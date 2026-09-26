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Karim Malim
Traducido por

Zidane justifica su polémico incidente con Francia

Turquía vs Francia
Turquía
Francia
UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Italia
Z. Zidane
Turquía
Francia
Italia

Tras el histórico comienzo

Veinte años después de su última aparición con la camiseta de la selección francesa, Zinedine Zidane ha vuelto a vivir el ambiente de los Bleus, pero esta vez desde el banquillo como director técnico. Y mientras todos se preparaban para el inicio del himno nacional francés, "La Marsellesa", antes del duelo ante Turquía, Zidane se ausentó de su comienzo en una escena que llamó la atención.

Zidane explicó, durante la rueda de prensa posterior al partido, que el motivo se debió a que el protocolo llegó más rápido de lo previsto, diciendo: "Por desgracia, sí. El protocolo fue más rápido de lo previsto y me retrasé un poco en salir. Habría preferido estar allí desde el principio".

El duelo entre Turquía y Francia, que terminó con victoria de los Bleus por un gol a cero, fue el primero de Zidane al frente del cuerpo técnico de la selección francesa, en su regreso al ambiente del combinado nacional tras una ausencia de dos décadas, desde la final del Mundial 2006 ante Italia.

La victoria de Zidane no fue solo un comienzo exitoso en su trayectoria como entrenador con Francia, sino que también tuvo un significado histórico, al convertirse en el primer seleccionador francés en lograr la victoria en su primer partido desde Aimé Jacquet.



Jacquet había iniciado su etapa con los Bleus con una victoria ante Italia (1-0) en Nápoles el 16 de febrero de 1994, con un gol firmado por Youri Djorkaeff.

Desde el inicio de la era Jacquet hasta la llegada de Zidane, cinco entrenadores dirigieron a la selección francesa sin que ninguno lograra la victoria en su primer partido, antes de que Zidane rompiera esa racha con un valioso triunfo ante Turquía.

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