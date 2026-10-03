Zidane expresa su malestar tras las críticas a Dembélé

Pese a su sequía goleadora en los tres primeros partidos de Francia durante el actual parón internacional, Ousmane Dembélé cuenta con una firme defensa del seleccionador Zinedine Zidane, que valora lo que el jugador aporta al rendimiento colectivo.

Dembélé vive la situación con tranquilidad y está convencido de su capacidad para cambiar las cosas ante Bélgica, el lunes, en la cuarta jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, según la cadena francesa "RMC".

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"¿Qué quiere decir eso? ¿Que en el Paris Saint-Germain está mejor, y aquí qué?". Esta es quizá la primera señal de molestia de Zinedine Zidane desde que asumió el banquillo de la selección, y llegó como respuesta a la pregunta de un periodista sobre la diferencia entre el nivel de Dembélé con el Paris Saint-Germain y su nivel con la selección francesa.

Zidane defendió a su jugador y afirmó: "Lo he visto bien en los tres partidos en los que lo hemos tenido. Ousmane hace lo que hace Ousmane. Estoy satisfecho con lo que hace sobre el terreno de juego, porque se mueve mucho... Eso es lo que nos importa, porque lo hace muy bien. No tengo mucho que reprocharle".

Sobre la falta de eficacia de Dembélé ante el guardameta italiano Donnarumma, Zidane insistió: "Es cierto que no marcó, pero tuvo ocasiones. Además, siempre pensamos en el gol y decimos que tiene que marcar, pero yo veo las cosas de otra manera. Y estoy satisfecho con lo que vi de mis jugadores".

Por su parte, Dembélé afronta la situación con calma, pues a lo largo de su carrera se ha acostumbrado a las críticas, ya sea en el Paris Saint-Germain, en el Barcelona o en la selección francesa.

Francia había vencido a Turquía y después a Bélgica por el mismo resultado (1-0), antes de empatar con Italia (1-1) en la tercera jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.







