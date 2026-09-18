Días después de la emisión de los fragmentos promocionales, se ofreció la entrevista completa de la joven estrella Lamine Yamal en el programa "Universo Valdano" en la pantalla de "Movistar Plus". Y mientras las primeras filtraciones se centraron en sus declaraciones sobre el Balón de Oro, la versión final llegó para ofrecer su visión detallada y polémica sobre la crisis de los premios individuales en la actualidad.

Yamal comenzó sus declaraciones con una crítica directa a la forma en la que se evalúa actualmente a los ganadores del "Balón de Oro", explicando, según recogió el diario español "Mundo Deportivo": "Este premio se evalúa ahora de una manera completamente diferente. Cuando estaban Messi y Cristiano, todo el mundo sabía que eran los mejores del mundo, y por tanto el premio se limitaba a ellos dos".

Y añadió: "El problema hoy en día es que la gente ha empezado a valorar cosas que no tienen relación con el Balón de Oro, como decir por ejemplo que el premio debe ir a un jugador del Paris Saint-Germain porque ganó la Liga de Campeones. Cuando ganas la Liga de Campeones le dan el trofeo al equipo como el mejor conjunto, y eso es lo que merecen, pero el premio individual es algo completamente distinto; debe entregarse al mejor del mundo y punto. No que se le dé a un jugador solo porque marcó 80 goles, porque quien marca 80 goles recibe el premio al máximo goleador. Estas son cosas diferentes que la gente no entiende, pues el mejor es aquel que disfrutas viendo como comentarista durante el partido y ves que es diferente a todos los demás. Y cuando el premio vuelva realmente al mejor, y no a quien marca más o cosecha más títulos, recuperará su verdadero valor".

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La joven estrella pasó a hablar sobre la realidad del fútbol moderno y las razones por las que a veces abandona el campo enfadado, afirmando: "La forma en la que me crié en el fútbol se basaba en ver los partidos completos desde el minuto uno hasta el noventa. No abría las aplicaciones para saber cuánto marcó este jugador o cuántas asistencias dio, sino que todo el mundo disfrutaba del juego, así que observabas a un creador de juego que quizás no marcaba 20 goles pero suponía un disfrute increíble, como Mesut Özil, a quien yo quería mucho".

Y añadió: "Creo que la generación actual entra en los partidos a través de las aplicaciones para decir: 'Lamine marcó dos goles y dio otros dos, entonces ha hecho un gran partido'. Mientras que a mí me ocurre en muchos partidos que siento que he ofrecido una actuación entretenida sin marcar, y me voy a dormir muy feliz porque sé que el fútbol no es solo marcar un gol, sino toda la construcción desde que la pelota sale del portero".

Y añadió Yamal explicando los entresijos de sus conversaciones familiares tras los partidos: "Llego a casa enfadado en algunas ocasiones, y mi madre siempre me pregunta si estoy enfadado porque no marqué, y le respondo que nunca me enfadaré por ese motivo; marcar es solo un número en las estadísticas, mientras que el verdadero enfado me invade si no toco el balón y no disfruto del juego, eso es lo que más me irrita".

Y en el plano táctico dentro del campo, el jugador del Barcelona reveló la naturaleza del entendimiento con sus compañeros, diciendo: "En los entrenamientos hablo siempre con Fermín, que es un jugador que prefiere moverse en los espacios, o con Eric y Joules; les digo que prefiero que me superen por dentro, porque si lo hacen o bien quedan solos o bien se retiran de la posición de cobertura y no me molestan, y por tanto salen de la jugada. Intentamos discutir siempre estos detalles, pues las cosas más simples en el fútbol son las más efectivas; cuando un jugador corre hacia el espacio y las defensas se detienen, hay un segundo en el que estará libre de marca, y ese segundo en concreto es lo que debemos entrenar y ajustar su momento con precisión".