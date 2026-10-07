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Lionel Messi Argentina moments 1:1Getty/GOAL

¡Adiós al GOAT! Los momentos más memorables de Lionel Messi con Argentina, clasificados

El icónico dorsal 10 disputó el martes su último partido con su selección ante Benín, y GOAL repasa su brillante carrera internacional.

Mark Doyle
Traducido por

  • Lionel Messi ha dejado la escena internacional. En una noche cargada de emoción en el icónico Estadio Mas Monumental, Argentina se despidió del GOAT, que disputó su último partido con su país en un amistoso contra Benín y, como era inevitable, dejó su sello con un gol, además de repartir un par de asistencias para redondear la ocasión.

    Por supuesto, todo el mundo pensó que Messi se retiraría después de llevar a su país a la gloria en el Mundial de 2022 en Qatar, pero nos alegramos muchísimo de que no lo hiciera, dado que volvió a desafiar al paso del tiempo en el torneo de este año en Norteamérica al conducir a una Albiceleste claramente mermada hasta la final con ocho goles y cuatro asistencias a la venerable edad de 39 años.

    Ahora que por fin ha puesto punto final a su carrera internacional mientras seguía rindiendo, de algún modo, cerca del máximo nivel de sus capacidades, GOAL repasa los momentos más memorables de Messi con la camiseta de Argentina, desde su irrupción en la escena mundial en 2006 hasta revolucionar una semifinal del Mundial contra Inglaterra hace apenas unos meses...

  • 12. Impacto inmediato

    Argentinian forward Lionel Messi celebra
    AFP

    Messi fue expulsado en realidad en su debut con Argentina, pero su primera aparición en el escenario más grande del fútbol fue mucho mejor

    A pesar de perderse los últimos meses de su temporada de eclosión en el Barcelona por lesión, Messi fue incluido en la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2006 y los aficionados al fútbol de todo el mundo no veían la hora de ver al adolescente debutar en el torneo en Alemania.

    Messi pasó todo el partido del estreno de su selección contra Costa de Marfil en el banquillo, pero entró en los compases finales del encuentro de la segunda jornada ante Serbia y Montenegro, e inmediatamente dejó su huella en el mayor escenario del fútbol.

    Durante un sensacional cameo de 16 minutos, Messi marcó un gol y dio otro mientras un encantado Diego Maradona observaba desde la grada del Arena AufSchalke de Gelsenkirchen. «No es solo bueno», dijo el icónico 10 sobre el adolescente al que él mismo había señalado como su heredero, «es especial».

  • 11. Una gran fase de grupos

    FBL-WC-2014-MATCH27-ARG-IRI
    AFP

    El diminuto atacante tiró de su selección durante las primeras fases del Mundial de 2014

    Tras marcar en su debut en la Copa del Mundo, Messi tendría que esperar nada menos que ocho años para anotar su segundo gol en el torneo, ya que Sudáfrica 2010 resultó ser un desastre tanto para la superestrella del Barcelona como para el seleccionador Maradona, que dejó su cargo en Argentina poco después de la humillante derrota por 4-0 ante Alemania en cuartos de final. En consecuencia, Messi afrontó una enorme presión para rendir en Brasil 2014 y, aunque la campaña de la Albiceleste terminó en agonía, su '10' empezó con brillo.

    La 'Pulga' marcó el decisivo segundo gol en la victoria por 2-1 sobre Bosnia y Herzegovina, tras una deliciosa jugada de precisión al borde del área, y aún estaba por llegar algo mejor en la segunda jornada, cuando Messi rompió los corazones de Irán con un impresionante gol de la victoria en el tiempo añadido, chutando desde una posición escorada en el lado derecho del área.

    El atacante puso después el broche a una fantástica fase de grupos a nivel personal marcando otros dos goles en la victoria por 3-2 sobre Nigeria, el segundo de ellos, un impresionante lanzamiento de falta.

  • 10. Aparición histórica

    Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    La magia de Messi dejó sin aliento a sus rivales en la victoria de Argentina sobre Australia en el Mundial

    El partido de octavos de final del Mundial 2022 entre Argentina y Australia fue el encuentro número 1.000 de Lionel Messi como profesional. Como era de esperar, estuvo a la altura de la ocasión con una actuación tan hipnótica como de costumbre.

    «Es un jugador especial al que ver», dijo el centrocampista de Australia Keanu Baccus sobre Messi, que abrió el marcador en la victoria de Argentina por 2-1 con una definición maravillosa y precisa desde justo dentro del área. «Parece de mentira en el campo, parece un poco una estatua de cera, la verdad. Es surrealista lo bueno que es realmente y cómo observa el juego, lo entiende y asume la responsabilidad por sí mismo.

