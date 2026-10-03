Cómo Romeo Beckham está saliendo de la sombra de su padre con la marca de moda Intra
Romeo Beckham siempre tuvo todas las de perder en el mundo del fútbol profesional. Su padre, Sir David, fue uno de los mejores jugadores de su generación, un icono del Manchester United y de Inglaterra que también disfrutó de etapas exitosas en el Real Madrid, el AC Milan, el Paris Saint-Germain y el LA Galaxy.
Seguir esos ilustres pasos era una tarea desalentadora, pero Romeo lo intentó al máximo, empezando en la academia juvenil del Arsenal antes de incorporarse más tarde al Inter Miami, la franquicia de la MLS copropiedad de Sir David. Firmó unos impresionantes 10 asistencias en 20 apariciones con el equipo reserva de Miami, pero decidió regresar a Inglaterra en enero de 2023, uniéndose al Brentford en una cesión inicial.
El Brentford lo fichó en propiedad aquel verano y le ofreció un nuevo contrato con el equipo B del club en junio de 2024, pero tomó la decisión de dejar el deporte apenas dos meses después. Según The Sun, Romeo decidió centrarse en su verdadera pasión: la moda. Firmó un acuerdo con la agencia de primer nivel Paris Safe management con la idea de «trabajar con algunas marcas enormes», y no ha mirado atrás.
Ya estaba vinculado a la moda desde los diez años, cuando apareció en una campaña de Burberry, y más tarde fue modelo para Yves Saint Laurent y L’Uomo Vogue, además de cerrar un acuerdo de 1,2 millones de libras con Puma en 2021. Siguiendo los pasos de su madre, Victoria, Romeo encontró su sitio en la pasarela y no sobre el terreno de juego.
Sin embargo, ambos padres lograron transmitir a su segundo hijo tanto su olfato para los negocios como su sentido de la moda. Este año, Romeo lanzó su propia marca de ropa deportiva junto a Justin Saul, llamada 'Intra', el primer paso hacia la creación de su propio legado único, con la esperanza de que pueda tanto reforzar la marca Beckham como también sostenerse por sí sola dentro del espacio de la cultura futbolística.
¿Quién es Justin Saul?
Después de colgar las botas, Romeo buscó colaboradores creativos dentro de la escena del diseño de Los Ángeles. Visitó a Saul, un consolidado empresario estadounidense de la moda y creador de contenido, conocido sobre todo como copropietario y director creativo de Elwood Clothing, y conectaron de inmediato.
Saul, que siempre ha citado a Sir David Beckham como su gran icono deportivo y de estilo y jugó al fútbol en la universidad antes de iniciar su carrera en la moda, adquirió Elwood Clothing en 2020 y la transformó de una marca vinculada a la cultura skate en una firma prémium de ropa cómoda minimalista. La compañía ha experimentado un gran crecimiento bajo su dirección y ha cerrado acuerdos con grandes minoristas como Nordstrom.
Romeo propuso a Saul un proyecto conjunto en su sede de Los Ángeles y su relación evolucionó rápidamente. Saul aportó el plan técnico y la red de fabricación para hacer realidad la visión distintiva de Romeo de una ropa moderna inspirada en la cultura de grada del fútbol. Así nació Intra, que en latín significa «dentro», y las primeras señales apuntan a que podría ser una marca con un recorrido real.
El lanzamiento suave
En abril, Romeo dio a sus cuatro millones de seguidores en Instagram el primer vistazo real de la marca Intra, al publicar una foto suya luciendo tres chaquetas retro de fútbol inspiradas en Inglaterra, Brasil y Estados Unidos con el texto: «Quién quiere una».
El lanzamiento inicial de Intra tuvo lugar el 29 de mayo en Londres, cuando una furgoneta con el logotipo y los detalles de la marca se instaló en Soho, y se repartieron gratis 80 «nations jackets» inspiradas en Inglaterra a las primeras personas que la encontraron. Romeo acudió al evento junto a su novia, Kim Turnbull, y más tarde se celebraron festejos privados en el restaurante japonés Aki London, en Cavendish Square.
El 31 de mayo, mostró la colección en otra publicación en la que aparecían Kim, Victoria, Sir David, su hermano menor Cruz y su novia Jackie Apostel, todos ellos con las chaquetas inspiradas en Inglaterra. En el carrusel también se incluyó una imagen en blanco y negro de Romeo y Saul riéndose juntos en un vestuario, y este último confirmó que la fecha del lanzamiento completo sería el 7 de junio.
«Carta de amor a la cultura futbolística»
Romeo y Saul programaron el lanzamiento de la primera colección, titulada oficialmente «Nations», antes del Mundial de 2026, lo que supuso el plan de negocio perfecto. Con el torneo, recientemente ampliado, celebrándose en Norteamérica, ambos aprovecharon una poderosa mezcla de patriotismo y nostalgia que provocó un auge en la demanda de ropa deportiva.
