Youri Mulder está preocupado por la defensa del PSV. El club de Eindhoven mantuvo su portería a cero por primera vez esta temporada en la Vriendenloterij Eredivisie el pasado viernes, ante el sc Heerenveen (2-0).

El PSV tuvo dificultades, sobre todo en la primera parte, ante el Heerenveen, aunque llegó al descanso con una ventaja de 1-0 gracias a un gol de Guus Til. Mediado el segundo tiempo, Marcus Linday marcó en propia puerta de forma desafortunada y el PSV duplicó su ventaja.

«A mí tampoco me pareció que el PSV jugara bien contra el Heerenveen. Lo preocupante es que también concede muchas ocasiones», concluyó Mulder el martes en Ziggo Sport antes del duelo contra el RB Leipzig en la Champions League.

«El Heerenveen podría haber marcado dos o tres goles. Creo que esa fue la primera vez que dejaron su portería a cero en toda la temporada, pese a las ocasiones que concedieron. Eso sí es un problema para el PSV», advirtió el analista al entrenador Peter Bosz.

Su compañero de análisis Nordin Amrabat coincide plenamente con Mulder. «El PSV presiona arriba por todo el campo. Eso puede salir muy bien, porque recuperas el balón muy arriba y entonces generas una ocasión. O el rival consigue superar esa presión y es él quien crea las ocasiones».

«También se vio contra el Heerenveen: al PSV muchas veces no le salió bien. El Heerenveen podría haberse ido perfectamente al descanso ganando 0-3», afirmó el exdelantero, que jugó, entre otros equipos, en el PSV y vio cómo este acabó imponiéndose por 2-0.

En ocho partidos de la Eredivisie, el PSV ha encajado hasta ahora diez goles. En la fase de liga de la Champions League empató 1-1 contra el Shakhtar Donetsk el mes pasado.