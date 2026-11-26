Enzo Maresca parecía el verdadero heredero de Pep Guardiola tras el primer mes de la temporada 2026-27. El Manchester City arrancó con ocho victorias consecutivas, entre ellas dos triunfos especialmente impresionantes a domicilio ante el Manchester United y el Liverpool, y transmitía la seguridad de un auténtico aspirante al título, pese a que sobre el club pesaba una declaración de culpabilidad en su controvertido caso por incumplimientos de las normas financieras de la Premier League.

Con el mismo fútbol fluido que Guardiola siempre defendió en el Etihad Stadium, parecía que Maresca estaba construyendo algo especial tras una profunda renovación de la plantilla en verano. Por desgracia para la afición del City, la magia se ha desvanecido mucho antes de lo que jamás habría imaginado.

El City solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, con un ajustado 3-2 ante el RB Leipzig en Alemania. Además, solo accedió a los cuartos de final de la Copa de la Liga tras superar al Brighton en los penaltis, después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. En la Premier League, el equipo de Maresca cayó ante el Aston Villa, el Brighton y el Nottingham Forest antes de empatar 1-1 en casa frente a un Fulham en apuros, lo que lo dejó a seis puntos del líder, el Arsenal.

El martes tenía una gran oportunidad de reaccionar al recibir a un Nápoles en caída libre a las órdenes de Massimiliano Allegri, pero la desaprovechó. Acabó rescatando un empate 2-2 que perjudicó sus opciones de clasificarse directamente para los octavos de final de la Champions League. Ahora le espera nada menos que una visita al Emirates Stadium, donde el Arsenal buscará dar un gran paso hacia la defensa de su título.

Todo apunta a un duelo muy desigual, porque el City es ahora mismo un caos. Su temporada corre el riesgo de desmoronarse a las puertas del periodo festivo si Maresca no consigue devolverle la cohesión. Pero ¿qué ha salido tan mal?