Yamal estuvo a un paso del desastre: ¡Flick y Raphinha intervinieron en el último momento!

Lamine Yamal estuvo a punto de poner en riesgo su participación en el Clásico ante el Real Madrid, después de entrar en un acalorado encontronazo con Facundo Bernal durante la victoria del Barcelona sobre el Real Betis por (5-2), en un partido que vio alterarse a la joven estrella, antes de que Hansi Flick interviniera para sustituirlo, mientras Raphinha le instaba a abandonar el campo rápidamente para evitar que la situación se agravara.

La tensión había alcanzado su punto máximo tras el gol de Abde Ezzalzouli, con el que el Betis recortó la diferencia a (2-3), y Lamine se dirigió hacia Fermín López para comprobar su estado después de que cayera a raíz de un contacto previo, antes de que Valles interviniera para ayudar al jugador del Barcelona a levantarse.

En ese momento, Lamine apartó a Valles a un lado, antes de que apareciera Facundo Bernal y empujara al joven jugador, a lo que Lamine respondió con un empujón más fuerte, en medio de un ambiente cargado dentro del terreno de juego.

Dos empujones que estuvieron a punto de costarle mucho a Lamine Yamal

El enfrentamiento subió de intensidad rápidamente, después de que Bernal respondiera con dos cabezazos hacia Lamine, en una escena que estuvo a punto de ir más allá de una simple discusión verbal y un contacto físico.

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Lamine había recibido una tarjeta amarilla en el partido, lo que hacía que mantener esa reacción implicara un riesgo adicional, ante la cercanía del enfrentamiento con el Real Madrid, que representa una parada importante para el Barcelona en LaLiga.

No era fácil prever qué habría ocurrido si Bernal hubiera caído tras el empujón de Lamine, pero el episodio colocó al joven jugador en una situación delicada, considerando la importancia del Clásico y la posibilidad de recibir una sanción disciplinaria si el enfrentamiento hubiera evolucionado de otra manera.

Flick y Raphinha

Hansi Flick comprendió la necesidad de sacar a Lamine del clima de tensión, por lo que decidió sustituirlo, en la tercera ocasión en la que toma esta decisión durante la temporada, después de haberle dado descanso ante el Elche y el Levante.

En la línea de banda, Raphinha pidió a su compañero que se apresurara a abandonar el campo, mientras Flick lo sujetó momentos después y le susurró al oído, en una escena que pareció un intento de calmarlo y explicarle los motivos de su sustitución.

La decisión llegó en un momento delicado, pues el Barcelona no necesitaba perder a uno de sus jugadores más destacados por una reacción puntual, antes del esperado enfrentamiento con el Real Madrid.

Un talento que no está exento de arrebatos

Pese al episodio, Lamine Yamal ofreció una actuación llamativa ante el Betis y mostró destellos técnicos destacados, entre ellos su gol inicial, que despertó admiración, además de su aportación ofensiva y la asistencia en el gol de Gabriel Jesus.

Pero la calma habitual de Lamine no le impide en ocasiones alterarse, especialmente cuando se siente provocado, como demuestra lo ocurrido en el estadio Sánchez-Pizjuán hace cerca de un mes, cuando algunos aficionados le criticaron por lo que consideraron una exageración al caerse, así como las reacciones en La Cartuja hacia su celebración del gol.

La joven estrella posee un talento excepcional y la capacidad de marcar la diferencia, aunque mantener la calma en los momentos cargados de tensión sigue siendo una parte importante de su evolución, sobre todo con la magnitud de las presiones que le rodean y la importancia de los partidos que disputa el Barcelona.