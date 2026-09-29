El ascenso de Alessia Russo: cómo la ‘9’ de Arsenal e Inglaterra se convirtió en una jugadora de talla mundial

En cierto modo, tiene sentido que Alessia Russo haya tenido que esperar con paciencia los elogios y el reconocimiento externos que merece. Al fin y al cabo, no es una delantera goleadora al estilo de Ewa Pajor o Khadija Shaw, sino que su juego global la ha llevado a convertirse en la delantera centro titular tanto del Arsenal como de Inglaterra con solo 24 años.

Como resultado, en el pasado podía haber sido fácil pasarla por alto. En los últimos años, sin embargo, ha sido de todo menos eso.

Que Russo fuera una pieza clave mientras el Arsenal ganaba el título de la Liga de Campeones femenina y Inglaterra revalidaba su corona en la Eurocopa en el verano de 2025 hizo que recibiera mucho respeto en la votación del Balón de Oro. La jugadora de 27 años acabó finalmente en tercera posición en una intrigante batalla por el Balón de Oro en la que algunos creían que había al menos cuatro ganadoras dignas, entre ellas Russo, su compañera en el Arsenal Mariona Caldentey, la doble ganadora Alexia Putellas y la vencedora final Aitana Bonmati.

Además, Russo lanzó esa candidatura al Balón de Oro sin una temporada estadística sobresaliente. Sumó un total combinado de 36 goles y asistencias con su club y su selección en la campaña 2024-25, la misma cifra que Bonmati, menos que los 41 de Caldentey y muy lejos de los 48 de Putellas. Russo es delantera y las demás son todas centrocampistas, algo que probablemente jugó en su contra.

Este año, mientras se acerca la ceremonia del Balón de Oro de 2026, Russo vuelve a estar nominada, pero no está en una posición tan sólida en la pelea. La falta de éxitos colectivos explica esa situación: el Arsenal se quedó corto en su búsqueda de un título la temporada pasada, mientras que Inglaterra no se clasificó para disputar la reciente fase final de la Liga de Naciones. Pero los números de Russo han mejorado, con más goles añadidos a su juego para consolidarse de verdad como una delantera centro completa y de clase mundial, merecedora de su ingreso en el Club de Clase Mundial de GOAL.