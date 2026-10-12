Con 208 goles en 374 partidos oficiales, Carlos Caszely es el máximo goleador de la historia de Colo-Colo y está ampliamente considerado el mejor jugador que ha vestido su camiseta. Llevó al equipo a la final de la Copa de 1973 como máximo goleador de la competición y ganó ocho títulos importantes en sus dos etapas en el Monumental. Su control del balón en espacios reducidos y su implacable definición le valieron el apodo de «Rey del metro cuadrado» (rey del metro cuadrado).

La influencia de Caszely fuera del campo fue aún más significativa. Se posicionó a la izquierda y criticó abiertamente a Pinochet. Es célebre su negativa a estrecharle la mano antes del Mundial de 1974. Para los aficionados de Colo-Colo, es el máximo referente de lo que significa ser un rebelde, y en 2022 fue inmortalizado con una estatua a las puertas del Monumental.

Durante el primer Día del Socio de Colo-Colo, celebrado en el Monumental en abril, Caszely explicó con elocuencia lo que el club significa para él y para sus seguidores: «Se trata de tener siempre el corazón acelerado, de ser solidario, de entender que Colo-Colo es más que un equipo de fútbol. Es algo social, es un corazón que se extiende desde Arica hasta Punta Arenas. Colo-Colo lo es todo, es lo más grande que existe».

Justo al lado de la escultura de Caszely hay otra dedicada a un icono de Colo-Colo, Francisco «Chamaco» Valdes. El centrocampista ofensivo fue el complemento perfecto de Caszely tanto en Chile como en Colo-Colo. También pasó por el club en dos etapas distintas y predicó con el ejemplo como capitán. Era un genio técnico y un maestro a balón parado que marcó 180 goles con Colo-Colo, muchos de ellos espectaculares.

Valdes murió en 2009 a los 66 años. A principios de este año se celebró un acto en su memoria en el Mausoleo de Colo-Colo, en el que Caszely fue uno de los que le rindieron homenaje. «En el fútbol, yo no habría sido quien fui si no fuera por Chamaco. Nunca he visto, en ninguna parte del mundo, a un jugador con la inteligencia de Chamaco», afirmó.

Puede que nadie iguale jamás el legado de Caszely y Valdes, pero un integrante del Colo-Colo que conquistó la Copa Libertadores de 1991 estuvo cerca de hacerlo. Marcelo Barticciotto (en la imagen de arriba) marcó tres goles decisivos durante el histórico recorrido del equipo y dio dos asistencias en la final. También anotó el primer gol en el Monumental tras su reinauguración en 1989.

Conocido cariñosamente por los aficionados como «Barti» o «El 7 del Pueblo» (el 7 del pueblo), el explosivo extremo también fue una figura destacada en la conquista de tres títulos de liga chilena y ostenta el récord de partidos disputados con Colo-Colo en competiciones continentales (86).

Por si todo eso no bastara para consolidar su condición de leyenda, Barticciotto demostró su devoción por el club mientras jugaba en 1995 para uno de sus rivales, Universidad Catolica, cedido por Club America. Marcó en una victoria de Catolica por 2-1, pero se negó a celebrar el gol: agachó la cabeza en señal de respeto hacia Colo-Colo, al que regresó al año siguiente.

«No había planeado no celebrarlo ni nada por el estilo. En ese momento me salió del corazón. No podía celebrar el gol ante aquella gente que me había aplaudido, que me preguntaba por ello en la calle y que me había mostrado tanto cariño. No podía», recordó Barticciotto a Vamos a Recordar.

«Me di cuenta de cuánto cariño me tenía la gente. Fue una ovación que nunca olvidaré. Entonces me pregunté: “¿Qué hago aquí con esta camiseta?”. Fue muy extraño para mí, sobre todo cuando llegué al partido. En el otro lado estaban mis compañeros de tantos años, de tantas batallas. Nunca volví a sentir nada parecido. Intenté ser lo más profesional posible, pero siempre miraba hacia el otro lado, con el corazón en Colo-Colo».

Cuando Barticciotto anunció su retirada en 2003, un total de 50.000 aficionados acudieron al Monumental para despedir a su ídolo. Regresó como entrenador cinco años después y llevó al club a conquistar el título del Clausura, lo que reforzó aún más su vínculo con la Garra Blanca.