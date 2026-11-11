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imago-sport-1084210065.jpgIMAGO / DeFodi Images

¡Alemania está en apuros! Un «nuevo mercado de fichajes» se calienta cada vez más

Ya no solo los clubes compiten por los jugadores: también lo hacen las federaciones, y Alemania es uno de los focos de esta tendencia. Los movimientos en el «nuevo» mercado de fichajes suelen ser fruto de un largo trabajo previo y quizá algún día podrían implicar el pago de cantidades por traspaso.

Nino Duit
Traducido por

  • El mercado de fichajes ha experimentado una evolución notable. Antes se consideraba más bien un aspecto secundario del fútbol, pero hace tiempo que ocupa el centro de la atención pública. Hoy en día, a muchos aficionados parece interesarles más qué jugadores ficha (o podría fichar) su club que quiénes acaban jugando, qué rendimiento ofrecen y qué resultados consiguen.

    Probablemente para alegría de todos ellos, en los últimos tiempos ha surgido una especie de segundo mercado de fichajes. A diferencia del original, aquí no son los clubes los que compiten por los jugadores, sino las federaciones, a menudo con una intensidad similar. Esta evolución se debe a un fenómeno que no tiene que ver con el fútbol en sí, sino que forma parte de la historia mundial: la migración masiva de personas en busca de una vida mejor, más segura o ambas cosas.

    Estos movimientos migratorios hacen que una parte considerable de la población mundial tenga más de una patria y, por tanto, pueda jugar al fútbol, al menos en teoría, con más de una selección nacional. Este fenómeno es especialmente marcado en Europa y, en particular, en Alemania.

  • Nicolo Tresoldi: un jugador, tres países

    imago-sport-1085514721.jpgIMAGO

    Desde el punto de vista alemán, el caso más interesante ahora mismo es el de Nicolo Tresoldi. El delantero de 22 años marca goles sin parar con el Club Brujas. En teoría, puede representar a tres países. Hijo de una argentina y un italiano, nació en Cerdeña. Cuando tenía 13 años, se trasladó con su familia a Hannover por un cambio de trabajo de su madre y más tarde obtuvo allí la nacionalidad alemana.

    Por supuesto, las tres federaciones quieren tenerlo en sus filas. Alemania, en particular, necesita un delantero centro joven con facilidad para marcar. Tresoldi ya contó que había hablado con el seleccionador alemán Jürgen Klopp y con su homólogo italiano Roberto Mancini, y afirma: «Mi corazón está un poco dividido, 50:50». Actualmente juega con la selección alemana sub-21 y quiere decidir a qué federación representará después de la Eurocopa sub-21 del próximo verano. ¡La incógnita sigue abierta!

    Un breve repaso a las normas: en categorías inferiores, un jugador puede cambiar de federación tantas veces como quiera, siempre que tenga la nacionalidad correspondiente. En cuanto disputa un partido oficial con una selección absoluta, queda en principio vinculado a ella. Después solo puede cambiar si ha disputado tres partidos o menos, no ha formado parte de la convocatoria para ningún gran torneo, han pasado al menos tres años desde su último partido y, cuando lo jugó, era menor de 21 años y ya tenía el pasaporte del nuevo país.

  • Selección de los ciudadanos con doble nacionalidad

    Aunque Tresoldi es ahora mismo la pieza más codiciada de este mercado de fichajes en Alemania, es solo una de tantas. Basta con mirar la actual plantilla de la selección alemana sub-21 para entender la importancia que podrían tener los éxitos en este nuevo mercado para el futuro nivel competitivo del combinado nacional: 14 de sus 23 jugadores tienen al menos otra nacionalidad.

    Además de Tresoldi, es el caso de jóvenes promesas como Paris Brunner (República Democrática del Congo), Dzenan Pejcinovic (Montenegro y Bosnia y Herzegovina) o Karim Coulibaly (Costa de Marfil). La situación es similar en todas las selecciones de categorías inferiores. Niko Ilicevic, que debutó hace poco en la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt un día después de cumplir 16 años, también tiene, por ejemplo, la nacionalidad croata. A todos ellos los cortejan sus otros países de origen y todos podrían optar todavía por no jugar con la selección de la DFB, pese a haberse formado en Alemania.

