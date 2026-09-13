Yamal lo proclama: merezco el Balón de Oro más que Mbappé

La lucha por el Balón de Oro de 2026 llega esta vez más emocionante que nunca, y el ambiente ha empezado a calentarse pronto, especialmente entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Yamal, la estrella del Barcelona, habló en el programa Universo Valdano, a través de Movistar, en una entrevista que se publicará el próximo viernes, y esta vez quizá fue más claro sobre el jugador que cree que merece ganar el Balón de Oro.

El diario Sport publicó las declaraciones de Yamal, quien dijo: "¿A quién le daría el Balón de Oro? Sinceramente creo que quizá solo hay dos jugadores que son los mejores del mundo, pero yo me lo merezco este año".

Y recalcó: "Para mí, Kylian Mbappé y yo somos los mejores jugadores, y todo el que ve los partidos lo sabe".

Por su parte, Mbappé dijo hace unos días: "Siempre he pensado que el Balón de Oro debe premiar a un jugador diferente. Por supuesto que está la parte colectiva, y es importante, porque el fútbol es un deporte de equipo. Pero es un premio individual".

Mbappé fue más contundente al hablar de su temporada, diciendo: "Creo que este año he aportado cosas diferentes. Y por eso considero que puedo ganar el Balón de Oro".

Yamal se arma con la conquista de la Copa del Mundo con la selección de España, además de la consecución del título de LaLiga con el Barcelona; en cuanto a Mbappé, estalló goleadoramente en el Mundial y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo.

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