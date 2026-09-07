El defensa Daniel Carvajal está oficialmente sin club tras su salida del Real Madrid, por lo que también podría fichar por un nuevo equipo en cualquier momento fuera del mercado de traspasos. Últimamente ha habido especulaciones sobre un posible fichaje por el Liverpool.

"Creo que se habla de Liverpool, Carvajal y un lateral derecho. Así que sí, yo diría que Liverpool", avivó aún más los rumores el exinternacional inglés Joleon Lescott en un programa de TNT Sports. El experto en fichajes David Ornstein no le contradijo.

No es ningún secreto que los Reds no están del todo contentos con la situación actual en la posición de lateral derecho. Conor Bradley seguirá de baja durante más tiempo tras su operación de rodilla y el polivalente Joe Gomez también está lesionado.

Jeremie Frimpong es en este momento la única opción para el entrenador Andoni Iraola, aunque el ex del Leverkusen todavía no ha logrado convencer y por eso, en el 2:0 ante el Ipswich Town, se probó en esa posición al cedido por el Barcelona Ronald Araujo.

Mientras tanto, el contrato de Carvajal no fue renovado en Madrid tras 450 partidos oficiales, después de que, tras una rotura del ligamento cruzado en octubre de 2024 y su regreso en el verano de 2025, hubiera desempeñado solo un papel secundario en el Real Madrid la pasada temporada.