    Si bien muchos jugadores con doble nacionalidad han seguido fieles a la DFB en los últimos tiempos, como Jonathan Tah (Costa de Marfil), Aleksandar Pavlovic (Serbia) o Jamal Musiala (Inglaterra), Alemania ha perdido, objetivamente, a demasiados jugadores de gran calidad en favor de otras federaciones. Jugadores que, sin duda, reforzarían a la selección de la DFB ahora mismo o en el futuro.

  • Stanisic, Yildiz y Maza optaron por no jugar con la selección alemana

    Los ejemplos más destacados y más amargos desde el punto de vista alemán son Josip Stanisic (Bayern de Múnich, Croacia), Kenan Yildiz (Juventus de Turín, Turquía) e Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, Argelia). Los tres participaron en el Mundial de verano con las selecciones de los países de sus antepasados, no con Alemania. Al igual que otros muchos jugadores con trayectorias similares, desde Paul Wanner (Austria) y Malik Tillman (Estados Unidos) hasta Can Uzun (Turquía).

    Y la tendencia continúa. Erblin Osmani (17), un prometedor centrocampista nacido en Múnich y formado en la cantera del Bayern de Múnich, debutó recientemente con Kosovo. El defensa central berlinés Matteo Palma (18) forma parte por primera vez de la convocatoria de Italia, después de haberse ganado un puesto de titular en el Udinese Calcio, club de la Serie A. Osmani y Palma habían jugado antes en las selecciones juveniles alemanas.

    La decisión de un jugador joven de representar a una u otra nación suele ser, ante todo, una cuestión de corazón, pero un corazón también puede conquistarse. Estas derrotas alemanas en el mercado de fichajes entre federaciones se deben asimismo a errores de la DFB y a la estrategia acertada de otros países. En particular, las federaciones de países con grandes comunidades de migrantes en Alemania buscan aquí desde temprano talentos con doble nacionalidad, en ocasiones con un alto grado de profesionalidad. 

    Visiblemente alarmado, Jochen Sauer, responsable de las categorías inferiores del Bayern de Múnich, reclamó recientemente en una entrevista con SPOX: «Ya existe una competencia entre las federaciones nacionales a la que debemos hacer frente con urgencia».

    imago-sport-1083862271.jpgIMAGO

  • Vukovar como punto de partida

    Danijel Lucic está considerado una figura clave de la federación croata HNS en Alemania. Es presidente del consejo de administración de Saint-Gobain, un gran grupo del sector de la construcción con varios miles de empleados, y, según un reportaje del prestigioso periódico croata Jutarnji list , dirige desde hace muchos años, de forma paralela, la búsqueda de talentos de origen croata en Alemania. Según ese reportaje, cuenta para ello con el apoyo de 20 ojeadores voluntarios.

    Cada primavera, Lucic reúne, al parecer, a una selección de jóvenes talentos de origen croata residentes en Alemania que después participa en un tradicional torneo sub-14 en Vukovar. Allí, equipos juveniles de clubes de la primera división croata, como el Dinamo de Zagreb o el Hajduk Split, se enfrentan a conjuntos formados por jóvenes de la diáspora de distintos países. La HNS mantiene una extensa red de ojeadores no solo en Alemania, sino también en otros países con una numerosa diáspora croata. La pugna por los talentos no es un fenómeno exclusivo de Alemania.

    La elección de Vukovar como sede del torneo no fue casual. La ciudad fue un escenario importante de la guerra de los Balcanes en la década de 1990 y, por ello, tiene una gran carga emocional en Croacia. «Cuando llevamos a los niños a Vukovar, muchos de ellos solo tienen pasaporte alemán», contó Lucic en una entrevista con Jutarnji list. «Pero, después de visitar la ciudad y escuchar las historias, vuelven y convencen a sus padres para que les consigan un certificado de nacimiento y un pasaporte croata». 

    Según el reportaje, entre los antiguos participantes más conocidos del torneo figuran Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic y Marin Pongracic. Todos nacieron y se formaron en Alemania, y todos jugaron después con la selección absoluta de Croacia. Según el propio Lucic, incluso impulsó personalmente la primera convocatoria de Stanisic con Croacia en 2021. Desde entonces, Stanisic se ha convertido en el FC Bayern en un lateral de nivel internacional, mientras que la selección alemana sufre una escasez crónica de efectivos precisamente en esa posición.

