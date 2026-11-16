Zidane se inclina y De Bruyne aplaude: Arda Güler construye su propio imperio

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Arda Güler ya no es solo una promesa, sino una realidad que se impone ante todos. El mediapunta del Real Madrid, que fue elegido «mejor jugador joven» de la última Liga de Campeones, sigue dando saltos de calidad con su club y con su selección, hasta el punto de haber asombrado al propio Zinedine Zidane, que dijo de él: «Es un jugador excelente».

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La estrella del Real Madrid está construyendo su propio imperio, según informa el diario «Marca», hasta el punto de haber asombrado a Zidane, y señala que es el jugador que más faltas recibe en la Liga de Naciones, el segundo que más dispara a puerta y el cuarto que más ocasiones genera.

Güler llevó a Turquía de vuelta al Mundial tras 24 años de ausencia, pero ni la decepcionante actuación de su selección en el torneo, en el que terminó última de un grupo con Estados Unidos, Australia y Paraguay, ni su discreto rendimiento en la Liga de Naciones, donde acabó colista de su grupo sin sumar un solo punto, impidieron que el exjugador del Fenerbahçe brillara.

En sus últimas actuaciones con el Real Madrid y con Turquía, disputó ocho partidos y participó en nueve goles: cinco tantos y cuatro asistencias.

En la derrota por 2-1 ante Francia volvió a dejar su sello: en el minuto 53 le anularon un gol que habría supuesto el 1-1 por fuera de juego de İsmail Yüksek, y en el 90 asistió a Abdülkerim Bardakcı en un saque de esquina para recortar distancias.

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«Arda Güler es un jugador fantástico, juega en uno de los mejores clubes del mundo y es uno de los mejores futbolistas del mundo», afirmó Kevin De Bruyne tras su espectacular gol de falta directa en la derrota por 2-1 ante Bélgica.

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Zinedine Zidane se expresó en la misma línea: «Turquía no me ha sorprendido. Cuando tienen el balón, demuestran una gran capacidad para jugar bien; son jugadores magníficos con el balón. Arda es un jugador excelente».

Ni su gol ante Bélgica ni su asistencia ante Francia bastaron para evitar el posible descenso de Turquía a la segunda categoría. Aun así, a tenor de las estadísticas, Güler podría ser un firme candidato al premio al mejor jugador de esta fase de la competición.

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Según Opta, el número 15 del Real Madrid es el jugador turco con más disparos (23), más pases decisivos (11), más centros precisos (7), más toques en el área rival (26), más regates exitosos (13), más duelos ganados (47) y más faltas recibidas (27).

Su brillo no se limita a Turquía: es el jugador que más faltas recibe en la Liga de Naciones, el segundo que más dispara, por detrás de Nikola Krstović, con 26 tiros, el cuarto que más ocasiones de gol genera, con 5, y el que más pases completados acumula en el último cuarto del campo, con 114.

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Hay quien en Turquía pide ir un paso más allá y que Güler sea el capitán de este equipo. «Necesitamos un líder en el vestuario, y los últimos seis partidos lo han demostrado: el capitán de este equipo no debería ser Hakan Çalhanoğlu, sino Arda Güler, que lo da todo por la selección. El liderazgo y la responsabilidad no entienden de edad; son solo para quien se los merece», señala el diario turco Sabah.