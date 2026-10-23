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Tottenham WSL 1:1Getty/GOAL

El Tottenham ya se ha puesto las pilas: ¿puede ahora romper su techo de cristal en la WSL?

El equipo del norte de Londres necesita empezar a sumar puntos ante los cuatro grandes de Inglaterra para que su proyecto dé el siguiente gran paso.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Manchester City, Chelsea, Arsenal y Manchester United han ocupado los cuatro primeros puestos de la Women’s Super League en siete de las últimas ocho temporadas, pero antes de cada nueva campaña siempre se debate quién podría alterar ese orden. El pasado verano, el Tottenham fue uno de los equipos que muchos quisieron destacar.

    Mientras el London City Lionesses realizaba operaciones en el mercado de fichajes imposibles de ignorar, el Tottenham reforzó discretamente un equipo que había terminado quinto la temporada anterior, al menos nueve puntos por delante de todos los clubes ajenos a esos «cuatro grandes». Con la incorporación, entre otras, de las prolíficas delanteras Shekiera Martinez y Kirsty Hanson, la talentosa creadora de juego Victoria Pelova y la defensa internacional francesa Alice Sombath, fue un verano impresionante.

    Pero, tras un inicio invicto en el que marcó 15 goles y solo encajó dos para sumar 10 puntos en cuatro partidos, ha reaparecido una pregunta conocida a raíz de dos derrotas: 6-1 ante el London City y 6-2 ante el Chelsea. Es la primera vez que el Tottenham encaja seis goles en dos partidos consecutivos de la WSL.

    El Tottenham ha dado enormes pasos adelante en los últimos años, dentro y fuera del campo, y su primera temporada a las órdenes de Martin Ho el año pasado generó aún más ilusión. Pero sus resultados frente a los equipos punteros, entre los que podría estar el London City esta temporada, dejan mucho que desear. Desde su ascenso hace siete años, solo ha logrado dos victorias, seis empates y 46 derrotas ante el Chelsea, el Arsenal y los clubes de Manchester en la WSL.

    El sábado, el Tottenham recibe al Arsenal en el derbi del norte de Londres, con su rival inmerso ahora mismo en una auténtica mala racha. Es una excelente oportunidad para que el equipo de Ho demuestre que puede aprender de algunas derrotas que le han dado una lección y conseguir un resultado de peso que pruebe que es capaz de romper el techo de cristal.

  • Muchos avances

    Cathinka Tandberg Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    El Tottenham ha progresado mucho en los últimos años, especialmente fuera del campo y en todo lo que rodea al equipo.

    No hay nadie en la plantilla del Tottenham mejor que Drew Spence para hablar de la evolución del equipo en los últimos años. La jugadora que más tiempo lleva en el club, nombrada capitana antes de la nueva temporada, llegó en 2022, después de que el equipo terminara quinto. Desde entonces ha habido altibajos, literalmente: en sus cuatro temporadas, el equipo ha acabado en novena, sexta, undécima y quinta posición. Sin embargo, el progreso fuera del campo ha sido constante.

    «Cuando llegué a este club, creo que una de las principales razones fue el impulso de la directiva, y eso era importante para mí», contó Spence a GOAL antes de la temporada. «Creo que, sobre todo desde la llegada de Martin, ha habido un impulso en todos los ámbitos. Puede ser en el área de nutrición, con los entrenadores técnicos que han llegado o en nuestra forma de trabajar en el gimnasio. Son muchos aspectos diferentes que se han unido. Creo que ahora estamos probablemente en el entorno de más alto nivel que he conocido durante mi etapa en el Tottenham».

  • Establecer una identidad

    Martin Ho Tottenham Women 2025-26
    Getty Images

    Ho ha dejado una huella importante en este Tottenham y ha consolidado una identidad propia desde su llegada al comienzo de la temporada pasada.

    Y la sensación es que eso puede empezar a traducirse en progresos constantes sobre el terreno de juego. Ha habido grandes momentos a lo largo de los años, especialmente la llegada a la final de la FA Cup en 2024 bajo la dirección del anterior entrenador, Robert Vilahamn, pero la falta de regularidad queda patente en la posición final del equipo en la liga cada temporada.

    Antes de que comenzara la temporada, Spence confiaba en que este año no habría un gran cambio en ese sentido. La regularidad del Tottenham ante los equipos que están por debajo en la clasificación le proporciona una base sólida, y la identidad que se está construyendo bajo la dirección de Ho genera mucha confianza de cara a los próximos pasos.

    «Martin llegó, empezamos a poner las cosas en orden y demostramos que, en realidad, somos un buen equipo, con buenas jugadoras, un buen cuerpo técnico y un buen ambiente a nuestro alrededor», dijo en verano Olivia Holdt, la máxima goleadora del Tottenham la temporada pasada.

    Para Spence, Ho ha conseguido que el equipo tenga «una identidad clara respecto a lo que queremos hacer», algo que también destacó Lize Kop. «Hay un marco de trabajo claro y creo que eso puede ayudarnos como futbolistas», afirmó la portera.

    Forjar esa identidad también fue una de las principales conclusiones que Ho sacó de su primera temporada. Preguntado en verano por las lecciones más importantes, dijo a los periodistas: «Probablemente, la capacidad de recuperación del grupo y, probablemente, el cambio de identidad que queremos llevar a cabo para estar en sintonía con todo el club. [Eso supone] incorporar de verdad los valores y las convicciones del club y, después, tratar de desarrollar una forma de pensar y, probablemente, una mentalidad que nos permitiera ver progresos en cada integrante del equipo cuando afrontáramos partidos más importantes, sin dejar de ser fieles a nuestra forma de ser, clara, honesta y auténtica, ni cambiar lo que habíamos hecho».

