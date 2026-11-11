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Uli Hoeneß

«Hice cosas bastante poco sensatas»: cómo Uli Hoeneß logró el que quizá sea el mayor golpe de efecto del Bayern de Múnich

El fichaje de Franck Ribéry es, sin duda, uno de los mejores de la historia del FC Bayern de Múnich. La operación se debe nada menos que a Uli Hoeneß.

Jonas Rütten
Traducido por

  • Hace casi 20 años, el Bayern de Múnich y su entonces director deportivo, Uli Hoeneß, cerraron un fichaje que cambiaría para siempre la historia del club. Franck Ribery llegó procedente del Olympique de Marsella en el verano de 2007. Fue una operación que estuvo mucho tiempo en el aire, que al final incluso le costó a Hoeneß el carné de conducir y que dio al FCB uno de los grandes iconos del club en el nuevo milenio.

    Este texto se publicó por primera vez en octubre de 2022.

  • A Uli Hoeneß le entra la fiebre de la caza por Franck Ribery

    Ribery 2013

    Franck Ribéry fue uno de los jugadores más importantes de la historia del Bayern de Múnich desde el cambio de milenio.

    Cuando me obsesionaba con un jugador, a veces también hacía cosas bastante insensatas.

    Uli Hoeneß no suele ser un hombre de grandes locuras. Al menos en el mercado de fichajes. Allí, y esa es la máxima que ha transmitido hasta hoy a sus sucesores en el Bayern de Múnich, se evitan los grandes riesgos y los desembolsos más elevados.

    «Solo asumí riesgos calculables», dijo al echar la vista atrás en el galardonado pódcast 11 Leben, que repasó su trayectoria en el Bayern a lo largo de 17 episodios y culminó con una extensa entrevista a finales de 2021. Pero a veces, según contó allí Hoeneß, lo invadía «casi una especie de fiebre de caza» cuando se obsesionaba con un jugador. «Entonces también hacía cosas bastante poco razonables».

    Al buscar un ejemplo, mencionó de inmediato a Franck Ribery. «Estaba tan convencido», dijo el hoy septuagenario de 74 años al recordar aquella «fiebre de caza» que volvió a apoderarse de él en un verano de 2007 que, visto en retrospectiva, resultaría histórico para el Bayern de Múnich.

    Por entonces, el equilibrio de poder en el fútbol alemán había cambiado de forma repentina y radical, para gran disgusto de Hoeneß. «Su» Bayern había terminado la temporada 2006/07 en cuarta posición y el campeón había sido el VfB Stuttgart. ¿Y el Bayern? Tuvo que conformarse con la Copa de la UEFA en lugar de la Liga de Campeones. La «copa de los perdedores» (Franz Beckenbauer) en vez de los grandes ingresos de la máxima competición europea. Agua con gas en lugar de vino espumoso. Cartón en vez del trofeo.

    Así que, para recuperar el poder al menos en el fútbol alemán, Hoeneß abrió en el verano de 2007 las arcas del club más laureado del país, también conocidas en Múnich como la «cuenta a plazo fijo». Hoeneß dirigió la mirada al extranjero en busca de jugadores capaces de devolver al Bayern a la cima del fútbol alemán. Primero se fijó en Italia, donde Luca Toni jugaba en la Fiorentina. Hoeneß fichó al delantero campeón del mundo como primer gran refuerzo por unos once millones de euros.

    Después miró hacia el oeste, más concretamente hacia Francia, donde un joven extremo que ya había brillado en el Mundial de Alemania 2006 acababa de completar su segunda gran temporada con el Olympique de Marsella: Franck Ribery.

  • ¿Franck Ribery a precio de ganga? Uli Hoeneß maldice a los representantes de jugadores

    Pape Diouf mit Franck Ribery
    IMAGO / Panoramic by PsnewZ

    Pape Diouf (a la derecha) con Franck Ribéry (a la izquierda) en el Olympique de Marsella.

    Pensé en el asesor. ¡Podría haberlo matado!

    «Había un asesor alemán que nos dijo: “Podéis ficharlo por entre 15 y 20 millones”. Entonces, Karl Hopfner (por entonces director gerente, nota de la redacción) y yo volamos a París en un jet privado, muy emocionados», contó Hoeneß. Su destino era la planta 20 de un hotel, donde estaba la suite de un tal Pape Diouf, presidente del Marsella entre 2005 y 2009.

    Según Hoeneß, aquello habría costado hasta 20.000 euros. Pero eso es lo que pasa cuando a uno le entra la «fiebre de la caza». Hasta un Uli Hoeneß hace entonces «cosas bastante poco razonables». Sin embargo, la audiencia con el mandamás del Marsella no dio el resultado esperado. Todo lo contrario.

