de ellos e IM Vijayan, otro. Acabamos jugando la final contra Vietnam. Perdíamos 2-0 a los 20 minutos, más o menos, y yo pensaba: “Dios mío, tengo que hacer algo”. Uno de los chicos, un jugador joven, respiraba con mucha dificultad. La mayoría de mis jugadores tenían 19, 20 o 21 años, edades así. Lo saqué, metí a otro chico y los cambié de banda. Ganamos 3-2 en el último minuto y el chico que había entrado, que disputaba su segundo partido como delantero centro, marcó el gol de la victoria. Después fuimos a los Juegos Asiáticos. En aquella primera etapa también fuimos subcampeones de los Juegos Afroasiáticos. Establecimos un nivel de exigencia muy alto.

    »La segunda vez me dijeron: “Entrenador, queremos ir al Mundial”. Yo respondí: “No dominamos la región sur, donde están Bangladesh, Maldivas y Pakistán, y no vamos a ir al Mundial”. Les dije: “Creo que puedo llevarnos a la Copa Asiática, pero necesito esto, esto, esto, esto, esto y esto”. Me dieron todo lo que pedí en cuanto a personal. Pude incorporar a gente muy buena y nos pusimos a definir cómo queríamos trabajar. Gracias a lo que había logrado diez años antes, la gente sabía qué esperar. No me ando con tonterías: disciplina, llevar la camiseta por dentro, portarse bien, ese tipo de cosas. Ganamos el torneo de la SAF. Ganamos el Intercontinental. Nos clasificamos para la Copa Asiática. Éramos la segunda selección más joven, con una media de 23 años y seis meses; Vietnam nos superaba por un mes. En el primer partido, arrollamos a Tailandia. En el segundo, arrollamos a Emiratos Árabes Unidos y perdimos 2-0. Alberto Zaccheroni se acercó a mí después del partido, me puso las manos en la cara y me dijo: “No sé cómo hemos ganado”. Y luego añadió: “Pero estaréis bien, solo necesitáis un punto contra Baréin”. Llegamos al tercer partido y jugamos contra Baréin. No fue nuestro mejor encuentro, pero no merecimos perder por un penalti en el minuto 93 o 94. Y ahí se acabó todo. Quedamos eliminados. De no ser así, habríamos llegado a octavos de final.

    »En mi tercera etapa, el East Bengal, uno de los clubes más grandes de la India, me pidió que fuera. Atravesaba el peor momento de su historia. No tenía dinero y, cuando llegué, contaba con 12 jugadores, solo uno de ellos extranjero. Mi trabajo era sentar las bases, porque me marché después de una temporada en la que lograron su mayor puntuación en la ISL. Terminamos cuartos por la cola, pero las bases estaban sentadas. Entonces, el director general o el responsable del equipo quiso elegir el once y tomar las decisiones. Eso no lo iba a aceptar. Yo iba a elegir a los jugadores que quería incorporar. Así que nos marchamos, pero es un club enorme. Jugamos contra el Mohun Bagan y había 90.000 personas en el estadio. Si alguien dice que en la India no se juega al fútbol, tendría que ponerlo en duda. Esa fue la aventura en la India».

  • Afrontando de lleno los desafíos culturales y sociales

    Coffee Rwanda
    Getty

    Los minerales y los productos agrícolas, como el café y el té, figuran entre las principales exportaciones de Ruanda.

    «Me han llamado camaleón varias veces, sobre todo porque sé adaptarme. Estoy tomando clases de kinyarwanda. “Mwaramutse” significa “buenos días” y “Mwiriwe”, “buenas noches”. Es un idioma bastante difícil. No puedo decir que se me dé muy bien, pero desde que estoy aquí solo he recibido unas pocas clases propiamente dichas. Voy a aprender el idioma porque creo que debo hacerlo. Del mismo modo, creo que no puedo ser seleccionador si no vivo en el país. Sé que hay muchos que lo hacen, pero dicen: “La mayoría de nuestros jugadores juega en Europa”. Y yo les respondo: “Sí, pero que estés en el país motiva a los jugadores locales a salir y jugar a un nivel superior”.

