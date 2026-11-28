Stoichkov aún era adolescente cuando se vio involucrado en una pelea multitudinaria en la final de la Copa de Bulgaria por la que recibió de inmediato una sanción de por vida. Sin embargo, tras recurrirla, el castigo quedó reducido a un solo mes y el delantero del CSKA Sofía se puso enseguida manos a la obra para aprovechar su segunda oportunidad.

En 1990 ganó la Bota de Oro tras marcar 38 goles en 30 partidos de liga, lo que hizo que varios de los grandes clubes europeos se fijaran en él. Lo que no sabían era que Stoichkov ya tenía como destino el Barcelona, que se había apresurado a cerrar su fichaje después de que el búlgaro le marcara tres goles en los dos partidos de una semifinal de la Recopa de Europa disputada el año anterior. El traspaso se había negociado con tanto secretismo que ni siquiera la mujer o los padres de Stoichkov sabían que había firmado un precontrato con el club blaugrana a finales de 1989.

Sin embargo, al principio parecía que el Barça había cometido un grave error de juicio al fichar a un jugador tan explosivo. Poco después de llegar al Camp Nou, Stoichkov fue expulsado contra el Real Madrid en la Supercopa de España y, para empeorar muchísimo más las cosas, pisó el pie del árbitro Urizar Azpitarte antes de abandonar el campo.

Una vez más, el recurso le salió bien: la sanción inicial de seis meses se redujo a 10 partidos. Pero lo más importante durante todo aquel revuelo fue que Johan Cruyff mantuvo su apoyo al temperamental delantero.

«Era muy joven, así que Cruyff y (el ayudante Charly) Rexach hablaron conmigo para tranquilizarme», contó más tarde a la web oficial del club. «Siempre he sido una persona con carácter y también hay que trabajar eso; una cosa no quita la otra. Estoy orgulloso de mi personalidad y eso no se compra en la farmacia: o la tienes o no la tienes.

»Pero a raíz de aquel pisotón aprendí a jugar de una forma más tranquila. Cruyff siempre me decía lo mismo: “No hagas esto, no hagas aquello”».

El apoyo constante de Cruyff no sorprendía demasiado. Sabía perfectamente que tenía entre manos a una posible superestrella. «Cuando acababa de aterrizar en Barcelona», reveló Stoichkov, «recuerdo que Cruyff me dijo: “Escucha, trabajaré contigo hasta que ganes el Balón de Oro”».

A veces eso implicaba contrariar a Stoichkov a propósito para provocar una reacción positiva. «Johan era un gran motivador e hizo muchas cosas por mí y por mi familia, y le estaré eternamente agradecido», admitió. «En innumerables ocasiones dijo cosas para hacerme enfadar porque, al fin y al cabo, eso alimentaba mis ganas de salir y ganar».

Puede que fuera arriesgado tratar así a un talento tan temperamental, pero funcionó de manera espectacular. Stoichkov se convirtió en una pieza clave del «Dream Team» de Cruyff, que ganó cuatro Ligas consecutivas y la primera Copa de Europa del club, en Wembley en 1992.