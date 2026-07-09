Lamine Yamal, estrella de España, quiere cambiar su camiseta con Lionel Messi, capitán de Argentina.

España se enfrenta a Bélgica en cuartos de final del Mundial, y Argentina a Suiza.

En una breve entrevista con Mundo Deportivo, Yamal añadió: «Me gustaría enfrentarme a Argentina en la final del Mundial, si llegamos hasta allí».

Y añadió: «¿Con qué jugador te gustaría intercambiar la camiseta? Con Lionel Messi».

También destacó: «Ismael Saibari, de Marruecos, es el jugador que más me ha sorprendido en este Mundial».

Además, confesó: «Me gustaría visitar Nueva York y conocer a LeBron James».

Y cerró: «¿A qué exjugador español incluirías en esta selección? A Andrés Iniesta».