La tienda digital abrió con una cuenta atrás sincronizada a nivel global para adaptarse a los mercados internacionales de LA, Brasil e Inglaterra. Permaneció abierta exactamente 48 horas, con Intra afirmando explícitamente que las cantidades eran limitadas y que esta colección inaugural nunca volvería a fabricarse ni a lanzarse. En otro movimiento astuto, la marca está siguiendo un modelo de «drop» para sus lanzamientos; esto elimina la sobreproducción, obliga a los compradores a actuar de inmediato en lugar de esperar descuentos y, a menudo, impulsa al alza los precios en el mercado secundario.
Los cofundadores también explicaron la identidad de la marca en un romántico mensaje de presentación. «Intra nació de una sensación que la mayoría de nosotros nunca olvida: la que tienes antes del silbato, antes de la multitud, antes de que nadie esté mirando», dijeron. «Es una carta de amor a una cultura futbolística que nos moldeó, cortada y confeccionada con el espíritu de las épocas que crecimos venerando.
«La equipación que se convirtió en un uniforme para toda una generación, dentro del campo y en la calle. Mucho antes de que alguien lo llamara “estilo”, el juego ya lo estaba marcando. Los jugadores que idolatrábamos no eran solo atletas, eran iconos de cómo vestir, cómo comportarte, cómo entrar en una habitación. En un verano en el que los ojos del mundo se vuelven hacia el juego, no hay mejor momento para llevar en la espalda de dónde eres».
Romeo, que pudo asistir a varios partidos del Mundial junto a su familia, con su hermana Harper vista en la grada luciendo las chaquetas Intra inspiradas en España e Inglaterra, envió una publicación aparte a los seguidores de la marca en la que decía: «Muchas gracias, chicos, por todo. Esto no ha hecho más que empezar».
Gran primera impresión
Sin duda habrá una gran demanda para la próxima colección de Romeo y Justin tras el éxito de Nations. Fue una idea genial inspirarse en icónicas camisetas de los Mundiales y convertirlas en ropa deportiva, con diseños que conectan tanto con los aficionados al fútbol de antes y de ahora como con quienes simplemente aprecian el buen estilo.
El dúo trabajó sobre la base del mantra de que "el deporte siempre fue moda" y describe Intra como una "marca con memoria" que no entra en la categoría de un "logo plantado sobre una tela". De hecho, el emblema de Intra, un símbolo angular compuesto por marcadas líneas vectoriales, es básicamente una versión modificada del logo 'Vector' de Reebok y del escudo clásico de Diadora, con ese diseño minimalista utilizado para sustituir el lugar en el que normalmente se situaría el escudo tradicional de un equipo o la marca del fabricante en una camiseta retro de fútbol.
La identidad visual de Intra no depende del logo, sino de cómo capta el alma del legado futbolístico. Con un acabado blanco mate y calcáreo, la prenda de Inglaterra transmite la sensación de una tarde nublada en Londres capturada en tela. La chaqueta de Brasil irradia la calidez bañada por el sol de Río de Janeiro, al tiempo que se apoya en el legendario diseño amarillo y verde del Canarinho, introducido por primera vez en 1953, y la propuesta de Estados Unidos es un guiño melancólico al Mundial de 1994, con tonos rojo ladrillo apagado, azul marino universitario y crema que le dan un precioso aire vintage.
Son creaciones de gran matiz artístico que te transportan a otra época, pero se sienten nuevas. Está claro que Romeo tiene muy buen ojo, y ya están sentadas las bases para que Intra siga creciendo y se convierta en una nueva marca de ropa deportiva de confianza y con alcance global.
Credibilidad independiente
Intra también ha dejado huella en el mundo del atletismo, al darle al nadador olímpico sudafricano Calvyn Justus la oportunidad de diseñar la chaqueta de su país para los Juegos de la Commonwealth de 2026 en Glasgow.
Justus también es diseñador de moda y, en las últimas semanas, ha promocionado con regularidad a Intra a través de su canal en redes sociales. Romeo puso de su parte al llevar la chaqueta de Sudáfrica cuando asistió a un partido de los Dallas Cowboys con su familia en julio.
También fue visto en Ciudad del Cabo el mes pasado, lo que alimentó las especulaciones sobre una colaboración más amplia con Justus. Ha sido un año incesantemente ajetreado para Romeo, que demuestra que tiene la misma ambición de éxito que sus padres: desde un debut como actor en la comedia romántica de tenis 'Forty Love' hasta presentar la colección vaquera de otoño de 2026 de Tommy Hilfiger, parece haber estado en todas partes.
Sin embargo, es a través de Intra como Romeo puede salir de la sombra tanto de Sir David como de Victoria. Él y Saul han unido los mundos del deporte y la moda que la influyente pareja ha dominado durante tanto tiempo, respectivamente, al tiempo que irrumpían en un mercado atemporal.
Romeo está honrando el apellido familiar después de haberse beneficiado de los vastos recursos que le ha aportado, pero también ha conseguido abrirse su propio camino. Ganarse una credibilidad independiente en la casa de los Beckham no es poca cosa, y Romeo lo ha logrado sin dejar de ser fiel a sí mismo, lo que lo hace aún más impresionante. Pase lo que pase a continuación, Intra se ha ganado nuestra atención.