  • Preguntas sobre el gran partido

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super League 2026/27
    Getty Images Sport

    Pese a todos los avances, el Tottenham no ha conseguido buenos resultados ante los cuatro grandes tradicionales de la WSL.

    Es en esos grandes partidos donde siguen existiendo dudas. El Tottenham ha disputado 54 encuentros de la WSL contra los «cuatro grandes» y solo ha ganado dos: el más reciente, en diciembre de 2023, y el otro, en septiembre de 2021. Diez de esos partidos se han jugado bajo la dirección de Ho, con un balance de tres empates y siete derrotas.

    Por supuesto, nadie esperaba que el exentrenador del Brann llegara y empezara de inmediato a obtener buenos resultados con regularidad ante los mejores equipos de Inglaterra, especialmente porque el Tottenham que heredó acababa de terminar penúltimo en la WSL. También hubo buenas actuaciones en esos partidos, sobre todo cuando se puso tres goles por delante en casa del Manchester United y, aun así, acabó llevándose solo un punto.

    «Creo que incluso contra el Chelsea la temporada pasada, cuando jugamos en casa, tuvimos mucho el balón y creo que, especialmente en la primera parte, fuimos mejores», añadió Kop.

    Está claro que ahora existe un verdadero deseo de progresar en esos partidos. Además de mantenerse en la mitad alta de la WSL y alcanzar las fases finales de las competiciones de copa, Ho expresó antes de esta temporada su deseo de «elevar el nivel de juego» y «ser más constantes» en «los grandes partidos».

    Su capitana coincidió. «Hicimos algunas buenas actuaciones, pero no terminamos de conseguir los resultados, y creo que eso es lo que tenemos que hacer este año», declaró Spence a GOAL. «Si no lo hacemos este año, para mí será un fracaso».

  • En busca del éxito

    Martin Ho Toko Koga Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    El Tottenham ha tenido buenas actuaciones y buenos tramos de juego en esos partidos importantes, pero encajar muchos goles ha resultado ser un problema.

    La cuestión, entonces, es cómo debe hacerlo el Tottenham. ¿Debe apartarse de los valores y del estilo que intenta implantar para incomodar al rival y conseguir un resultado de otra manera? ¿O debe mantenerse fiel a sus métodos porque son los que intenta implantar y darán frutos a largo plazo? Es un dilema sin salida que se ve constantemente en el fútbol.

    Ho prefiere la segunda opción y, cuando el Tottenham plantó cara al Chelsea el domingo por la tarde, quedó claro por qué. «Creo que estuvimos metidos en el partido, generando ocasiones, haciéndoles retroceder y causándoles problemas con nuestra presión», dijo tras el encuentro. Y tenía razón.

    Sin embargo, una ráfaga de goles de un Chelsea implacable dejó al Tottenham sin puntos y con seis tantos encajados por segundo partido consecutivo. Tampoco es algo nuevo para este equipo. En marzo, el Tottenham encajó cinco goles en dos partidos seguidos de la WSL por primera vez, en las derrotas ante el Manchester City y el Arsenal. También recibió cinco goles ante el City al comienzo de la temporada pasada.

  • Ajustes y mejoras

    Drew Spence Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    La capitana del Tottenham, Spence, quiere que el equipo sea realista con sus objetivos, aunque sigue aspirando a mejorar gradualmente.

    ¿Cambiará algo este fin de semana ante un Arsenal que está sufriendo muchísimo frente a los bloques bajos? ¿O volverá el Tottenham a intentar vencer a un gran equipo jugando de la forma que considera correcta? Lo más probable es lo segundo, y los primeros 60 minutos ante el Chelsea habrán dado a Ho y a su equipo más motivos para creer que ese es el camino adecuado.

    Pero para ello también tienen que mejorar en otros aspectos. El domingo, Ho lamentó un «bajón» en el nivel, algunas «acciones imprecisas» y que el equipo no se «recuperara lo bastante rápido» mentalmente tras encajar un gol. Todo ello permitió al Chelsea marcar tres veces en nueve minutos y acabar imponiéndose con claridad.

    Nadie espera que el Tottenham dé un salto hasta los tres primeros puestos, por ejemplo, esta temporada. Muchos equipos han hecho pronósticos ambiciosos en el pasado sin tener en cuenta la magnitud del paso necesario para lograrlo, y han acabado quedando en evidencia a medida que avanzaba la temporada.

    De hecho, cuando habló con GOAL durante la pretemporada, Spence insistió en la importancia de encontrar un equilibrio en ese sentido. «Creo que es muy importante que seamos realistas con lo que queremos», dijo. «Por supuesto, queremos competir a todos los niveles y en todas las competiciones, pero se trata de ir dando esos pasos poco a poco».

    Volver a acabar en la mitad superior de la clasificación y hacer un buen papel en las copas, mientras el equipo sigue afianzando su identidad bajo la dirección de Ho, son objetivos importantes, aunque no acaparen titulares. Pero también es importante conseguir mejores resultados contra los equipos más consolidados de esta liga. «Se trata de ver cómo convertimos un punto en tres, o una derrota en un empate», dijo Spence. «Son pequeños ajustes como esos».

    Este proyecto ya genera mucha ilusión, pero esta crecerá enormemente cuando el Tottenham encuentre la manera de conseguirlo. Al fin y al cabo, parece una pieza clave para dar el próximo gran paso en una trayectoria que ya resulta prometedora.