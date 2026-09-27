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Karim Malim
Traducido por

Zidane cambia el rol de Rayan Cherki y el jugador responde de manera ideal

R. Cherki
Z. Zidane
Turquía vs Francia
Turquía
Francia
UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Italia
Belgium vs Francia
Belgium
Francia
Turquía
Italia
Bélgica

Tras la decepción del Mundial

Parece que Zinedine Zidane ya ha empezado a descubrir la versión que quiere de Rayan Cherki, después de otorgar al jugador del Manchester City un nuevo rol en el centro del campo de la selección francesa, permitiéndole ofrecer ante Turquía uno de sus partidos más convincentes desde que se unió a las filas de los Bleus.

Según el sitio francés "Foot Mercato", Cherki se mostró diferente bajo las órdenes de Zidane, tras ser ubicado en el corazón de la línea media dentro de un 4-3-3, después de la decepcionante actuación que ofreció en el Mundial 2026.

Cherki ofreció ante Turquía una actuación equilibrada, ya que no se limitó a contribuir a generar peligro ofensivo, sino que mostró una notable actividad en la recuperación del balón, con un claro compromiso con su posición dentro del campo, sin interferir en los movimientos de Ousmane Dembélé o Michael Olise.

Esta actuación llamó la atención de Zidane, quien habló con admiración de las cualidades del jugador durante una entrevista exclusiva con el canal "Téléfoot". Zidane dijo: "Es un jugador con múltiples talentos y capaz de jugar en cualquier posición. Creo que eso es lo que quiero de él ahora, y confío en su capacidad para hacerlo".



Y añadió: "Sabemos lo que puede hacer con el balón, y también sin él, y en esta posición también puede defender. Ha cumplido su rol de manera excelente, y participó tanto en el trabajo defensivo como en el ofensivo. Es una posición en la que lo valoro mucho".

De este modo, parece que Zidane ha encontrado para Cherki un nuevo rol que podría darle un mayor espacio para influir con la selección francesa, aprovechando sus cualidades técnicas junto con el compromiso con las tareas defensivas que exige su nueva posición.

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