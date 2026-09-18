Zidane abre los expedientes espinosos: Mbappé, Benzema, Ceuta y el Balón de Oro sobre la mesa

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, reveló las líneas de su proyecto con "Les Bleus" durante su primera rueda de prensa, tras anunciar su convocatoria para disputar 4 partidos en la Liga de las Naciones de la UEFA, hablando de Kylian Mbappé, Karim Benzema, Aurélien Tchouaméni y la polémica relacionada con Ceuta, además de sus decisiones técnicas y la nueva lista.

Zidane afirmó que Kylian Mbappé será el capitán de la selección francesa, subrayando su capacidad para jugar en las tres posiciones ofensivas.

Zidane dijo que Mbappé será el capitán de la selección francesa, subrayando su capacidad para jugar en las tres posiciones ofensivas, y añadió: "Es capaz de jugar en las tres posiciones, y a mí me gusta mucho en la posición de extremo izquierdo, por ejemplo", mientras que rehusó entrar en debates sobre el Balón de Oro, asegurando que su atención está puesta en los cuatro próximos partidos.

Sobre Karim Benzema, Zidane dijo: «Lo quiero», haciendo referencia a los años que compartieron en el Real Madrid, pero aclaró que el delantero francés ha avanzado en edad y que en este momento necesita ver a jugadores más jóvenes, subrayando que eso no resta valor a su trayectoria con la selección francesa o con los clubes.

Zidane explicó que la exclusión de Tchouaméni se debió a su estado físico, después de haber estado ausente de los terrenos de juego dos meses y de haber disputado solo 180 minutos, de los cuales un único partido como titular, subrayando que su permanencia en el Real Madrid para completar su recuperación es "mejor para él" ante los 4 partidos que la selección disputará en un corto período.

En lo relativo a la crisis de Ceuta, Zidane rehusó comentar la polémica, diciendo: "Yo me concentro en mi papel como entrenador de la selección francesa. Tengo convicciones, y como cualquier otra persona soy un ciudadano, pero no tengo nada que decir", subrayando que su atención está puesta en su misión con la selección.

Sin cambios radicales en la selección

El entrenador francés aseguró que no realizará un cambio radical en el equipo que dejó Didier Deschamps, explicando: "No hay necesidad de un cambio radical, solo un equipo al que dirigir de una manera diferente", señalando que la selección ha ofrecido buenos niveles hasta ahora, pese a algunas fluctuaciones.

Añadió que el cuerpo técnico y los jugadores tendrán 15 días juntos, durante los cuales disputarán 4 partidos con un intervalo de 3 días, lo que hace necesaria la participación de todos los jugadores, manteniendo el equilibrio que describió como un elemento fundamental en sus ideas.

Zidane justificó su elección de una lista de 23 jugadores, entre ellos 20 jugadores de campo y 3 porteros, explicando que no quería tener jugadores en las gradas, y que la lista actual no significa cerrar la puerta a los demás.

Da Cunha, Liboul y Jacquet: nuevas elecciones

Sobre Lucas Da Cunha y Maxence Lacroix, Zidane dijo que ambos merecen estar con la selección, señalando que Da Cunha es un jugador interesante y con una personalidad singular, mientras que describió a Lacroix como un jugador muy bueno, destacando su traspaso a un club grande y que dispone de una pierna izquierda.

También habló de Esteban Liboul, explicando que es un jugador que posee características diferentes, especialmente en los espacios reducidos, y que desea verlo de cerca después de haberlo seguido y analizado, destacando su capacidad para marcar goles.

Describió a Rayan Cherki como un "auténtico número 10", que se caracteriza por la capacidad de regate y de jugar entre líneas, mientras que reveló que su convocatoria junto a Zaïre-Emery tenía como objetivo utilizarlo en el centro del campo.

Zidane elogió a Jérémy Jacquet, diciendo que sigue al jugador desde hace mucho tiempo, y que le gustaron mucho sus características, mientras que aclaró que la convocatoria de Andy Diouf y Adrien Truffert se debió a que poseen la capacidad de jugar en sus posiciones y a este nivel con la selección.

La situación de Kanté, Gusto y Akliouche

Sobre N'Golo Kanté, Zidane aseguró que no convocarlo es una decisión técnica, insistiendo en que el asunto no tiene que ver con restar valor al jugador, al que describió como "excepcional", pero señaló que Kanté tiene 35 años y que está obligado a tomar sus decisiones según las necesidades del equipo.

También aclaró que la ausencia de Malo Gusto y Michael Akliouche no significa que estén fuera de sus planes, subrayando que esta vez eligió solo 20 jugadores y que no quiso dejar a otros en las gradas, y que ambos jugadores siguen siendo candidatos para la próxima lista.

Zidane abordó el caso de Guillaume Restes, asegurando que su elección del portero del Toulouse fue una decisión meditada, señalando que él y Fabien Barthez comparten la misma visión sobre las características del portero.

Sin exageraciones en el ataque

En el plano táctico, Zidane habló de la posibilidad de alinear a Mbappé, Dembélé y Michael Olise en sus posiciones, aprovechando la capacidad de los jugadores para ocupar más de una posición, pero dijo respecto a la idea de jugar con 4 delanteros: "No hay que exagerar".

También rehusó considerar el rendimiento defensivo de Mbappé como un problema, describiendo el debate sobre el asunto como "estéril", explicando que, cuando el equipo pierde el balón, todos sus jugadores deben esforzarse por recuperarlo.

Zidane concluyó sus declaraciones subrayando que la afición francesa quiere ver a su selección ganar y encadenar victorias, mientras el equipo se prepara para el inicio de una nueva etapa bajo la dirección del entrenador francés.