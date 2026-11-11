Uli Hoeneß no suele ser un hombre de grandes locuras. Al menos en el mercado de fichajes. Allí, y esa es la máxima que ha transmitido hasta hoy a sus sucesores en el Bayern de Múnich, se evitan los grandes riesgos y los desembolsos más elevados.

«Solo asumí riesgos calculables», dijo al echar la vista atrás en el galardonado pódcast 11 Leben, que repasó su trayectoria en el Bayern a lo largo de 17 episodios y culminó con una extensa entrevista a finales de 2021. Pero a veces, según contó allí Hoeneß, lo invadía «casi una especie de fiebre de caza» cuando se obsesionaba con un jugador. «Entonces también hacía cosas bastante poco razonables».

Al buscar un ejemplo, mencionó de inmediato a Franck Ribery. «Estaba tan convencido», dijo el hoy septuagenario de 74 años al recordar aquella «fiebre de caza» que volvió a apoderarse de él en un verano de 2007 que, visto en retrospectiva, resultaría histórico para el Bayern de Múnich.

Por entonces, el equilibrio de poder en el fútbol alemán había cambiado de forma repentina y radical, para gran disgusto de Hoeneß. «Su» Bayern había terminado la temporada 2006/07 en cuarta posición y el campeón había sido el VfB Stuttgart. ¿Y el Bayern? Tuvo que conformarse con la Copa de la UEFA en lugar de la Liga de Campeones. La «copa de los perdedores» (Franz Beckenbauer) en vez de los grandes ingresos de la máxima competición europea. Agua con gas en lugar de vino espumoso. Cartón en vez del trofeo.

Así que, para recuperar el poder al menos en el fútbol alemán, Hoeneß abrió en el verano de 2007 las arcas del club más laureado del país, también conocidas en Múnich como la «cuenta a plazo fijo». Hoeneß dirigió la mirada al extranjero en busca de jugadores capaces de devolver al Bayern a la cima del fútbol alemán. Primero se fijó en Italia, donde Luca Toni jugaba en la Fiorentina. Hoeneß fichó al delantero campeón del mundo como primer gran refuerzo por unos once millones de euros.

Después miró hacia el oeste, más concretamente hacia Francia, donde un joven extremo que ya había brillado en el Mundial de Alemania 2006 acababa de completar su segunda gran temporada con el Olympique de Marsella: Franck Ribery.