    Filip Pavic ya sigue los pasos de Stanisic: el joven de 16 años de Freising está considerado el mayor talento defensivo del FC Bayern. En marzo, el entrenador Vincent Kompany lo convirtió en el segundo debutante más joven de la historia del club muniqués, solo por detrás de Paul Wanner. Recientemente, Pavic pasó de la selección alemana sub-16 a la federación croata, con cuya selección sub-18 juega actualmente.

  • Iconos para despertar emociones

    imago-sport-1078695595.jpgIMAGO

    Otras federaciones extranjeras también apuestan en Alemania por detectar pronto a los talentos con doble nacionalidad y crear vínculos emocionales con ellos. La FFK de Kosovo, por ejemplo, organiza regularmente concentraciones de captación cerca de Fráncfort. La TFF turca participa, al menos entre bastidores, en eventos de este tipo por toda Alemania. Al igual que el torneo de Vukovar, son solo ejemplos puntuales de una forma de proceder generalizada.

    Una figura omnipresente en la búsqueda de talentos de origen turco en Alemania es Yildiray Bastürk, que jugó durante muchos años en la Bundesliga. Recientemente circularon en Turquía informaciones según las cuales Bastürk podría incluso asumir un nuevo cargo como responsable para Europa de las selecciones de categorías inferiores, con el fin de seguir optimizando las estructuras de captación en todo el continente.

    Según esas informaciones, Mehmet Ekici sería candidato a incorporarse como ojeador adicional para Alemania. Se formó en las categorías inferiores del Bayern de Múnich y llegó a jugar con las selecciones alemanas de categorías inferiores antes de empezar a hacerlo con Turquía a partir de 2010. El entonces presidente de la federación, Hamit Altintop, que también podría haber jugado con Alemania, se implicó personalmente en los intentos de convencer a Yildiz y Uzun. Es lógico pensar que los esfuerzos de figuras de ese calibre impresionen a los talentos indecisos.

    Debido a la historia migratoria, casi todas las naciones con una gran diáspora en Alemania cuentan allí con figuras de referencia comparables. Lo que Bastürk o Altintop representan para Turquía lo representan el seleccionador sub-21 Ivica Olic para Croacia, o el seleccionador Sergej Barbarez y el presidente de la federación Emir Spahic para Bosnia. Hablan el idioma o los idiomas y conocen la mentalidad o las mentalidades.

    Kosovo cuenta incluso con un seleccionador alemán: Franco Foda. Fue Foda quien convenció recientemente a Osmani de cambiar de selección y lo convirtió en septiembre en el internacional más joven de la historia de Kosovo. En el Bayern de Múnich, por cierto, Osmani es el tercer jugador más joven de la historia del club, por detrás de Pavic y Wanner.

  • ¿Wael Mohya, la personificación de un cambio de mentalidad en la DFB?

    Las naciones (supuestamente) más pequeñas tienen, lógicamente, una gran ventaja en el mercado de fichajes entre federaciones: al haber menos competencia y expectativas, pueden ofrecer antes a los jóvenes talentos un puesto de titular e incluso la participación en torneos, hacerlos debutar antes sin problemas y conseguir así que queden vinculados a su selección. En Alemania, también por la mayor cantidad de jugadores, el camino pasa tradicionalmente por todas las selecciones juveniles hasta llegar a la absoluta.

    Los debuts anticipados son la excepción, pero serían la medida más evidente para evitar los cambios de federación. Sin embargo, en última instancia suele tratarse de una apuesta arriesgada a costa del jugador: si su carrera en la selección alemana fracasa, algo que desde un punto de vista puramente estadístico no es improbable, también se le cerraría la puerta a jugar con la federación rival. En cierto modo, sería una copia de la estrategia que el Bayern empleó en su día en el mercado de fichajes tradicional: comprar a los mayores talentos de sus rivales y, llegado el caso, dejarlos en el banquillo.