    «Estoy a cargo de todas las categorías, desde la sub-15 en adelante. Evidentemente, buscamos nuevos jugadores porque en los últimos años, y no digo que los otros entrenadores no hayan hecho un buen trabajo, no ha habido un verdadero desarrollo. Si no tienes fútbol de base, no tienes élite y no tienes ninguna posibilidad. Por eso he incorporado a un responsable de desarrollo juvenil, un chico llamado Nicholas de-Long. Él se encargará de todas las categorías inferiores. Para mí, lo principal es que, cuando estás en un país, debes respetar el lugar en el que te encuentras. No voy a cambiarlos. No voy a cambiar su cultura. Llegar tarde al entrenamiento no es cultura. Ir al aeropuerto en chanclas no es cultura. Son simplemente malos modales. La cultura es la comida, el idioma, la ropa que lleva la gente, cómo reza. Nunca me meto en nada de eso. Estoy aquí para mejorar vuestra cultura futbolística, si me dejáis. Intento aprender todo lo que puedo sobre la gente, el idioma y lo que la motiva.

    «A veces es muy, muy difícil en muchos sentidos. Ni siquiera hemos hablado de los sacrificios familiares y todo eso. Pero, si voy a hacer algo, voy a hacerlo al cien por cien. Y, en general, no he tenido problemas personales de ese tipo. Los problemas siempre han sido: ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer aquello? La equipación no es buena. Tardamos 72 horas en volver de Cabo Verde. Pasamos dos días en Senegal sin hacer absolutamente nada. Así que, lógicamente, me puse furioso. Y cuando me enfado, no es agradable estar cerca de mí. Digo cosas, puede que se me escape algún taco, pero ¿por qué se permitió que pasara esto? ¿Por qué no me avisaron de estas cosas? Esos son los problemas. Nos presentamos en el aeropuerto de Pakistán después de empatar 0-0 con Camboya y vinieron en dos monovolúmenes. Les dije: “Somos 35 personas y tenemos todo el equipaje, ¿en qué estabais pensando?”. Son muchos problemas de este tipo de los que, en realidad, no debería tener que ocuparme.

    «Organicé una red de ojeadores. Tenemos a un hombre llamado Derek Bragg, que es de Inglaterra. Hace labores de ojeador por todo el mundo. Es uno de los ojeadores que puso en marcha la plataforma Wyscout. Se trata de ir resolviendo problemas e intentar convencer a la gente. Nuestra sub-17 se clasificó recientemente para la Copa Africana de Naciones por primera vez en su historia. Y Nicholas de-Long supervisa ese programa. Ahora tenemos a la sub-15, que está jugando el Mundial de la FIFA. Les dije: “Esto es lo que representáis. Que no os vea con chanclas ni con gorras”. Cosas así. Estamos intentando establecer unos estándares. Y la victoria de la sub-17 contra Etiopía fue enorme. La revolución ha comenzado. Y eso ocurrió cuando ganamos las FIFA Series. En marzo vencimos a Granada y Estonia. Se podría decir que en Chipre hay un buen nivel de fútbol. Allí despiden a sus entrenadores cada pocos meses. Y, por desgracia, no creo que les gusten personas como yo, que voy a decir exactamente lo que pienso, aunque a veces me perjudique. Eso no significa que yo tenga razón. Tampoco significa que tú estés equivocado. Lo diré de la forma más educada que pueda, a menos que pierda los estribos, algo que no tarda mucho en pasarme.

    «Me encanta mi trabajo, tanto lo bueno como lo malo. Soy el único inglés, vivo o muerto, que ha entrenado a ocho selecciones nacionales. En algún momento intentaré llegar a diez, o quizá me quede unos años en Ruanda. Ya veremos. Necesitamos unos cuatro puntos para clasificarnos para la próxima Copa Africana de Naciones. Tenemos que jugar contra Mali en casa y fuera. Después visitaremos a Liberia y nos enfrentaremos a Cabo Verde, al que ganamos en casa hace unas semanas. Partidos complicadísimos. Solo espero que podamos arañar algo en Mali. Y queremos que Liberia y Cabo Verde empaten los dos partidos que jueguen entre sí. Así nos irá bien».

  • La etapa en Sudán deparó una experiencia surrealista

    Kamal Shaddad
    Getty

    Kamal Shaddad fue presidente de la Federación Sudanesa de Fútbol durante más de 20 años.

