El ascenso de Alessia Russo: cómo la ‘9’ de Arsenal e Inglaterra se convirtió en una jugadora de talla mundial
En cierto modo, tiene sentido que Alessia Russo haya tenido que esperar con paciencia los elogios y el reconocimiento externos que merece. Al fin y al cabo, no es una delantera goleadora al estilo de Ewa Pajor o Khadija Shaw, sino que su juego global la ha llevado a convertirse en la delantera centro titular tanto del Arsenal como de Inglaterra con solo 24 años.
Como resultado, en el pasado podía haber sido fácil pasarla por alto. En los últimos años, sin embargo, ha sido de todo menos eso.
Que Russo fuera una pieza clave mientras el Arsenal ganaba el título de la Liga de Campeones femenina y Inglaterra revalidaba su corona en la Eurocopa en el verano de 2025 hizo que recibiera mucho respeto en la votación del Balón de Oro. La jugadora de 27 años acabó finalmente en tercera posición en una intrigante batalla por el Balón de Oro en la que algunos creían que había al menos cuatro ganadoras dignas, entre ellas Russo, su compañera en el Arsenal Mariona Caldentey, la doble ganadora Alexia Putellas y la vencedora final Aitana Bonmati.
Además, Russo lanzó esa candidatura al Balón de Oro sin una temporada estadística sobresaliente. Sumó un total combinado de 36 goles y asistencias con su club y su selección en la campaña 2024-25, la misma cifra que Bonmati, menos que los 41 de Caldentey y muy lejos de los 48 de Putellas. Russo es delantera y las demás son todas centrocampistas, algo que probablemente jugó en su contra.
Este año, mientras se acerca la ceremonia del Balón de Oro de 2026, Russo vuelve a estar nominada, pero no está en una posición tan sólida en la pelea. La falta de éxitos colectivos explica esa situación: el Arsenal se quedó corto en su búsqueda de un título la temporada pasada, mientras que Inglaterra no se clasificó para disputar la reciente fase final de la Liga de Naciones. Pero los números de Russo han mejorado, con más goles añadidos a su juego para consolidarse de verdad como una delantera centro completa y de clase mundial, merecedora de su ingreso en el Club de Clase Mundial de GOAL.
Trabaja fuera del terreno de juego
La evolución de Russo hasta convertirse en una goleadora más regularmente prolífica no se ha producido de la noche a la mañana, ni tampoco por casualidad. Profesional ejemplar, la estrella de Inglaterra ha hecho mucho trabajo extra con el cuerpo técnico de Inglaterra y el del Arsenal, incluida la legendaria delantera Kelly Smith, para mejorar como goleadora con el paso de los años.
Para Jonas Eidevall, el exentrenador del Arsenal que la llevó al norte de Londres, nunca fue una cuestión de definición. «Dije desde el principio que su capacidad de definición es la mejor con la que he trabajado nunca», explicó antes de su salida del club. «Lo importante con Alessia es desarrollarse, jugar y ocupar cada vez más las posiciones de remate en las que se encuentra. Creo que, como delantera, ese debe ser tu objetivo en todo momento: estar en las posiciones correctas, porque si lo estás, los goles llegan como consecuencia».
Recogiendo los frutos
Con Eidevall, su sucesora Renee Slegers y la seleccionadora de Inglaterra Sarina Wiegman, además de sus respectivos equipos técnicos, Russo trabajó para entrar con más frecuencia en lo que Eidevall describía como «la zona de gol».
De nuevo, no dio sus frutos de la noche a la mañana. Antes de que aumentara su cifra de goles, mejoraron los números subyacentes de Russo. Tocó el balón en el área rival más que nunca, realizó más disparos y encontró portería con mayor regularidad, elevando así sus estadísticas de goles esperados, todo ello antes de acabar viendo puerta con más frecuencia.
En la temporada 2024-25, Russo alcanzó por primera vez la barrera de los 20 goles para ayudar al Arsenal a ganar la Liga de Campeones y a Inglaterra a triunfar en la Eurocopa. Cabe destacar que sus siete goles en la Liga de Campeones solo fueron superados por Claudia Pina, del Barcelona. En la siguiente campaña, se quedó a solo uno de su primera temporada de 30 goles, con nueve tantos esta vez en la Liga de Campeones, una cifra que únicamente superó Pajor, del Barça.
«Creo que lo que se ve ahora es que, cuando llega a los espacios adecuados en el momento oportuno, tiene muchísima convicción en lo que hace», comentó Slegers a principios de este año. «Creo que eso es lo que la ha llevado a otro nivel».
Encontrar el equilibrio
El trabajo que ha hecho Russo para convertirse en una delantera más prolífica siempre pareció necesitar el equilibrio adecuado. Al fin y al cabo, es una jugadora a la que le gusta retrasar su posición o caer a banda para participar en la elaboración y enlazar ataques, y la forma en que lo hace es de gran calidad y puede ser beneficiosa. Pero cuando eso la saca del área y deja a su equipo sin una jugadora en las zonas adecuadas para marcar goles, puede ser un problema.
Afortunadamente, todas las partes parecen haber dado con el equilibrio adecuado para ayudar a Russo a convertirse en la delantera de 20 goles que Eidevall, con cierta valentía en aquel momento, predijo que sería, al tiempo que se asegura de que siga siendo una de las mejores delanteras centro más completas de este deporte.
Su capacidad para sumar asistencias además de goles se mantiene, mientras que el uso que Slegers hace de Russo como mediapunta en algunos momentos le permite explotar aún más esa creatividad, al tiempo que la libera de la responsabilidad de estar también siempre bien colocada dentro del área.
A la altura de las circunstancias
Sin embargo, lo que realmente ha consolidado el estatus de Russo como jugadora de talla mundial es la frecuencia con la que esos goles llegan en los grandes momentos.
Esas cifras destacadas en la Champions League incluyen muchísimos tantos en partidos de la máxima presión, entre ellos dos en la remontada por 3-0 ante el Real Madrid y otro, además de una asistencia, en la remontada por 4-1 contra el Lyon durante el camino del Arsenal hacia el título de la Champions League el año pasado. El gol más importante de Russo con la camiseta de Inglaterra llegó también el verano pasado, cuando su cabezazo igualó el marcador en la final de la Eurocopa, que Inglaterra terminó ganando en la tanda de penaltis.
Lo más impresionante de esto último es que llegó al final de un torneo en el que se habían planteado muchas dudas sobre Russo y su capacidad goleadora. Su único tanto antes de ese momento llegó en la goleada por 6-1 a Gales en la fase de grupos, mientras que la revulsiva Michelle Agyemang fue con regularidad la heroína goleadora en las eliminatorias.
Pero Russo tiene la serenidad para afrontar esas sequías. «Es una persona tan constante y equilibrada que no se deja afectar por marcar o no», explicó Slegers anteriormente. Por eso puede responder con goles de semejante magnitud, incluso si no todo le ha salido de cara en partidos anteriores.
Es una mentalidad que solo tienen las jugadoras de talla mundial y Russo, después de todas las dudas de estos años, sin duda lo es ahora mismo.