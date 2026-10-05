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Who will be Argentina's next No.10 - 1:1Getty/GOAL

La vida después de Lionel Messi: ¿quién será el próximo '10' de Argentina?

Encontrar un sucesor a la altura del icono del Barcelona será una tarea desalentadora para Argentina, pero hay algunos candidatos prometedores

James Westwood
Traducido por

  • El martes por la noche, en el famoso Estadio Monumental de River Plate, Lionel Messi disputará su partido número 208, y el último, con Argentina. El patrocinador de Messi, adidas, ha diseñado una camiseta conmemorativa de despedida para que el jugador de 39 años la vista ante Benín, con su nombre y su dorsal bañados en oro, que es lo que ha valido su peso a nivel internacional durante la mayor parte de los últimos 21 años.

    No quedará un ojo seco en el estadio. Messi deja la selección argentina como el jugador con más internacionalidades y el máximo goleador histórico, con 125 tantos, además del hombre que inspiró a su país hacia su tercera Copa del Mundo y dos títulos consecutivos de la Copa América.

    También estuvo dolorosamente cerca de despedirse con una segunda medalla de campeón del mundo en verano, al marcar ocho goles en el camino hacia la derrota final de Argentina ante España. Messi perdió trágicamente a su padre después del torneo y finalmente decidió retirarse porque sintió que «no le quedaba nada por dar».

    Basta con decir que nadie puede ocupar el lugar de Messi. A ojos de muchos, es el mejor jugador que jamás ha pisado un terreno de juego, y puede que nunca haya otro que iguale su talento puro, un don de Dios. Pero el dorsal 10 tiene que pasar a alguien, y Argentina tiene que encontrar la manera de seguir siendo una potencia de élite sin su capitán talismánico.

  • Peso de la camiseta

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    AFP

    El legado de Messi y Maradona significa que quien reciba la camiseta heredará una presión inmediata y unas expectativas altísimas


    Los aficionados de Argentina ya han pasado por esto una vez. Después de que Diego Maradona pusiera fin a su carrera en 1994, la Albiceleste atravesó un periodo de experimentación táctica y enorme bajo rendimiento, cayendo en los cuartos de final del Mundial de 1998 antes de no lograr superar la fase de grupos cuatro años después.

    También fue eliminada en los cuartos de final de tres Copas América consecutivas y perdió la final de 2004 en los penaltis ante un Brasil de circunstancias. Pablo Aimar, Ariel Ortega y Juan Roman Riquelme llevaron durante un tiempo el icónico dorsal 10 de Maradona, y eran buenos jugadores, pero el peso acabó siendo demasiado grande.

    Maradona era, literalmente, un Dios para los aficionados de Argentina: un futbolista de carisma y creatividad inagotables que lideró su triunfo en el Mundial de 1986. Parecía imposible que alguien pudiera seguir sus pasos, hasta que Messi debutó en 2005.

    Riquelme mantuvo inicialmente el 10 y ganó el oro olímpico junto a Messi antes de retirarse en 2009, momento en el que se lo cedió al maestro del Barcelona. Messi tardó en convencer a una gran parte de los aficionados de Argentina de que podía estar a la altura del legado de Maradona, pero acabó consiguiéndolo, evolucionando de un creador de juego silencioso a un líder temible.

    Messi hizo suyo el 10 y, contra todo pronóstico, llegó a ser tan popular, si no más, que Maradona en su país. Pero, ¿puede caer un rayo tres veces en el mismo sitio?

    Será una sorpresa si Argentina no atraviesa otra frustrante fase de transición, y nadie en la actual plantilla de Lionel Scaloni destaca de inmediato como merecedor de la camiseta de Messi.

  • La apuesta más segura

    FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUI
    AFP

    Julián Álvarez ya ha suplido a Messi antes y tiene mucha experiencia a sus espaldas al más alto nivel

    El movimiento más sencillo que puede hacer Scaloni es entregar a Julián Álvarez el dorsal número 10. De hecho, el delantero del Atlético de Madrid asumió con regularidad el papel de Messi en ataque durante la fase de clasificación para el Mundial de 2026, ya que el astro solo pudo ser titular en 10 partidos.

    Álvarez impresionó, con un total de siete contribuciones de gol, y su actuación más destacada llegó en la contundente victoria de Argentina por 4-1 ante Brasil. Abrió la goleada con una definición clínica en el minuto 4, lideró la presión y estiró constantemente a la defensa con sus desmarques diagonales.

