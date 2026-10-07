¡Adiós al GOAT! Los momentos más memorables de Lionel Messi con Argentina, clasificados

Messi llegó al Mundial de 2026 tras haber emulado a Maradona en casi todos los sentidos posibles, e incluso haberlo superado en otros. Sin embargo, había una cosa que no había hecho: liderar a Argentina hacia una victoria sobre su viejo rival, Inglaterra. La noche del 15 de julio cumplió ese objetivo pendiente, y de una forma escandalosamente dramática.

Con solo cinco minutos del tiempo reglamentario por jugarse, Argentina perdía por un gol ante una Inglaterra cada vez más conservadora. La vigente campeona tenía problemas para encontrar una vía entre la poblada defensa rival y, cuando lo conseguía, la madera se lo impedía. Sin embargo, Argentina pilló entonces dormido al equipo de Thomas Tuchel con un saque de esquina en corto que permitió a Messi atraer a los defensores hacia él y, de ese modo, generar el tiempo y el espacio suficientes para que Enzo Fernandez empatara el partido con un magnífico disparo desde las inmediaciones del área.

El empate solo provocó que Inglaterra se replegara aún más en su propio tercio del campo, pero Messi aun así logró encontrar a Lautaro Martinez en un área pequeña llena de defensores de 1,83 m con el más preciso de los centros, y el delantero cabeceó a una Argentina bastante corriente hasta la final.

Increíblemente, Messi, con 39 años, había marcado la diferencia entre dos equipos en una final del Mundial. «Pensábamos que podía ser Jude Bellingham o [Harry] Kane», señaló Micah Richards en la cobertura de la BBC, «pero por eso es el rey, el mejor de todos los tiempos. Es increíble lo que puede hacer».

Las heroicidades de Messi en el Mundial resultaron aún más extraordinarias por el hecho de que su padre estaba gravemente enfermo en casa y falleció poco después de la derrota en la final ante España.

«Cada vez que terminaba un partido, esperaba tu mensaje y echaba de menos que no llegara», escribió Messi en una carta abierta a Jorge. «Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación era realmente mala. Aun así, seguía pensando en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y para que pudieras ver un partido. Quería ganarlo para llevártelo [el trofeo] y enseñarte uno nuevo. No pude, mis piernas no pudieron más. Esta vez intenté ir contra mi cuerpo, pero no pude».

Sin embargo, haberse quedado tan cerca ya representaba la medida definitiva del hombre.