    «He vivido bastantes momentos surrealistas, pero creo que hay uno que destaca especialmente. Iba en coche desde Jartum cuando estaba en Sudán. Mi jefe, Kamal Shaddad, se parecía a Don King. ¡Tenía el pelo y todo! Entrabas en su despacho y estaba sentado entre dos aparatos de aire acondicionado verticales. ¡Yo estaba allí sentado, helado de frío! Le pregunté: “Señor, ¿no tiene frío?”. Me respondió: “¿Ves cómo estoy? Puedo mantenerme así gracias al frío. ¡Estoy conservado!”. Había visto jugar a un lateral izquierdo de uno de los clubes de Sudán contra el Merrikh. Recuerdo que pensé: es un lateral izquierdo alto y fuerte, tiene un buen saque de banda largo; iré a verlo la semana que viene.

    »Así que decidí ir. Busqué al conductor y le dije: “Vamos, ¿a cuánto está Hasahisa?”. Me respondió: “A unas cuatro horas”. ¡Más valía ponerse en marcha! Llevaríamos dos horas de viaje cuando llamó el presidente. Por alguna razón, me llamaba Stephenson. “Stephenson”, me dijo, “¿dónde estás?”. Y yo respondí: “Señor, veo arena delante, arena a ambos lados y arena detrás. Vamos en coche a Hasahisa. Hay un jugador al que necesito ver”. Empezó a ponerse un poco nervioso. “¿Quién te ha dado permiso para ir a Hasahisa?”. Le dije: “No sabía que necesitaba permiso. Soy el seleccionador nacional y voy a ver a un lateral izquierdo”. Me dijo: “Stephenson, este es territorio de Al-Qaeda. No es nada buena idea que vayas allí”. Le respondí: “Sí, pero ya llevamos tres horas, solo nos queda una. Estaremos bien, no se preocupe”. Se puso bastante nervioso, empezó a gritarle al conductor y después ¡colgó!

    »Seguimos conduciendo hacia aquel lugar en medio de la nada. Al cabo de media hora, quizá 40 minutos, vi que se acercaba un Jeep. No podía distinguirlo bien de frente, pero era un Jeep. Y vi a cuatro o cinco hombres detrás. No podía distinguir quiénes eran ni nada por el estilo, pero se acercaron y nos hicieron parar el coche. Entonces bajaron dos hombres y abrieron mi puerta. Me sacaron del coche. Todos hablaban en sudanés y yo pensaba: “¿Qué coño está pasando?”. Me metieron en la parte de atrás de su coche y me sentaron allí. En ese momento pensé: ya está, encontrarán mis restos en algún lugar del desierto entre Jartum y Hasahisa y nadie sabrá qué ha pasado. Durante los siguientes 15 minutos, no paraba de pensar: ¿alguien puede decirme algo? No decían nada. Y entonces, quizá 10 minutos después, miré a mi alrededor y vi el estadio de fútbol al fondo. Lo que había hecho el señor Shaddad era decirle al personal de seguridad de allí que fuera a buscarme donde estuviera. Les dio el número del conductor y les dijo que me llevaran al estadio lo más rápido posible, con una escolta estrecha. Para entonces, ¡ya me había meado encima!

    »En fin, me llevaron al estadio. Entré y había gente yendo y viniendo. No podía ver nada. Dije: “Necesito ver el partido. He venido a ver a este chico”. Así que me dijeron: “De acuerdo, ven con nosotros”. Me llevaron abajo y me sentaron junto al cuarto árbitro. Hacía 48 grados bajo el sol: ¡aguanté 15 minutos! Vi al lateral izquierdo y después volví en coche a Hasahisa. Y sí, ¡lo convoqué para la selección! Esa fue mi experiencia más surrealista, pero he tenido muchas otras».

  • Cómo se mantiene ocupado un seleccionador nacional

    Stephen Constantine
    Getty

    Desde los talleres de scouting hasta las reuniones con jugadores, Constantine rara vez desconecta

    «Debo confesar que me cuesta no tener algo que hacer cada día. Con las selecciones tienes cinco ventanas, pero hay algo especial en que te pidan ser el seleccionador de un país. Si me lo hubieras preguntado hace unos años, habría dicho: “Vale, déjame vivir hasta los 65, pero quiero ser seleccionador de Inglaterra durante uno o dos años”. Habría respondido: “Vale, acepto”. Si de niño o de joven me hubieran dicho: “Puedes llegar a los 65 años y jugar con Inglaterra o puedes llegar a los 75”, habría elegido llegar a los 65 y jugar con Inglaterra.

