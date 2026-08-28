Estadounidenses en el extranjero: ¿Puede Brenden Aaronson dar otro paso adelante con el Leeds?

La campaña de Malik Tillman en el Mundial fue de las que se quedan para el recuerdo. Después de una temporada extraña en el Bayer Leverkusen, marcada por la presión, los cambios y un rendimiento por debajo de lo esperado, Tillman fue el centrocampista más completo de Estados Unidos en su camino hacia la segunda victoria del país en un partido de eliminatoria mundialista en la era moderna. El centrocampista fue una pieza clave en prácticamente todo lo que hizo Estados Unidos y un verdadero motor para un equipo que necesitaba energía.

Ahora, sin embargo, las cosas tienen un aire algo extraño. El Leverkusen tiene nuevo entrenador, Carles Martínez Novell, y las expectativas serán altas. El Bayern de Múnich es el favorito para ganar la Bundesliga. Por detrás, eso sí, parece haber una pelea abierta por las otras tres plazas de la Champions League. Y aunque Tillman no cerró la puerta a lo que sería una sorprendente salida del club, cualquier aportación suya esta temporada será muy importante para devolver al histórico conjunto alemán a la principal competición europea.

Pero no es el único estadounidense con un papel que desempeñar este fin de semana. Están los habituales nombres de la USMNT repartidos por el continente. Antonee Robinson necesita recuperar un poco de forma después de una actuación caótica contra el Chelsea. A Brenden Aaronson, una vez más, le vendría bien firmar una contribución de gol. Y luego está el curioso caso de Ricardo Pepi, que sigue marcando goles pese a estar vinculado con una salida del PSV.

Sin más preámbulos, esto es lo que hay que seguir mientras GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.