Dominik Szoboszlai está poniendo de moda otra vez los golazos
El Liverpool tuvo un inicio lento en la etapa de Andoni Iraola, con solo una victoria en sus primeros cuatro partidos de la Premier League. La afición necesitaba desesperadamente una alegría tras un desolador empate sin goles ante el Fulham en Anfield, pero volvió a sufrir cuando los reds se enfrentaron al Tottenham en la tercera ronda de la Carabao Cup.
Los goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo dieron al Liverpool una ventaja de 2-0, pero Conor Gallagher recortó distancias para el Tottenham en el minuto 69, y los visitantes se fueron después al ataque en busca del empate. El Liverpool resistió, eso sí, y acabó sentenciando el partido en el tiempo añadido gracias a un momento de genialidad impresionante de Dominic Szoboszlai.
Gakpo recibió el balón en la izquierda y lo elevó por encima de un defensa hacia Szoboszlai, que la bajó con el pecho y soltó un derechazo tremendo que se desvió más allá de la estirada total del portero del Tottenham Martin Dubravka y se coló por la escuadra. Ese misil desde 35 yardas desató la euforia en la grada local, pero no hubo gestos de sorpresa: Szoboszlai ya estaba más que consolidado como especialista en los disparos lejanos.
De hecho, ningún jugador de la Premier League ha marcado más goles desde fuera del área (13) en todas las competiciones que Szoboszlai desde que llegó al Liverpool procedente del RB Leipzig en el verano de 2023. «Diría que está entre mis cinco mejores», afirmó el internacional húngaro cuando le preguntaron en qué lugar situaba su último gol. «Sabes cuándo has hecho un buen disparo, lo sientes. Pensé que iba por el centro, pero vi que se fue a la derecha. Todo fue perfecto».
Durante muchos años hubo una preocupación generalizada por la idea, muy popularizada por Pep Guardiola, de que centrarse en patrones de juego elaborados para, más o menos, meter el balón en la portería andando estaba acabando con el arte del golazo. Pero Szoboszlai lo está volviendo a poner de moda casi él solo.
Golazos
Los disparos lejanos fueron una parte clave del juego en los años 90 y a comienzos de los 2000 porque las defensas no eran ni de lejos tan compactas como lo son hoy. Muchos equipos se replegaban hasta el área para proteger su portería, dejando muchísimo espacio para que los rivales armaran la pierna y lo intentaran.
Los aficionados y los entrenadores fomentaban activamente una mentalidad de «prueba suerte» o «pon a prueba al portero» y, aunque muchos disparos se marchaban altos o desviados, los golazos espectaculares eran algo habitual. La mayoría de los aficionados señalarán el especial de Matt Le Tissier desde 35 yardas para el Southampton contra el Blackburn en 1994, o la volea clásica de Tony Yeboah para el Leeds United contra el Liverpool en agosto de 1995, como los primeros ejemplos de un auténtico golazo de la Premier League. Yeboah estuvo a punto de superarlo al mes siguiente, además, estrellando el balón en la red tras pegar en el larguero desde la frontal del área después de engañar a un defensa del Wimbledon con un amago perfecto.
En 1996, la leyenda del Manchester United David Beckham marcó de forma memorable desde su propio campo contra el mismo rival. Cuatro años después, Beckham asistió a Paul Scholes en una jugada de córner ensayada en los entrenamientos contra el Bradford City y el mago pelirrojo del United envió una volea seca al primer toque al fondo de la escuadra.
Scholes ganó el concurso al Gol del Mes de Match of the Day de BBC en diciembre de 2006 por un esfuerzo similar contra el Aston Villa, pero absolutamente todos los candidatos merecían el premio. Matt Taylor, del Portsmouth, superó al portero del Everton Tim Howard desde 55 yardas, el misil con efecto con el exterior de Michael Essien le dio al Chelsea un empate contra el Arsenal, y Morten Gamst Pedersen encontró la escuadra para el Blackburn contra el Newcastle con un sublime disparo teledirigido.
Hubo muchísimos más golazos inolvidables, demasiados como para recordarlos todos aquí, y ese es el quid de la cuestión. Estábamos malacostumbrados. Por desgracia, a medida que el fútbol evolucionó en la década de 2010, se convirtieron en algo mucho más raro.
Tácticas basadas en datos
Según la información de Opta facilitada en diciembre de 2025, de media, el 85,7 por ciento de los goles de la Premier League (desde 2003-04) se marcaron desde dentro del área, con una tasa de conversión media del 15 %. La introducción de los datos en el fútbol lo cambió todo, y no solo en el fútbol inglés, sino en toda Europa.
