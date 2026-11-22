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Lamine Yamal acaparó las miradas con una imagen poco habitual durante la celebración del Barcelona por su emocionante remontada ante el Villarreal, tras protagonizar un gesto enigmático que abrió la puerta a numerosas preguntas sobre el mensaje que quiso transmitir.

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El partido, que terminó con victoria del Barcelona por 3-2, vivió uno de sus momentos más extraños durante la celebración del gol del empate, cuando Yamal se colocó el balón debajo de la camiseta y pareció imitar la barriga de una mujer embarazada, en una escena que dejó asombrado a su compañero Fermín López, que no pudo ocultar su extrañeza.

Rápidamente llamó la atención este gesto, después de que Yamal apareciera caminando con calma por el terreno de juego, con la zona del abdomen abultada por el balón que había escondido bajo la camiseta, en un comportamiento inusual en el joven futbolista, sobre todo durante una celebración colectiva de su equipo por volver a meterse en el partido.

La reacción de Fermín López fue uno de los detalles más llamativos de la escena, ya que siguió a su compañero con una mirada de asombro, como si no entendiera el sentido de lo que hacía Yamal, lo que añadió aún más misterio a la imagen y la convirtió en el centro de atención de los aficionados tras el encuentro.

Este gesto volvió a poner sobre la mesa la vida personal del jugador del Barcelona, dada la relación sentimental que mantiene con Inés García, lo que abrió la puerta a vincular el gesto de Yamal con esa relación y a preguntarse si intentaba enviar un mensaje personal a través de su celebración.

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Yamal no ha ofrecido ninguna aclaración sobre el verdadero significado del gesto, ni existe información confirmada que permita asegurar que guarde relación con su vida sentimental, por lo que las interpretaciones que circulan siguen siendo meras especulaciones surgidas a raíz de la imagen y de la reacción de Fermín.