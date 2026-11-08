Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, aseguró que Kylian Mbappé era el más merecedor de ganar el Balón de Oro, elogiando las cualidades del delantero del Real Madrid, que terminó en segundo lugar por detrás del inglés Harry Kane, galardonado este año por la revista "France Football" como el mejor jugador del mundo.

Zidane, durante una entrevista con la cadena "Téléfoot" este domingo, dijo en respuesta a una pregunta sobre el Balón de Oro: "En lo que respecta al Balón de Oro, cada uno tiene sus preferencias sobre el ganador. Mbappé terminó la carrera en segundo lugar y simplemente debemos aceptar los resultados. Mbappé estaba decepcionado, porque merecía ganar el Balón de Oro, eso es seguro".

El entrenador francés añadió: "Estoy seguro de que Kylian Mbappé estará contento de volver a vestir la camiseta de la selección francesa. Durante mi primer partido como seleccionador, marcó un gol, pero tuvo que regresar por la lesión. Quería seguir con el grupo, pero eso no fue posible. Es un jugador al que sigo con gran interés, y hay que prestarle mucha atención".

La leyenda del fútbol francés también elogió a Désiré Doué, uno de los talentos emergentes más destacados de Francia, antes del próximo parón internacional, durante el cual la selección francesa buscará clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

Zidane dijo sobre Doué: "Me gusta el atrevimiento que tiene, juega como si disputara un partido en el barrio en el que creció. Eso es lo que me gusta, porque esa es la mentalidad que debemos exigir a los jugadores dentro del terreno de juego".