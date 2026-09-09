Es la cumbre del marketing deportivo: crear una sinonimia absoluta entre un producto y un deportista, y adidas sin duda lo ha conseguido a través de su colaboración a largo plazo con el icono francés Zinedine Zidane.

El gigante alemán de la ropa deportiva celebra 30 años de alianza con la exsuperestrella del Real Madrid, que asumió las riendas como nuevo seleccionador de Francia a principios de este verano después de que Didier Deschamps diera un paso al lado.

El atleta original de las adidas Predator, Zidane ha sido homenajeado con un nuevo par de botas de edición especial. Llevó las icónicas Predator durante toda su brillante carrera en la Juventus, el Real Madrid y Francia, dejando innumerables momentos legendarios con la famosa lengüeta y las tres franjas en sus pies.

A lo largo de tres décadas, esta se ha convertido en una de las asociaciones comerciales más exitosas de la historia del fútbol y del deporte en general, y Zidane sigue siendo una de las caras de la marca a día de hoy.