    «Es muy especial porque no mucha gente puede hacer eso, así que intentaba mirar por encima del hombro para ver dónde estaba y qué estaba haciendo en todo momento».

  • 9. Brillantez contra Brasil

    Argentinian soccer player Lionel Messi c
    AFP

    Messi firmó un impresionante hat-trick en medio de las críticas por no estar reproduciendo con su selección el nivel que mostraba en su club

    El encuentro de Argentina con Brasil en East Rutherford en junio de 2012 pudo haber sido solo un amistoso, pero fue un partido enormemente significativo para Messi, que ofreció el tipo de actuación demoledora que sus compatriotas llevaban tiempo esperando.

    El hecho de que fuera contra el mayor rival de Argentina lo hizo todavía más especial. Como dijo Messi después de firmar un hat-trick en una trepidante victoria por 4-3, «Siempre es bonito ganarle a Brasil, y estoy muy feliz por mis tres goles».

    Los dos primeros fueron grandes definiciones, pero el tercero, el que decidió el partido a favor de Argentina, fue el mejor de todos: Messi recogió el balón en el centro del campo, avanzó y sacó un disparo imparable a la escuadra de la portería de Brasil.

    «Nadie en el mundo ha encontrado una solución para Messi», señaló después el seleccionador de Brasil, Mano Menezes. «Tuvo cuatro ocasiones y marcó tres goles... Contra algunos jugadores, no puedes darles ni un solo espacio».

    En cuanto al entonces seleccionador de Argentina, Alejandro Sabella, simplemente dijo, «¡Tenemos suerte de que Leo sea argentino!»

  • 8. Volviendo loco a Gvardiol

    Argentina v Croatia: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Puede que Messi tuviera 35 años en ese momento, pero en 2022 todavía fue capaz de dejar atrás a jugadores 15 años más jóvenes que él.

    Josko Gvardiol se consolidó como uno de los mejores defensas jóvenes del fútbol en el Mundial de 2022 en Catar. El Manchester City quedó tan impresionado con el papel que desempeñó en la carrera de Croacia hasta las semifinales que pagó 77 millones de libras (103 millones de dólares) por sus servicios el verano siguiente.

    Sin embargo, ni siquiera un Gvardiol de 20 años pudo con Messi en Catar. Después de haber abierto ya el marcador con un potente penalti en la primera parte, Messi desbordó una y otra vez a su marcador por la banda derecha antes de asistir a Julian Alvarez para el segundo gol del delantero en el partido.

    Como admitió el capitán de Croacia, Luka Modric, Messi había subrayado su «grandeza» en Lusail, hasta el punto de que Gvardiol no se sintió en absoluto avergonzado por haber sido superado por el GOAT.

    «Me alegro de haber jugado contra él aunque perdiéramos», dijo el central tras la derrota de su selección por 3-0 en Lusail. «Podré decirles a los niños que marqué a Messi durante 90 minutos».

  • 7. La batalla de Lusail

    Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi mostró una vena más agresiva, al estilo de Maradona, en una victoria épica sobre Países Bajos

    Para los puristas del fútbol, el recuerdo imborrable de la dramática victoria de Argentina sobre Países Bajos en los cuartos de final del Mundial es la asistencia de Messi a Nahuel Molina. Fue un pase que probablemente ningún otro jugador habría visto, y mucho menos ejecutado, y está considerado con razón como uno de los mejores de la historia.

    Sin embargo, para muchísimos argentinos, lo primero que les viene a la cabeza cuando se menciona la 'Batalla de Lusail' es Messi cargando contra Wout Weghorst mientras concedía una entrevista después del partido: «¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? ¡Andá para allá, bobo, andá para allá!».

    Messi expresó después su arrepentimiento por la forma en la que se dirigió a Weghorst y a varios otros miembros del cuerpo técnico y de la plantilla de Países Bajos, en medio de las tensas secuelas de un partido que tuvo un récord de 17 tarjetas amarillas.

    Sin embargo, sus compatriotas lo celebraron en ese momento. Muchos argentinos, entre ellos Hernán Crespo, llevaban tiempo sosteniendo que a Messi le faltaba la «mala leche» de Maradona y que, por tanto, no encajaba en el papel de capitán. Consideraban que era demasiado callado y demasiado correcto. Pero contra Países Bajos, Messi mostró el lado más fogoso de su carácter, y eso no hizo más que provocar que los argentinos lo quisieran aún más.

    «Todo lo que salió fue natural, simplemente reaccioné así», dijo Messi a Urbana Play en enero de 2023. «Habían pasado muchas cosas con ese jugador [Weghorst] y hubo un par de momentos más de tensión y fricción. El partido acababa de terminar, estaba todo muy reciente. No me gusta dejar esa imagen, pero estas cosas pasan».