    Para volver a los croatas de Vukovar: Stanisic seguramente habría tenido una carrera en la selección alemana. Matanovic, Pasalic o Pongracic, probablemente no, pero de este modo disputaron torneos con la selección croata. Es imposible saberlo en el momento de sus debuts.

    Sin embargo, parece que actualmente se está produciendo un pequeño cambio de mentalidad en la federación alemana. Así, el seleccionador Jürgen Klopp convocó para esta ventana internacional al joven Wael Mohya, de 17 años, por quien también se interesa la federación marroquí. Si Mohya llega a debutar, sería el tercer internacional alemán más joven de la historia y el más joven desde un tal Marius Hiller, en 1908.

    imago-sport-1085609285.jpgIMAGO

  • Fuga de talentos: ¿qué errores comete la DFB?

    Sin embargo, según se comenta en el sector, no siempre haría falta llegar al debut con la selección absoluta para evitar de forma preventiva que los talentos indecisos cambien de federación. Según estas voces, la DFB a menudo no logra crear desde temprano un vínculo emocional entre los jugadores con doble nacionalidad y la selección alemana. Las figuras clave de la federación intervienen con poca frecuencia de forma preventiva para entablar relaciones personales con los jugadores y sus padres y, por ejemplo, felicitarlos por su cumpleaños o por marcar un gol. En lugar de eso, lo hacen cuando ya es (casi) demasiado tarde y otras federaciones llevan tiempo realizando meticulosamente su trabajo previo.

    El propio director general de la DFB, Andreas Rettig, es consciente de ese problema. «Estamos llamados a fortalecer ese vínculo emocional y a esforzarnos aún más en todas las categorías de edad», declaró Rettig en marzo al Kölner Stadt-Anzeiger, «para que también el jugador juvenil sienta: no quiero irme de aquí, le debo mucho a la DFB».

    También se escuchan en ocasiones críticas a la calidad de diversos seleccionadores de las categorías inferiores. Uno de los nombres que se repite es el del actual técnico de la sub-16, Marc-Patrick Meister. Ignoró a Maza desde la sub-15 hasta la sub-17, supuestamente tuvo diferencias con Palma, que ahora se ha marchado a Italia, y, al parecer, no se esforzó realmente por convencer a Uzun y Yildiz, motivo por el que ambos ya jugaron para Turquía en categorías inferiores. «Alemania nunca se puso en contacto conmigo», se quejó más tarde Yildiz, nacido en Ratisbona. «Habría considerado una propuesta, pero no recibí ninguna llamada de la DFB».

    Quizá, sin embargo, a los seleccionadores de las categorías inferiores también les falte en ocasiones el personal de apoyo necesario para tener una visión bien fundamentada de todos los talentos de los 58 centros de formación de jóvenes del país a la hora de elegir sus equipos.

  • La DFB reclama compensaciones por formación en los traspasos

    imago-sport-1084208048.jpgIMAGO

    Hasta ahora, en este nuevo mercado de fichajes, la moneda de cambio son los vínculos personales, las emociones avivadas, las influencias familiares y las perspectivas de minutos de juego y títulos. La DFB quiere cambiarlo e introducir también el dinero de toda la vida en los cambios de federación. «¿Es correcto que jugadores que se han formado en una federación durante, a veces, seis, ocho o diez años puedan cambiar de federación nacional de un día para otro sin coste alguno?», preguntó Rettig en la citada entrevista. Y él mismo se respondió enseguida: «Yo digo que no».

    Por eso, la DFB estudia introducir indemnizaciones obligatorias por formación en los cambios de federación; en definitiva, cantidades de traspaso. Justo antes del Mundial, Rettig reiteró sus planes y anunció que se pondría en contacto con la FIFA al respecto. No se conocen más novedades. Rettig dejará su cargo en la DFB a finales de año. 

    Al presentar aquella propuesta, el directivo saliente también lanzó una pequeña pulla a las federaciones que habitualmente le arrebatan talentos a la DFB. «Dejan que otros se encarguen de la formación y luego miran dónde está la joya». Según él, hay incluso federaciones «que invierten más dinero, tiempo y esfuerzo en buscar jugadores que en formarlos ellas mismas». Todo se parece, por tanto, un poco al mercado de fichajes tradicional.