Yamal preocupa a Flick antes del duelo ante el Valencia

El último entrenamiento grupal del Barcelona registró una ausencia destacada, la de la estrella Lamine Yamal, antes del enfrentamiento ante el Valencia en el estadio de Mestalla, dentro de las competiciones de la Liga española y previsto para mañana domingo.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el dueño de la camiseta número 10 del conjunto catalán, que ofreció una actuación magnífica en el partido de Liga del pasado lunes en el estadio Spotify Camp Nou ante el Rayo Vallecano y marcó dos grandes goles, permaneció dentro del gimnasio de la ciudad deportiva, mientras todos sus compañeros disponibles realizaban los entrenamientos bajo la dirección del técnico Hansi Flick.

Está previsto que Hansi Flick ofrezca una rueda de prensa ante los medios de comunicación al mediodía de hoy, para hablar del enfrentamiento entre el Valencia y el Barcelona, en el que su equipo puede reforzar su liderato en solitario de la tabla de clasificación, tras la derrota del Real Madrid ante el Real Betis, donde también podría dar más detalles sobre la ausencia de Lamine Yamal en la sesión de entrenamiento grupal.



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