  • 6. Gol del empate de Egipto

    Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Argentina parecía abocada a sufrir una sorprendente eliminación en octavos de final del Mundial de 2026 hasta que su capitán volvió a intervenir

    Cuando solo faltaban 11 minutos para el final del duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, mucha gente cuestionaba la conveniencia de la decisión de Messi de volver para la defensa del título de la Albiceleste. El equipo de Scaloni perdía 2-0 ante Egipto y, lo que era aún peor para su capitán, había fallado un penalti en la primera parte.

    Sin embargo, Messi se negó sencillamente a admitir la derrota y ayudó a Argentina a recortar distancias con un delicioso centro desde la banda derecha que Cristian Romero remató de cabeza a la red. Solo cuatro minutos después, el exdelantero del Barcelona empalmó con potencia un incómodo balón botando para empatar el partido y, al hacerlo, se convirtió en el primer hombre en la historia de los Mundiales en marcar en seis partidos consecutivos de las rondas eliminatorias.

    Después, Enzo Fernandez marcó en el tiempo añadido el gol de la victoria tras una sublime asistencia de Lautaro Martinez para culminar una remontada que dejó a Messi, Scaloni y a casi toda la plantilla entre lágrimas.

    «Estoy convencido de que Leo juega al fútbol para momentos como este», dijo el seleccionador argentino. «Que sienta estas emociones en esta etapa de su carrera es difícil de explicar. Es un momento inolvidable, uno de los mejores».

  • 5. «El regalo de Dios»

    FBL-WC-2018-ECU-ARG
    AFP

    Messi acudió una vez más al rescate de su país al final de una dura campaña de clasificación para el Mundial de 2018

    Messi había quedado tan devastado por tres derrotas consecutivas en finales con Argentina que anunció su retirada del fútbol internacional tras la derrota en la tanda de penaltis ante Chile en la Copa América de 2016. Sin embargo, en medio de los llamamientos públicos para que diera marcha atrás en su decisión, incluido uno del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, que calificó a Messi de «un regalo de Dios», el delantero regresó para la fase de clasificación de su selección para el Mundial, lo cual no pudo venir mejor.

    La Albiceleste corría un serio riesgo de quedarse fuera de Rusia 2018 después de encajar un gol tempranero en su partido a vida o muerte contra Ecuador el 10 de octubre de 2017. Sin embargo, Messi restó importancia a la tensión, así como a los efectos debilitantes de jugar a gran altitud en Quito, y clasificó casi sin ayuda a Argentina para el Mundial con un sensacional hat-trick.

    «Gracias a Dios cumplimos nuestro objetivo», dijo el capitán. Todos sus compatriotas le daban las gracias a Messi.

  • 4. Darle la vuelta a la campaña de 2022

    Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Argentina estaba al borde de una eliminación vergonzosamente prematura en el Mundial de 2022 hasta que Messi tomó cartas en el asunto

    Argentina había llegado a Qatar rebosante de confianza. No solo era la vigente campeona de Sudamérica, sino que además encadenaba una racha de 36 partidos sin perder. Sin embargo, el equipo de Scaloni sufrió en Lusail una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales, donde Argentina cayó por 2-1 ante Arabia Saudí pese a adelantarse pronto gracias a un penalti de Messi.

    En consecuencia, una de las favoritas antes del torneo afrontaba una presión inmensa de cara a su duelo de la segunda jornada contra México, ya que otra derrota habría supuesto una eliminación dolorosamente prematura en lo que se esperaba que fuese el último Mundial de Messi. La tensión, por tanto, difícilmente podía ser mayor, con Argentina todavía atascada en su intento de derribar a El Tri cuando quedaba menos de media hora.

    Sin embargo, cuando más falta hacía apareció el capitán y, en el minuto 64 del partido, Messi controló al instante un inteligente pase cruzado de Angel Di Maria antes de enviar de inmediato un disparo raso al fondo de la portería de México desde 25 yardas.

    Después de que su equipo acabara ganando por 2-0, Messi dijo a los periodistas: "Hoy empieza otro Mundial para Argentina". Y tenía razón, ya que Argentina pasó de la máxima vergüenza a la máxima gloria.

  • 3. La victoria que lo cambió todo

    FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRA
    AFP

    Tras años de derrotas devastadoras, Messi llevó a Argentina a una victoria histórica en Río

    A decir verdad, Messi no jugó especialmente bien la final de la Copa América de 2021 en Brasil. Pero no importó.

    Para empezar, Argentina no habría llegado tan lejos sin él, como subraya el hecho de que, pese a quedarse sin marcar en la victoria por 1-0 sobre la anfitriona en Río, Messi aun así ganó el Balón de Oro y la Bota de Oro del torneo después de participar directamente en nueve de los 12 goles de Argentina, cinco de ellos obra suya.

