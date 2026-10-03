Cómo Romeo Beckham está saliendo de la sombra de su padre con la marca de moda Intra

Romeo Beckham siempre tuvo todas las de perder en el mundo del fútbol profesional. Su padre, Sir David, fue uno de los mejores jugadores de su generación, un icono del Manchester United y de Inglaterra que también disfrutó de etapas exitosas en el Real Madrid, el AC Milan, el Paris Saint-Germain y el LA Galaxy.

Seguir esos ilustres pasos era una tarea desalentadora, pero Romeo lo intentó al máximo, empezando en la academia juvenil del Arsenal antes de incorporarse más tarde al Inter Miami, la franquicia de la MLS copropiedad de Sir David. Firmó unos impresionantes 10 asistencias en 20 apariciones con el equipo reserva de Miami, pero decidió regresar a Inglaterra en enero de 2023, uniéndose al Brentford en una cesión inicial.

El Brentford lo fichó en propiedad aquel verano y le ofreció un nuevo contrato con el equipo B del club en junio de 2024, pero tomó la decisión de dejar el deporte apenas dos meses después. Según The Sun, Romeo decidió centrarse en su verdadera pasión: la moda. Firmó un acuerdo con la agencia de primer nivel Paris Safe management con la idea de «trabajar con algunas marcas enormes», y no ha mirado atrás.

Ya estaba vinculado a la moda desde los diez años, cuando apareció en una campaña de Burberry, y más tarde fue modelo para Yves Saint Laurent y L’Uomo Vogue, además de cerrar un acuerdo de 1,2 millones de libras con Puma en 2021. Siguiendo los pasos de su madre, Victoria, Romeo encontró su sitio en la pasarela y no sobre el terreno de juego.

Sin embargo, ambos padres lograron transmitir a su segundo hijo tanto su olfato para los negocios como su sentido de la moda. Este año, Romeo lanzó su propia marca de ropa deportiva junto a Justin Saul, llamada 'Intra', el primer paso hacia la creación de su propio legado único, con la esperanza de que pueda tanto reforzar la marca Beckham como también sostenerse por sí sola dentro del espacio de la cultura futbolística.