Entrenadores meticulosos como Guardiola empezaron a priorizar la creación de ocasiones de mayor valor y a corta distancia. Los goles esperados (xG) se convirtieron en la métrica de referencia para medir la calidad de una ocasión de gol, asignando a cada disparo un valor entre 0 y 1 para representar la probabilidad de que acabe en gol. Analistas y científicos de datos calcularon que un disparo desde 27,4 metros suele tener menos de un 3 % de posibilidades de entrar, por lo que los mejores equipos los consideraban un desperdicio de una posesión valiosa.
Las defensas replegadas también quedaron anticuadas, sustituidas por la línea alta. El fútbol moderno gira en torno a la intensidad en la presión y a hacer daño a los equipos en las transiciones. Cuando funciona, los delanteros quedan mano a mano directamente ante la portería, con muchos menos motivos para disparar desde lejos.
«¿Dónde está el cariño?»
Esta evolución no sentó bien a exjugadores muy queridos por su afición a los disparos milagrosos, entre ellos el excentrocampista del Liverpool y de Inglaterra Jamie Redknapp, que se pronunció sobre la cuestión en 2024. «A los jugadores de ahora se les entrena casi hasta el extremo. Es casi como si no pensaran por sí mismos», dijo Redknapp a iPaper.
«Si dejamos que los académicos y los estadísticos dirijan el juego, ¿dónde queda la pureza? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están los grandes momentos que pasan a la historia? Intenta decirle a Bobby Charlton: “No tires desde 25 yardas porque el xG es 0,1. Eres el mejor golpeador de balón que el mundo haya visto nunca, pero no tires desde ahí porque hay un par de entrenadores que dicen que tienes menos posibilidades”.
«Practiqué mucho los disparos lejanos. Pero es algo que se ve menos ahora porque probablemente los jugadores no lo hacen lo suficiente. Aquí es donde tienes que tener sensibilidad, tienes que apartar a los académicos, a los entrenadores y a las estadísticas y decir: “¿Sabes qué? Voy a probar el disparo aquí”. Las estadísticas nunca deberían interponerse en esas sensaciones».
En la campaña 2005-06, el 48,2 % de todos los disparos en la Premier League se realizaron desde fuera del área de 18 yardas, una cifra que sigue siendo un récord histórico. En 2011-12, ese porcentaje había caído al 44 %, y la media se sitúa entre el 31,7 % y el 33,1 % según los datos recopilados en lo que va de la década de 2020.
Eso demuestra sin duda que el «amor» se ha reducido y que los jugadores han actuado de una forma más mecánica que guiándose por las «sensaciones». No es algo universal, eso sí. Siempre habrá quienes vayan contra las normas aceptadas, como Szoboszlai, y entrenadores que no solo compartan el sentir de Redknapp, sino que también desempeñen un papel activo para facilitar el regreso a los «buenos viejos tiempos».
Canalizando a Gerrard
Al Liverpool le faltaba un especialista en disparos lejanos desde la salida del icono del club Steven Gerrard, que marcó 33 goles en la Premier League desde fuera del área a lo largo de su carrera, una cifra que solo superaron Frank Lampard y Beckham. A Szoboszlai se le comparó con Gerrard desde el momento en que aterrizó en Anfield porque heredó su dorsal 8, y él mismo admitió abiertamente tener un tatuaje inspirado en el internacional inglés.
Cada vez que Gerrard veía portería, por muy lejos que estuviera, los aficionados del Liverpool le pedían que chutara. Tenía un cañón en la pierna derecha y su técnica era impecable. Desde su misil desde 30 yardas contra el Manchester United en 2001 y su golazo en el último minuto para rescatar al Liverpool en su partido decisivo de la Champions League contra el Olympiacos, hasta un tremendo disparo con caída contra el Middlesbrough desde 40 yardas y su exquisita volea a media altura en la vibrante victoria del Liverpool en la FA Cup de 2006 ante el West Ham, Gerrard tiene un archivo repleto de goles difíciles de creer.
De forma notable, Szoboszlai ya está compitiendo con Gerrard en ese apartado, pese a jugar en un entorno de la Premier League muy diferente, diseñado para recompensar a los jugadores de sistema más que a los talentos indomables. Puede generar la misma potencia de disparo que Gerrard y manejar el balón a su antojo, al tiempo que siempre confía en encontrar portería desde ángulos y distancias audaces.
