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Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Yamal: Me sorprendió la estrella de Marruecos... y espero que pase lo mismo con Messi

L. Yamal
L. Messi
España
Argentina
World Cup
I. Saibari
Marruecos
Andrés Iniesta
Marruecos
España

Me hubiera gustado jugar junto a Iniesta en la selección española.

Lamine Yamal, estrella de España, quiere cambiar su camiseta con Lionel Messi, capitán de Argentina.

España se enfrenta a Bélgica en cuartos de final del Mundial, y Argentina a Suiza.

En una breve entrevista con Mundo Deportivo, Yamal añadió: «Me gustaría enfrentarme a Argentina en la final del Mundial, si llegamos hasta allí».

Y añadió: «¿Con qué jugador te gustaría intercambiar la camiseta? Con Lionel Messi».

También destacó: «Ismael Saibari, de Marruecos, es el jugador que más me ha sorprendido en este Mundial».

Además, confesó: «Me gustaría visitar Nueva York y conocer a LeBron James».

Y cerró: «¿A qué exjugador español incluirías en esta selección? A Andrés Iniesta».

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