El alemán Matthias Jaissle, entrenador del Al-Ahli de Yeda, sigue haciendo historia con «Al-Raqi», tras haber llevado a su equipo a la victoria por 3-0 sobre el Damac este sábado por la tarde, en la jornada 27 de la Liga Roshen.

Con esta victoria, el «Al-Raqi» suma 65 puntos y se sitúa provisionalmente en segunda posición de la clasificación de la Liga Roshen, recuperando así su racha de victorias tras la derrota sufrida en la última jornada ante el Al-Qadisiyah.

Esta es la victoria número 60 del entrenador alemán con el Al-Ahli en la Liga Roshen, lo que le convierte en el técnico que más victorias ha logrado en la historia del Al-Raqi en esta competición.

Asimismo, Yaisle ha llevado al Al-Ahli a su décima victoria consecutiva en casa en la Liga Roshen por primera vez desde que asumió la dirección técnica del equipo a principios de la temporada 2023-2024.

Cabe destacar que Yaisle es uno de los entrenadores más exitosos de la Liga Roshen desde su llegada, gracias a su capacidad para gestionar los partidos importantes y devolver al «Al-Raqi» a la lucha por los títulos.