    «No estar implicado en el día a día me vuelve un poco loco. Estoy haciendo talleres de ojeo. Recorrimos Ruanda explicando a la gente cómo jugamos, cuál es nuestra filosofía, y necesitamos que los ojeadores empiecen a trabajar en las categorías sub-15 y sub-17 y que se juegue de una determinada manera. En estos puestos genéricos de ojeo, ¿qué buscamos? Primero, ¿a quién buscas y qué filosofía tiene ese entrenador? Después, intentas identificar a jugadores que puedan jugar en ese sistema. Pusimos en marcha un par de redes de ojeadores. Tengo una oficina a unos 10 minutos de mi apartamento y voy allí todas las mañanas. Llego entre las 9 y las 9:15, ¡aunque la oficina no abre hasta las 9:30! El otro día tuve una reunión con un jugador que estaba en el país, otra con el responsable de finanzas y otra con otro jugador para tratar un asunto distinto. Si vas a la oficina, va a pasar algo y alguien te va a ver.

    «Normalmente llego a casa sobre la una o las dos. No he ido al gimnasio tanto como me gustaría. Tengo que hacerlo. Pero tengo reuniones. Ahora tengo clases de kinyarwanda dos veces por semana. Estoy a medias con una tarea de esas clases y tengo que terminarla o me darán un tirón de orejas. Tenemos todo el fútbol de Inglaterra y Europa [en la televisión]. Y hay un deporte llamado pickleball al que jugamos un poco el fin de semana. Intento ocupar mis días todo lo que puedo, pero no soy de los que se quedan sentados sin hacer nada. No soporto estar sin hacer nada. Intento mantenerme ocupado».

  • ¿Cómo es la vida cotidiana en África Oriental?

    Rwanda streets bike
    Getty

    Umuganda es una jornada obligatoria de trabajo comunitario que combina la cultura tradicional con el desarrollo nacional moderno.

    «Ruanda tiene que ser el país más limpio en el que he estado. Tienen algo llamado Umuganda, que se celebra el último sábado de cada mes. La gente está obligada a recoger cualquier basura que encuentre fuera de casa, en su propio barrio. Y eso incluye a todo el mundo. Pero, con la disciplina que tienen para no tirar vasos de papel ni plásticos en ningún sitio, la verdad es que no se ve nada de basura. El otro día condujimos durante tres horas desde Kigali hasta uno de los parques nacionales. Por el camino, tanto en la autopista como en las carreteras, no había basura. En los pueblos por los que pasamos, tampoco había basura por ningún lado. Es sencillamente increíble.

    «La ciudad de Kigali es muy bonita. La llaman la ciudad de las mil colinas. ¡Así que no conviene caminar demasiado, porque siempre acabas encontrándote una cuesta! Pero es muy agradable. En general, la gente es muy considerada, amable y educada. Evidentemente, no todo el mundo es así, pero es un buen lugar para vivir. Esta es mi segunda etapa aquí. Diría que el sueldo medio de una camarera o de alguien con un trabajo parecido ronda los 300 dólares al mes. Así que no es mucho. Pero las cosas básicas que necesitas aquí no son muy caras. No es como en casa. Y Kigali, por cómo está construida la ciudad, es realmente muy bonita. Tiene unas vistas y unos paisajes preciosos. Y, por supuesto, al salir del núcleo urbano también encuentras lugares preciosos».

  • ¿Cómo se compara el coste de la vida con el de otros países?

    Rwanda food
    Getty

    En Ruanda hay algo para todos los gustos y apetitos.

    «El apartamento que tengo cuesta 1.500 dólares al mes. Puedes conseguir uno por 200 dólares al mes. No me parece caro. Creo que la comida es un poco más barata aquí. Hay todo tipo de cocina y puedes ir a un restaurante. Si fueras a un restaurante de gama media en Nottingham, por ejemplo, la cuenta podría rondar las 80 libras para dos personas. Aquí serían unos 40 o 45 dólares. Y eso podría ser para tres personas, dependiendo de dónde vayas. Tampoco es un mal lugar para vivir desde el punto de vista económico, sobre todo si ganas un buen sueldo».

