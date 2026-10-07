Zidane acaba con una vieja costumbre de Deschamps en la selección de Francia

Un informe periodístico aseguró este miércoles que Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, cambiará radicalmente una vieja costumbre de Didier Deschamps, exentrenador de los Bleus.

La selección francesa no ha sellado todavía su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa, pero puede sentirse satisfecha con su rendimiento durante el actual parón internacional.

Con tres victorias y un empate en cuatro partidos, los Bleus lideran el Grupo Uno de la Liga de Naciones de Europa con 10 puntos, aventajando por tres puntos a Italia, segunda clasificada, y por cuatro a Bélgica, tercera.

Tras mostrar su satisfacción por los primeros pasos al frente de la selección francesa, Zinedine Zidane tiene por delante un mes completo para preparar el próximo parón internacional.

Según el diario "L'Équipe", el nuevo técnico de Francia tiene la intención de aprovechar este tiempo para trabajar con un método completamente distinto al de Didier Deschamps.

En el pasado, Deschamps enviaba a sus ayudantes, Guy Stéphan y Franck Raviot, a seguir a los jugadores profesionales que militan fuera de Francia, mientras que Zidane planea viajar él mismo en la medida de lo posible para estar en contacto directo con sus futbolistas.