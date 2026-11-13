El primer enfrentamiento entre el Manchester City y el Chelsea de esta temporada de la Women's Super League siempre iba a despertar una gran expectación, pero el duelo de este sábado entre las vigentes campeonas y las ganadoras de seis títulos consecutivos de la WSL antes de la pasada temporada estuvo a punto de tener un aliciente completamente nuevo. Si las londinenses se hubieran salido con la suya, habría sido el primer partido de Khadija Shaw contra su antiguo equipo.

El interés del Chelsea por fichar a Shaw la pasada temporada no era ningún secreto. La marcha de Catarina Macario al San Diego Wave, la inminente salida de Sam Kerr y los problemas de Mayra Ramirez con las lesiones hicieron del fichaje de una delantera centro una gran prioridad para el Chelsea en el mercado de verano. Así, con las negociaciones entre Shaw y el City sobre su contrato estancadas, el Chelsea estaba preparado para aprovechar la ocasión y hacerse con los servicios de una de las mejores delanteras del planeta, si no la mejor.

Durante un tiempo, también pareció prácticamente seguro que Shaw cambiaría Manchester por el oeste de Londres, pero todo cambió a última hora. Cuando comenzaron las celebraciones del City por su primer título de la WSL en 10 años, la internacional jamaicana reveló que había firmado un nuevo contrato de cuatro años con el club, lo que supuso un enorme impulso para las campeonas y, al mismo tiempo, un duro golpe para uno de sus mayores rivales.

Sin embargo, mientras los dos equipos se preparan para enfrentarse por primera vez esta temporada, el Chelsea es el equipo más goleador de la WSL, aunque está dos puntos por detrás del City, líder de la clasificación. A algunos no les convenció la forma en que el club reaccionó al rechazo de Shaw, pero las primeras señales han sido sin duda positivas y aún podría haber más por venir.