  • Ayudar a más jugadores a desplegar sus alas

    Africa Cup of Nations trophy
    Getty

    La clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027 sigue siendo el objetivo principal por ahora

    «Creo que, por desgracia, en los últimos 20 años no hemos hecho mucho en la región. Cuando estuve aquí en 2014, nos habíamos clasificado para la Copa África y, cuando me marché, ocupábamos el puesto 64 del mundo. Cuando volví, estábamos en el 132. Ahora estamos en el 119. Aquí también gustan mucho el baloncesto y el voleibol, pero diría que el fútbol es, con diferencia, el deporte más popular. Y, por supuesto, la gente se volvió loca cuando la selección sub-17 se clasificó para la Copa África.

    «Estamos a cuatro puntos de clasificarnos para la fase final de la Copa África. Sería la primera vez que iríamos en 22 o 23 años. Ojalá lo consigamos, pero nos quedan cuatro partidos muy difíciles. Todavía no hemos logrado nada. Me estaban entrevistando en Cabo Verde después del partido y algunos periodistas de Ruanda me decían: “Entrenador, esto es increíble, vamos a ir a la Copa África”. Y yo les dije “doza”, que significa “tranquilos” en kinyarwanda. ¡Ese fue el titular al día siguiente! Si conseguimos clasificarnos, será algo enorme para nosotros. Crucemos los dedos».

  • Cómo vivir la experiencia ruandesa al completo

    Gorilla Rwanda
    Getty

    Se anima a quienes visiten una zona única del mundo a observar la fauna local.

    «Diría que, sin duda, tienes que ir a ver a los gorilas. En Kivu hay paisajes preciosos y un gran lago en el que puedes bañarte. Está cerca del Congo. Creo que hay muchísimas rutas de senderismo y oportunidades para conocer el país. También te diría que te sentaras a probar la gastronomía local. Creo que no deberías venir aquí sin ver a los gorilas. No vengas sin visitar el parque nacional. Comparada con la de otros lugares del mundo, la experiencia aquí será increíble. La gente es increíble, muy hospitalaria, amable y afectuosa».

  • Atraer más miradas al fútbol en Ruanda

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    El estilo de juego que sirve de hilo conductor al fútbol ruandés está ayudando a cosechar éxitos en distintas categorías de edad.

    «Tuve un papel decisivo en la puesta en marcha de Hudl.com. Es una plataforma a la que se pueden subir vídeos. Es una empresa estadounidense enorme. Hudl compró Wyscout. Así que, si conoces la plataforma de Wyscout, con Hudl puedes subir informes médicos, informes sobre el estado físico... Todo está en una plataforma o en la nube, si prefieres llamarlo así. Además, tienes acceso a la plataforma de Wyscout, donde puedes consultar información sobre jugadores, equipos y todo lo demás. Como conozco Wyscout y Hudl desde hace tiempo, les ayudé a ponerse en contacto con la BK League y con nuestro director ejecutivo, Jules Karangwa, que está al frente de ella. Llegaron a un acuerdo y ahora todos los partidos de los equipos de primera división de Ruanda se televisan y pueden verse en Wyscout, lo que da más visibilidad a nuestros jugadores.

    «En los últimos siete meses, más o menos, ganamos las FIFA Series. Fue importante porque llevábamos más de 40 años sin ganar un trofeo. Así que, cuando llega uno, lo aprovechas. Puede que no sea el trofeo más importante del mundo, pero para nosotros lo es a nivel simbólico. Y lo ganamos delante de nuestro presidente, el señor Paul Kagame. Eso fue enorme. Después, el sorteo nos emparejó con Malí y Cabo Verde, y nadie nos daba ninguna posibilidad. Quizá podríamos ganar a Liberia en casa y fuera, pero tampoco se podía estar seguro: también es una selección competente.