    «Nos preguntó si queríamos tomar un café. Karl Hopfner y yo habíamos acordado que empezaría yo, así que dije: “Podríamos plantearnos 15 millones y algo más con las primas”», continuó Hoeneß. Pero su primera oferta por el codiciado Ribéry solo arrancó a Diouf una sonrisa desganada.

    «Señores, creo que ha habido un malentendido. No dejamos salir al jugador por menos de 30 millones», habría respondido Diouf a Hoeneß y Hopfner. Diouf falleció en marzo de 2020, a los 68 años, a causa de una infección por coronavirus.

    «Nos miramos y pensé en el asesor. Habría sido capaz de matarlo. Entonces pregunté si podíamos terminar de tomar el café y después volamos de regreso a casa», dijo Hoeneß sobre su reacción. Apenas un cuarto de hora después, ya habían salido de la suite.

  • Uli Hoeneß cierra el fichaje de Ribery y pierde el carné de conducir

    Ribery Sagnol
    Getty Images

    Franck Ribery (al fondo, a la izquierda) y Willy Sagnol (en el centro), durante un entrenamiento de la selección francesa.

    ¡Entonces creo que lo conseguí por unos buenos 20 millones!

    «Llamé a Bixente Lizarazu y a Willy Sagnol, que conocían al jugador», dijo Hoeneß. «Después ejercí tanta presión que Franck acabó diciéndole al Marsella: “O me dejáis ir ahora al Bayern o me quedo aquí”».

    Hoeneß sabía que la situación financiera del club de la Ligue 1 no era buena por aquel entonces y que el Marsella necesitaba urgentemente el dinero de un traspaso de Ribery aquel verano: «Y entonces creo que lo conseguí por algo más de 20 millones».

    Una vez cerrado el acuerdo, Hoeneß estaba «tan eufórico» que «condujo demasiado rápido por la Leopoldstraße». La consecuencia: el traspaso de Ribery no solo le costó «algo más de 20 millones» (hoy se estima que el importe del traspaso fue de 30 millones de euros), sino también la retirada del carné de conducir durante un mes.

    Es probable que Hoeneß no se arrepintiera ni de aquel desembolso récord (Javi Martinez no lo superó hasta 2012 y ahora Harry Kane encabeza la lista) ni de la pérdida temporal del permiso de conducir. Ribery permaneció doce años en el FCB, aunque su etapa estuvo acompañada de algún que otro escándalo, y se ganó allí un lugar entre los mejores y más importantes jugadores del nuevo milenio. También gracias a él, el FC Bayern volvió a ser el referente del fútbol alemán y conquistó el triplete en 2013.

    En sus doce años a orillas del Isar, Ribery participó directamente en 306 goles en 425 partidos oficiales (124 goles y 182 asistencias). Y cuando llegó el momento de despedirse en 2019, el francés solo pensaba en un hombre del FC Bayern: Uli Hoeneß.

  • Uli Hoeneß llora en el último partido de Ribéry con el Bayern de Múnich, en el que marcó su último gol

    Uli Hoeneß
    Getty Images

    Uli Hoeneß y Franck Ribery han desarrollado una relación muy especial.

    Siempre estuvo ahí para mí, siempre habló conmigo y me dio ánimos. Fue como un padre para mí.

    «A este hombre no lo olvidaré jamás en mi vida», dijo Ribery tras su marcha del club más laureado de Alemania en una entrevista con Deutsche Welle: «Siempre estuvo a mi lado, siempre habló conmigo y me levantó el ánimo. Para mí fue como un padre. Tenemos una 'relation speciale'».

    El actual presidente de honor del FCB también lo confirmó en varias ocasiones, y de la forma más emotiva en el último partido de Ribery en casa con el Bayern, el 18 de mayo de 2019. Cuando el francés entró por Kingsley Coman en el minuto 61, Hoeneß lloró en la grada. También derramó lágrimas por Arjen Robben, el compañero ideal de Ribery, para quien aquel día se cerró igualmente su etapa en el Bayern de Múnich.

    ¿Y Ribery? Se hizo a sí mismo y a su presidente el mejor regalo de despedida: su último gol en su último partido en casa con el FCB. Ribery no solo tenía una relación especial con Hoeneß, sino también con el fútbol en general. Tres años después, puso fin definitivamente a esa relación debido a problemas de rodilla, mediante un emotivo vídeo. «El balón se detiene. Pero mis sentimientos no», escribió Ribery en su despedida. El FC Bayern respondió a su publicación con estas palabras: «Nuestra leyenda. Para siempre». Una 'relation speciale', en definitiva.

  • Franck Ribéry: rendimiento y estadísticas en el Bayern de Múnich

    Competición

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    Bundesliga

    273

    86

    120

    Champions League

    87

    18

    28

    Copa de Alemania

    43

    12

    25