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Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, rechazó ver el próximo duelo ante España en los cuartos de final de la Liga de Naciones como una oportunidad de revancha por la eliminación en las semifinales del Mundial, y aseguró que el objetivo de su selección es alcanzar las semifinales del torneo y pelear por el título.

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Según informa el diario español Marca, la derrota de España ante Inglaterra el pasado domingo la llevó a un camino más complicado en la Liga de Naciones, después de terminar la fase de grupos en segunda posición, por lo que el sorteo la emparejó con Francia en los cuartos de final, con el partido de vuelta fuera de territorio español.

El enfrentamiento trae recuerdos de la semifinal del Mundial, cuando la selección española logró eliminar a Francia y alcanzar la final ante Argentina, antes de proclamarse campeona.

Zidane, seleccionador francés, habló sobre el próximo duelo ante España y aseguró estar centrado en el reto que viene, sin mirar a lo sucedido el pasado mes de julio.

«No se trata de una revancha por la semifinal del Mundial, sino de una competición diferente y de un grupo nuevo. El objetivo sigue siendo el mismo: llegar a las semifinales y ganar la Liga de Naciones», afirmó Zidane.

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La ida de los cuartos de final está prevista para el 25 de marzo de 2027, mientras que la selección francesa acogerá la vuelta el día 28 del mismo mes.

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El sorteo de los cuartos de final también desveló el resto del camino hacia la final de la Liga de Naciones: el ganador del cruce entre España, campeona del mundo y de Europa, y Francia se medirá al vencedor de la eliminatoria entre Países Bajos y Portugal.

En el otro lado del cuadro, el ganador del Alemania-Bélgica se enfrentará al del Inglaterra-Noruega.

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Las dos semifinales se disputarán los días 9 y 10 de junio de 2027, y la final se jugará el día 13 del mismo mes.

Zidane también analizó el potencial de la selección española. Señaló que era consciente de la dificultad del duelo desde el principio y aseguró que el cuerpo técnico estudiará al rival con detalle.

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«Sabíamos que nos tocaría un rival fuerte. Será España, la actual campeona del mundo. Los conocemos bien, pero hemos seguido sus últimos partidos y vamos a analizarlo todo con mi cuerpo técnico. Para llegar lejos en cualquier torneo, tienes que enfrentarte a las mejores selecciones y eliminarlas», explicó.

Sobre la preparación de Francia para la eliminatoria, Zidane explicó que el cuerpo técnico seguirá a los jugadores que se incorporaron a la convocatoria el pasado noviembre, además del resto, para elegir el mejor grupo posible para este reto.

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«Seguiremos observando a los jugadores que estuvieron con nosotros en noviembre, y también al resto, para preparar la mejor convocatoria posible para este bonito desafío. Sé que todos están jugando partidos importantes con sus clubes y que no volveremos a reunirnos hasta dentro de cuatro meses, pero confío en que tendrán presente este importante duelo para estar preparados en marzo», añadió.