    «Luego terminamos la ventana de septiembre-octubre como primeros de grupo: dos partidos jugados, dos ganados. Si sumas los dos encuentros que disputamos en las FIFA Series, son cuatro partidos y cuatro victorias. Jugamos un amistoso contra Kenia y cambié a todo el equipo. En el once inicial solo había un jugador que hubiese participado en el partido contra Cabo Verde. Estamos intentando dar oportunidades a los jóvenes. Nuestra selección sub-23 acaba de clasificarse para la segunda ronda de la fase de clasificación olímpica. Jugará contra Camerún. Será un partido difícil. Teníamos a un jugador en la sub-23 que solo tiene 19 años. Me pareció bastante bueno: juega por la izquierda, es un chaval duro, agresivo, y eso me gusta. Lo saqué de la sub-23 y fue titular contra Liberia. Le hice debutar ante Liberia y estuvo bien. No lo puse de inicio contra Cabo Verde porque necesitábamos un poco más de experiencia. Lo saqué al comienzo de la segunda parte. ¿Quién marcó el gol de la victoria? El de 19 años. Así que ahora la gente empieza a decir: “Un momento”. Tenemos a dos jugadores de la sub-17 sobre los que pienso: “Si tienen calidad suficiente, tienen edad suficiente”.

    «Todos jugamos con el mismo sistema. Todos usamos el 4-4-2, de arriba abajo. Quizá un 3-5-2, según el partido, pero la filosofía es la misma: dos líneas de cuatro, cerrarles los espacios, etcétera. Todo es igual porque Nicholas trabaja así en las categorías sub-17 y sub-15. Estamos intentando establecer nuestra propia identidad. Llevo muchísimo tiempo haciendo esto. Funciona. Me ha dado buenos resultados. Pero depende de dónde estés. Puede llevar tiempo. Si no hay desarrollo de jóvenes, algo que, por desgracia, estamos intentando solucionar ahora, tendremos aquí jugadores a los que se podrá ver en todas partes a través de Wyscout. Ahora la sub-15 va a Azerbaiyán y la sub-17 va a disputar la Copa Africana de Naciones. Lo que intento decir, básicamente, es que la revolución está en marcha».

  • ¿Qué le depara el futuro a un trotamundos del fútbol?

    Stephen Constantine
    Getty

    Constantine ha pasado por 93 países, pero aún no ha visitado Sudamérica.

    «A nivel personal, la verdad es que me da igual dónde esté mientras trabaje en el fútbol. Hasta ahora he estado en 93 países. Nunca he ido a Sudamérica. Mi entrenador de porteros, Rogelio Ramos dal Solio, ¡y eso es solo la mitad de su nombre!, es de Brasil. Tengo muchas ganas de ir allí. Mi preparador físico es Claudio Altieri, mitad venezolano y mitad australiano. Bueno, vivió un tiempo en Australia. Me rodea un grupo bastante internacional y eso me encanta: me mantienen alerta. En este negocio nunca sabes qué va a pasar ni cuánto tiempo vas a durar en un puesto. Desde luego, me gustaría llevar a Ruanda a la Copa Africana de Naciones. También me atrae la idea de llevarla a un Mundial. Puede que para eso aún falten unos años.

    «Túnez mostró interés en mí unos dos meses antes del Mundial. Optaron por alguien que hablaba francés. Así que nunca sabes dónde vas a acabar. Creo que la gente está prestando atención a lo que ocurre en Ruanda. Eso solo puede beneficiarme. Si llega una oferta, entonces tendrás que tomar una decisión. Me gustan los proyectos. Diría que mis ocho selecciones y el 70 % de los clubes han sido proyectos. Siempre se trata de “ayúdanos a no descender” o “ayúdanos a clasificarnos”. Creo que, en general, lo he hecho bastante bien. A menudo me preguntan si querría trabajar en Inglaterra. Sí, por supuesto, soy inglés. ¿Por qué no iba a querer trabajar en Inglaterra? Pero no sé si eso llegará a pasar. Si pasa, pasa. Y si no, no me quejo».

  • ¿Conseguirá un puesto de alto nivel en Inglaterra un hombre nombrado caballero en Nepal?

    Stephen Constantine Millwall
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    Constantine pasó por el Millwall y el Bournemouth, pero no tiene prisa por regresar al Reino Unido.

    «Cuando estaba en el Millwall, despidieron a Colin Lee y yo era el único en aquellas instalaciones con la licencia Pro. Le dieron el puesto a Dave Tuttle, un tipo encantador y con grandes conocimientos, pero no lo llamaría entrenador y, desde luego, tampoco primer entrenador. Lo hizo bastante bien, pero yo no tenía un nombre conocido. La gente no valora lo que hace falta para lograr algunas de las cosas que he logrado. Hay otros entrenadores que podrían contar historias parecidas, pero yo no conseguí un puesto por haber jugado en Inglaterra o en Chipre. Lo conseguí porque había hecho bien mi trabajo anterior. No me contrataron en la India porque hubiera hecho un mal trabajo en Nepal. Me ofrecieron el puesto en la India por tercera vez tres meses antes de conseguir este trabajo aquí.

