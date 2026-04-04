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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Yassine hace historia con el Al-Ahly con una cifra espectacular

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
1ª División
M. Jaissle
Arabia Saudí
Alemania

El entrenador alemán acapara la atención

El alemán Matthias Jaissle, entrenador del Al-Ahli de Yeda, sigue haciendo historia con «Al-Raqi», tras haber llevado a su equipo a la victoria por 3-0 sobre el Damac este sábado por la tarde, en la jornada 27 de la Liga Roshen.

Con esta victoria, el «Al-Raqi» suma 65 puntos y se sitúa provisionalmente en segunda posición de la clasificación de la Liga Roshen, recuperando así su racha de victorias tras la derrota sufrida en la última jornada ante el Al-Qadisiyah.

Esta es la victoria número 60 del entrenador alemán con el Al-Ahli en la Liga Roshen, lo que le convierte en el técnico que más victorias ha logrado en la historia del Al-Raqi en esta competición.

Asimismo, Yaisle ha llevado al Al-Ahli a su décima victoria consecutiva en casa en la Liga Roshen por primera vez desde que asumió la dirección técnica del equipo a principios de la temporada 2023-2024.

Cabe destacar que Yaisle es uno de los entrenadores más exitosos de la Liga Roshen desde su llegada, gracias a su capacidad para gestionar los partidos importantes y devolver al «Al-Raqi» a la lucha por los títulos.

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