    Tampoco hay mejor candidato en cuanto a experiencia al máximo nivel. Álvarez fue una pieza importante del Manchester City que ganó el triplete y se convirtió rápidamente en el talismán del Atlético tras su llegada a España. Hasta la fecha ha sumado 67 contribuciones de gol en solo 110 partidos con el Atleti y, a sus 26 años, está entrando en la plenitud de su carrera, por lo que fue un objetivo prioritario tanto para el Barcelona como para el Arsenal durante el verano. Scaloni no tiene una apuesta más segura.

    Dicho todo esto, Álvarez no posee la misma capacidad de creación que Messi, y estuvo sorprendentemente apagado en el Mundial, al margen de su espectacular gol en cuartos de final contra Suiza. Con un registro global discreto de 16 goles en 61 partidos internacionales, Álvarez tendría que demostrar que puede rendir con regularidad en los momentos más importantes y trabajar el aspecto físico de su juego para ser un sustituto de garantías.

  • Coincidencia más cercana

    Nico Paz Argentina

    Argentina tiene entre manos a un talento de primer nivel en Nico Paz, que ha alcanzado el estrellato en Italia con el Como

    Nico Paz ha tenido un inicio discreto en su carrera con Argentina, con solo tres goles en 13 apariciones, y apenas tuvo protagonismo en el Mundial. Esto se debe principalmente a que su perfil es demasiado similar al de Messi.

    Como mediapunta inteligente y técnicamente brillante, capaz de abrir los partidos en un instante y, además, zurdo, sería natural que Paz heredara el trono de Messi. El jugador de 22 años ya sigue sus pasos en el Como, después de convertirse en el argentino más joven desde Messi con el Barcelona en 2008 en dar múltiples asistencias en un solo partido de la Liga de Campeones.

    Firmó dos asistencias en el estreno del Como en la competición más prestigiosa de Europa, que arrancó con una contundente victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig. Con un 95 por ciento de acierto en el pase, cuatro regates completados y 10 duelos en el suelo ganados, Paz tenía argumentos de sobra para ser considerado el mejor jugador sobre el césped.

    El Como se ha acostumbrado a eso desde que fichó a Paz procedente del Real Madrid en 2024. Ha sido una pieza clave en el rápido crecimiento del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, y podría tener un futuro muy brillante a largo plazo en el Real Madrid, que, según se informa, ejecutará su opción de recompra el próximo verano.

    «Nico Paz lo tiene todo», dijo Fàbregas en agosto. «Tiene un coraje, una visión y una ambición extraordinarios». Messi también ha elogiado mucho a Paz, al afirmar que tiene una «gran cabeza» y que «entiende perfectamente el juego», lo que resume bien por qué es la nueva gran esperanza de Argentina.

    Sin embargo, las expectativas deben moderarse un poco. Paz tiene buen olfato goleador, pero probablemente nunca será un goleador prolífico como Messi; es más bien una pieza clave dentro del sistema que la gran figura. Eso, no obstante, puede no ser algo malo, porque tiene las cualidades creativas para ayudar a Argentina a convertirse en un equipo más equilibrado en ataque, en lugar de uno que tan a menudo depende de un solo hombre para marcar la diferencia.

  • Comodín

    Argentina v Mauritania - International Friendly
    Getty Images Sport

    Franco Mastantuono es un atacante directo y seguro de sí mismo que ya ha llevado el dorsal 10 en una ocasión

    Argentina cuenta, además, con otro prometedor zurdo al que recurrir, en la figura del extremo de 19 años Franco Mastantuono. Sin embargo, la joya de la cantera de River Plate vivió una complicada primera temporada en el fútbol europeo tras fichar por el Real Madrid en una operación de 45 millones de euros el verano pasado, en la que solo disputó 23 partidos en LaLiga.

    Fue, eso sí, una víctima de la inestabilidad del club y no logró asentarse mientras el Madrid iba de un desastre a otro, primero con Xabi Alonso y después con Alvaro Arbeloa. Posteriormente, el Real cedió a Mastantuono a la Fiorentina en agosto, y el nuevo comienzo le ha sentado de maravilla.

    La afición de la Fiorentina conectó al instante con el adolescente, que firmó un impresionante hat-trick en la victoria por 4-2 en el campo del Venezia el 11 de septiembre. Mastantuono marcó dos golazos desde fuera del área para completar su triplete y luego añadió un tercero al empujar el balón a la red tras un inteligente desmarque por el pasillo entre el central y el lateral izquierdo del Venezia.

    Al igual que Messi, le gusta arrancar desde la banda derecha antes de meterse por dentro para asociarse, y puede ser letal cuando tiene ocasión de remate. También regatea con un centro de gravedad bajo y sabe manejar el balón de forma brillante en espacios reducidos.