    «Esta es mi segunda etapa aquí, en Ruanda. He estado tres veces en la India, dos de ellas como seleccionador. No digo que sea el mejor entrenador del mundo, ni mucho menos, pero sí creo que merecía una oportunidad para entrenar en mi propio país. En Chipre, cada vez que queda vacante el puesto de seleccionador, siempre estoy entre los candidatos, pero no me lo dan porque no tengo un nombre lo bastante importante o porque no voy a hacer ciertas cosas que quieren que haga. Si he sacado el tema del Millwall es porque era entrenador del primer equipo, dirigía al equipo reserva e iba a ver partidos. Salía de mi casa en Brighton a las 6:30, conducía hasta The Den y volvía a casa sobre las 11 o las 11:30. No veía a los niños ni a mi mujer. Era comer, dormir, tomar una taza de té con un scone o un crumpet y volver a salir. No piensas en nada más que en lo que estás haciendo; créeme, no hay tiempo. Así que lo entiendo: si estás metido en esa burbuja del fútbol en Inglaterra, es muy difícil pensar en otras cosas. Pero no creo que la gente entienda lo que haces o lo que has hecho, ni que te reconozca el mérito.

    «Les Reed escribió una recomendación para mí y te aseguro que era extraordinaria. Me nombraron caballero en Nepal, pero en Inglaterra no recibo ningún reconocimiento. En Chipre me concedieron el premio Stelios Kyriakidis. Me consideran chipriota cuando las cosas van bien, pero me dieron ese premio por ser el entrenador con mejor rendimiento en el extranjero. Y en Inglaterra es como si ni siquiera existiera. Para ser justos, no he vivido en Inglaterra de forma permanente, sino por temporadas, pero estoy esperando a que Su Majestad me llame. ¡Puede que tenga que esperar mucho!»

  • Comprometiéndose de lleno con proyectos en todo el mundo

    Stephen Constantine
    Instagram/@stephenconstantine

    No hay indicios de que, a sus 64 años y con una dilatada experiencia, vaya a bajar el ritmo a corto plazo

    «Desde que me hice entrenador, he ido adonde me ha llevado la vida. No soy un nombre de peso. No considero que lo sea. No soy de esos que consiguen el puesto por la cantidad de partidos que jugaron con el Arsenal. Por cierto, esos no suelen durar mucho. Es una profesión dura. Exige muchos sacrificios. No soy de esos entrenadores que dicen: “Soy de Inglaterra y vamos a jugar así”. No, tienes que jugar como se juega en el país en el que estás. Tu trabajo consiste en intentar cambiar esa forma de jugar. Pero tienes que entender cómo piensa la gente del país en el que estás, qué le molesta y qué no, y qué está dispuesta a tolerar y qué no.

    «Creo que lo he hecho bastante bien en todos los países. No estoy satisfecho al cien por cien con cómo han ido las cosas en algunos de ellos, porque podríamos haberlo hecho mejor si hubiera pasado esto o aquello, pero nunca vas a conseguir todo lo que quieres al cien por cien. Voy a intentar conseguirlo. Así que, si trabajas para mí, ¡te exigiré!»

  • Índice de calidad de vida

    Rwanda flag
    Getty

    Cómo se sitúa la vida en Ruanda en cinco ámbitos importantes

    Clima: 9/10

    Comida: 7/10

    Gente: 9/10

    Cosas que hacer: 6/10

    Coste de la vida: 8/10

    Total: 39/50

  • Ponte al día con la serie Brits Abroad

    Adam Przybek Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Lee más sobre las experiencias de los futbolistas británicos que juegan en el extranjero en los enlaces que encontrarás a continuación.

    Jugador

    País

    Puntuación de habitabilidad

    1

    Nick Swirad

    Brunéi

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Camboya

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Croacia

    40,5/50

    4

    Stephen Constantine

    Ruanda

    39/50

    5

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    6

    Oakley Cannonier

    Singapur

    36/50

    7

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    8

    Tyler Fredricson

    Suiza

    29/50