Unos días después de ver a Kylian Mbappe firmar un impresionante hat-trick para impulsar al Real Madrid a una contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad el 26 de agosto, a Jose Mourinho le preguntaron quién cree que debería ganar el Balón de Oro de 2026. Con su estilo habitual, aprovechó la ocasión para cuestionar las opiniones mayoritarias sobre el premio.

"Los mejores jugadores del mundo, hay dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son: están aquí", dijo. "Para mí, hay uno que, individualmente, hizo historia este verano".

Esa última frase era, por supuesto, una referencia a Mbappe, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales después de ganar la Bota de Oro del torneo de 2026 con 10 tantos en ocho partidos con Francia. Sin embargo, se considera que la superestrella del Real Madrid está por detrás de jugadores como Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri y Michael Olise en la carrera por el Balón de Oro, porque todos ellos ganaron grandes títulos la temporada pasada.

Las tres figuras principales del recorrido del Paris Saint-Germain hacia una segunda Champions League consecutiva, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele y Vitinha, también están siendo muy respaldadas, pero Mourinho cree que el proceso de votación comúnmente aceptado es, en esencia, defectuoso.

"No se le puede dar el Balón de Oro a un jugador simplemente porque ganó la Champions League o el Mundial", añadió el técnico del Real Madrid. "El Balón de Oro debería ser para uno de esos jugadores que, cuando se retiren, serán echados de menos para siempre. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Si queremos premiar la Champions League, entonces déselo a Luis Enrique. Para la selección española, déselo a [Luis] De la Fuente. El mejor jugador del mundo es otra cosa y no está ni en el PSG ni en la selección española".

Mourinho tiene toda la razón al decir que el prestigioso Balón de Oro debería premiar principalmente la brillantez individual en lugar de estar tan ligado al éxito colectivo. En los tiempos modernos, la votación se ha convertido en un concurso de popularidad más que en una evaluación del talento puro y del impacto. Pero se equivoca al colocar a Mbappe en el número 1 basándose en ese último criterio, y al sugerir que el francés merece ser mencionado en el mismo escalón que tantas auténticas leyendas de este deporte.