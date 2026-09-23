Dominik Szoboszlai está poniendo de moda otra vez los golazos

El Liverpool tuvo un inicio lento en la etapa de Andoni Iraola, con solo una victoria en sus primeros cuatro partidos de la Premier League. La afición necesitaba desesperadamente una alegría tras un desolador empate sin goles ante el Fulham en Anfield, pero volvió a sufrir cuando los reds se enfrentaron al Tottenham en la tercera ronda de la Carabao Cup.

Los goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo dieron al Liverpool una ventaja de 2-0, pero Conor Gallagher recortó distancias para el Tottenham en el minuto 69, y los visitantes se fueron después al ataque en busca del empate. El Liverpool resistió, eso sí, y acabó sentenciando el partido en el tiempo añadido gracias a un momento de genialidad impresionante de Dominic Szoboszlai.

Gakpo recibió el balón en la izquierda y lo elevó por encima de un defensa hacia Szoboszlai, que la bajó con el pecho y soltó un derechazo tremendo que se desvió más allá de la estirada total del portero del Tottenham Martin Dubravka y se coló por la escuadra. Ese misil desde 35 yardas desató la euforia en la grada local, pero no hubo gestos de sorpresa: Szoboszlai ya estaba más que consolidado como especialista en los disparos lejanos.

De hecho, ningún jugador de la Premier League ha marcado más goles desde fuera del área (13) en todas las competiciones que Szoboszlai desde que llegó al Liverpool procedente del RB Leipzig en el verano de 2023. «Diría que está entre mis cinco mejores», afirmó el internacional húngaro cuando le preguntaron en qué lugar situaba su último gol. «Sabes cuándo has hecho un buen disparo, lo sientes. Pensé que iba por el centro, pero vi que se fue a la derecha. Todo fue perfecto».

Durante muchos años hubo una preocupación generalizada por la idea, muy popularizada por Pep Guardiola, de que centrarse en patrones de juego elaborados para, más o menos, meter el balón en la portería andando estaba acabando con el arte del golazo. Pero Szoboszlai lo está volviendo a poner de moda casi él solo.