Zinedine Zidane, seleccionador del combinado francés, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, que perdió la vida esta semana tras sufrir una parada cardíaca después de chocar con el portero del equipo rival durante un partido de la Segunda División española.

Zidane señaló, en una rueda de prensa, durante el anuncio de la lista de la selección francesa para los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, que le afectó profundamente lo ocurrido, subrayando que ver una escena así dentro de los terrenos de juego es algo sumamente doloroso.

El técnico francés añadió: "Siento una profunda tristeza por lo que sucedió. Me afectó muchísimo, hasta el punto de que se me pone la piel de gallina, porque uno nunca quiere ver algo así en un campo de fútbol".

Zidane dirigió un mensaje de solidaridad a la familia del jugador fallecido, expresando su deseo de que una tragedia como esta no vuelva a repetirse, al decir: "Antes que nada, siento una gran pena por su familia; espero no ver algo así de nuevo en un campo de fútbol mientras viva".