    Sin embargo, esto no iba de honores individuales, aunque nunca lo ha hecho para Messi; se trataba de ganar por fin un título con su querida Argentina, y por eso Messi se vio desbordado por la emoción y se desplomó sobre el césped entre lágrimas cuando sonó el pitido final en el Maracaná.

    «Tengo la tranquilidad de haber cumplido el sueño que se me negó tantas veces», admitió un Messi todavía emocionado a ESPN tres meses después, al recordar la agonía de cuatro derrotas previas en grandes finales. «Fue como un sueño, un momento espectacular. No podía creer que hubiera pasado. Disfruto viendo ahora las imágenes más que en ese momento porque estaba aturdido. No terminaba de entender lo que estaba pasando».

    Desde entonces también solo ha quedado clara toda la magnitud de que Argentina pusiera fin a su sequía de 28 años en la Copa América, ya que el gol del triunfo de Ángel Di María resultó ser el catalizador de la etapa más exitosa de la historia de Argentina.

  • 2. Humillar a Inglaterra a los 39 años

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Messi subraya su calidad eterna con una actuación decisiva en Atlanta

    Messi llegó al Mundial de 2026 tras haber emulado a Maradona en casi todos los sentidos posibles, e incluso haberlo superado en otros. Sin embargo, había una cosa que no había hecho: liderar a Argentina hacia una victoria sobre su viejo rival, Inglaterra. La noche del 15 de julio cumplió ese objetivo pendiente, y de una forma escandalosamente dramática.

    Con solo cinco minutos del tiempo reglamentario por jugarse, Argentina perdía por un gol ante una Inglaterra cada vez más conservadora. La vigente campeona tenía problemas para encontrar una vía entre la poblada defensa rival y, cuando lo conseguía, la madera se lo impedía. Sin embargo, Argentina pilló entonces dormido al equipo de Thomas Tuchel con un saque de esquina en corto que permitió a Messi atraer a los defensores hacia él y, de ese modo, generar el tiempo y el espacio suficientes para que Enzo Fernandez empatara el partido con un magnífico disparo desde las inmediaciones del área.

    El empate solo provocó que Inglaterra se replegara aún más en su propio tercio del campo, pero Messi aun así logró encontrar a Lautaro Martinez en un área pequeña llena de defensores de 1,83 m con el más preciso de los centros, y el delantero cabeceó a una Argentina bastante corriente hasta la final.

    Increíblemente, Messi, con 39 años, había marcado la diferencia entre dos equipos en una final del Mundial. «Pensábamos que podía ser Jude Bellingham o [Harry] Kane», señaló Micah Richards en la cobertura de la BBC, «pero por eso es el rey, el mejor de todos los tiempos. Es increíble lo que puede hacer».

    Las heroicidades de Messi en el Mundial resultaron aún más extraordinarias por el hecho de que su padre estaba gravemente enfermo en casa y falleció poco después de la derrota en la final ante España.

    «Cada vez que terminaba un partido, esperaba tu mensaje y echaba de menos que no llegara», escribió Messi en una carta abierta a Jorge. «Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación era realmente mala. Aun así, seguía pensando en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y para que pudieras ver un partido. Quería ganarlo para llevártelo [el trofeo] y enseñarte uno nuevo. No pude, mis piernas no pudieron más. Esta vez intenté ir contra mi cuerpo, pero no pude».

    Sin embargo, haberse quedado tan cerca ya representaba la medida definitiva del hombre.

  • 1. Destino cumplido

    FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY
    AFP

    Messi por fin levantó el trofeo de la Copa del Mundo en Catar

    El momento cumbre de la carrera de Messi. Cuando Gonzalo Montiel transformó el penalti decisivo al final de la final de un Mundial más dramática jamás jugada, el estatus de Messi como el mejor de todos los tiempos pasó a ser imposible de discutir.

    No desde Maradona en 1986 había dominado un jugador el torneo de una forma tan extraordinaria, y Messi fue nombrado Jugador del Partido en todos y cada uno de los encuentros de eliminatorias que disputó.

    Su doblete en el apasionante empate 3-3 con Francia en la final de Qatar también elevó su cifra total de participaciones de gol en los Mundiales a 21, una más que la leyenda brasileña Pelé, y le ayudó a convertirse en el único hombre de la historia en ganar dos veces el Balón de Oro del torneo. Y lo había hecho todo esto con 35 años, lo que daba fe de un nivel de excelencia sostenida que ni siquiera Maradona logró.

    Como escribió Gary Lineker en las redes sociales, «Ha sido un privilegio absoluto ver a Lionel Messi durante casi dos décadas. Momento tras momento de un fútbol fascinante y deslumbrante, de una alegría desbordante. Es un regalo de los dioses del fútbol».