De hecho, el 42 % de sus 31 goles con el Liverpool hasta la fecha han llegado desde larga distancia. Szoboszlai abrió su cuenta con la famosa camiseta roja con una brillante volea a media altura desde la frontal del área contra el Aston Villa, lo que fue una señal de lo que estaba por venir. La exestrella del Leipzig no está programada para elegir la opción segura; sabe que puede ser el factor diferencial definitivo cuando surge la oportunidad, lo que le convierte en un arma única para el Liverpool.
Especialista a balón parado
Probablemente, el Liverpool no estaría ahora en la Champions League de no ser por la inquebrantable confianza en sí mismo de Szoboszlai. Entregó mansamente el título mientras arañaba un quinto puesto en la Premier League en el último año de Arne Slot al mando, y Szoboszlai aportó 13 goles importantes en todas las competiciones, con ocho de ellos llegando desde fuera del área.
Ese fue también el año en el que se consolidó como un especialista a balón parado. Szoboszlai marcó cinco goles de falta, incluidos cuatro en la Premier League para establecer un nuevo récord del club en una sola temporada.
El primero le dio al Liverpool una victoria en casa por 1-0 sobre el Arsenal, a la postre campeón, al encontrar la escuadra desde 29,7 metros con un disparo potente y con efecto que superó por completo a David Raya y que rozó el poste antes de entrar. A la postre fue elegido Gol de la Temporada, y está a la altura de los mejores de toda la historia de la Premier League.
Szoboszlai también firmó una preciosa rosca en la derrota del Liverpool por 3-2 en Bournemouth, y rivalizó con su gol ante el Arsenal con un imparable «knuckleball» en la derrota en casa por 2-1 del Liverpool ante el Manchester City. Completó su póker en el empate 1-1 con el Tottenham, aunque en ese caso contó con la ayuda de una pésima intervención de Guglielmo Vicario.
En una sesión magistral sobre lanzamientos de falta con Redknapp para Sky Sports en mayo, Szoboszlai reveló que «solo se centra en el balón» y que intenta golpear la válvula, una técnica que inicialmente llevó al conocimiento del gran público Cristiano Ronaldo durante su primera etapa en el Manchester United. Szoboszlai suele adoptar el mismo enfoque cuando encuentra un metro de espacio en juego abierto, golpeando justo el centro del balón para minimizar el giro y manteniendo corto el recorrido de la pierna para generar ese movimiento en el aire.
Siempre hay margen para la autoexpresión
Parece que Iraola está deseando aprovechar aún más los dones de Szoboszlai esta temporada, ya que insiste en que el Liverpool pruebe más el disparo desde lejos. «Estamos practicando mucho los tiros», dijo Mac Allister al canal de medios del Liverpool tras la victoria de la semana pasada contra el Tottenham. «Dom lo tiene, es algo natural en él».
Ahora, otros están empezando a seguir el ejemplo marcado por el talismánico dorsal 8 del Liverpool, desde luego en la Premier League. Solo el 13,9 % de los goles marcados en la competición la temporada pasada llegaron desde fuera del área, pero la cifra ha subido al 17,2 % tras las cinco primeras jornadas de la nueva campaña, mientras que los goles desde dentro del área han bajado del 25,1 % al 18,7 %, según The Guardian.
La sorprendente revelación Brighton ha desempeñado un papel enorme, con Lewis Dunk firmando un golazo desde 30 yardas y Yasin Ayari viendo también puerta desde fuera del área en una goleada por 5-0 sobre el Coventry City. Pascal Gross y Charalampos Kostoulas también lo lograron en la sorprendente victoria por 3-0 del Brighton sobre el Arsenal el sábado, mientras que Emiliano Buendia marcó el tercer gol del Aston Villa desde 25 yardas en su triunfo por 3-2 contra el Tottenham.
Los bloques defensivos bajos vuelven a utilizarse con regularidad mientras los llamados clubes menores intentan frenar a la élite, mientras que los equipos de nivel medio se han vuelto más atrevidos. Como resultado, crece de nuevo la tentación de probar desde lejos, con Guardiola ya fuera para predicar la importancia de mover el balón una y otra vez.
Szoboszlai merece mucho mérito por este giro romántico. Ha demostrado que siempre debe haber espacio para la autoexpresión y para asumir riesgos de verdad. El puro instinto aún puede imponerse a los algoritmos y recordar a la gente por qué se enamoró del deporte rey en primer lugar.