    Mastantuono ya ha recibido la confianza con el dorsal 10, batiendo el récord de Maradona como el argentino más joven en llevarlo en un partido de clasificación para el Mundial contra Ecuador, y tiene la personalidad necesaria para volver a hacerlo. Le falta la velocidad que Messi tenía en sus años de juventud, pero lo compensa con su agilidad, sus combinaciones rápidas y su confianza general.

    Mientras que muchos jugadores, a lo largo de los años tanto a nivel de clubes como internacional, se han derrumbado bajo la presión de estar a la altura de los estándares de Messi, Mastantuono afrontaría el desafío de cara. Por puro potencial, es la opción más ilusionante que Scaloni puede considerar.

  • El outsider

    Argentina v Iceland - International Friendly
    Getty Images Sport

    Thiago Almada podría estar preparado para relanzar su carrera en su país tras un decepcionante paso por Madrid

    En principio, Thiago Almada iba a ser el '10' de Argentina contra Ecuador por delante de Mastantuono, pero una lesión le dejó fuera a última hora. Los problemas físicos también han apartado al jugador de 25 años de la última convocatoria, aunque desde hace tiempo es uno de los favoritos de Scaloni.

    El canterano de Vélez Sarsfield formó parte del grupo que levantó la Copa del Mundo en Qatar y ha sido un recurso útil a lo largo de sus 25 internacionalidades, capaz de actuar como mediapunta clásico, como interior con más recorrido o en cualquiera de las dos bandas. Engañosamente fuerte para su 1,70 m de estatura, Almada tiene un gran despliegue y destaca por romper líneas defensivas y cambiar de dirección con rapidez.

    Eso sí, es justo decir que todavía no se ha ganado un sitio en la élite. Almada fue una sensación en la MLS con Atalanta United, pero no ha convencido en el fútbol europeo, ya que pasó por una cesión olvidable en el Lyon antes de fracasar por completo con el Atletico en LaLiga.

    El rígido y defensivo sistema de Diego Simeone no se adaptaba a Almada, y no logró hacerse con un puesto de titular, hasta el punto de firmar solo tres goles en 27 partidos de LaLiga. El Atletico lo vendió con pérdidas en el mercado de verano después de que River Plate presentara una oferta de 20 millones de euros; sin embargo, se incluyó una cláusula de recompra en la operación.

    Eso sugiere que Simeone valoraba el talento de Almada, y ahora podría reencontrarse con su mejor versión en su país. El hecho de que haya vuelto a jugar en Argentina es una buena noticia para su carrera internacional porque Scaloni puede seguirle de cerca con regularidad, y ha empezado fuerte con dos goles en sus cinco primeras titularidades con River. Almada es claramente una opción lejana para el dorsal '10', pero se ha ganado la confianza de Scaloni durante los últimos cuatro años.

  • El fin de una era

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    AFP

    Se avecinan más salidas en Argentina, y la evolución estará sobre la mesa a medida que comience un nuevo ciclo

    Las opciones de que Argentina encuentre alguna vez al heredero natural de Messi son prácticamente nulas. El fenómeno de Inter Miami puede compararse con Neo en 'The Matrix': una anomalía que desafía todas las leyes de la física y la lógica, y que siempre parece estar 50 pasos por delante de sus rivales. Por eso, entender el cambio del dorsal 10 como un relevo generacional no tiene ningún sentido. Argentina tiene que evolucionar y varios jugadores tendrán que dar un paso al frente para sustituir la influencia de Messi.

    Si Álvarez lidera el ataque con Paz justo por detrás y Mastantuono en la derecha, en realidad da igual cuál de ellos lleve el 10. Podrían complementarse a la perfección y, con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aportando apoyo desde el centro del campo, Argentina seguirá generando problemas a cualquier equipo en ataque. Todo apunta a que Cristian Romero será nombrado nuevo capitán de la Albiceleste, así que también seguirá teniendo un líder contrastado atrás, con Lisandro Martínez disponible para volver a formar pareja con él.

    La base para seguir teniendo éxito está ahí con esos jugadores, y con Lautaro Martínez compitiendo por minutos arriba, pero la despedida de Messi no será la última. De hecho, Nicolás Otamendi también se retiró del fútbol internacional después del Mundial, y Emi Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico probablemente seguirán el mismo camino dentro de poco. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también han superado la barrera de los 30.

    Por si todo eso no fuera ya motivo suficiente de preocupación, el contrato de Scaloni expira en diciembre. El seleccionador ha dejado entrever que está abierto a una ampliación, pero en estos momentos hay incertidumbre en torno a la selección argentina. Se avecina una nueva era y llegará con obstáculos importantes. En ausencia de Messi, recaerá en cada miembro de la plantilla la responsabilidad de animar e inspirar a la persona que tenga al lado.