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Abdelmawgood Samir

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Ya está decidido: Jürgen Klopp será el seleccionador de Alemania

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Según el periódico de gran tirada «Bild»

Red Bull ha autorizado a Jürgen Klopp, de 59 años, a asumir la selección alemana sin restricciones económicas ni contractuales.

Según el diario alemán «Bild», el anuncio oficial se hará el viernes, tras largas negociaciones entre la Federación Alemana de Fútbol y la empresa.

Klopp ya tenía un acuerdo preliminar con la Federación Alemana para dirigir la «Mannschaft» hasta el Mundial 2030, pero su contrato con «Red Bull», vigente hasta 2029, impedía cerrar la operación al no incluir cláusula de rescisión.

En un gesto inusual, el director ejecutivo de «Red Bull», Oliver Mintzlaff, lo liberó sin pedir contraprestación económica, evitando un litigio por indemnizaciones.

Ambas partes descartaron mantener cualquier vínculo, ya fuera como embajador o asesor, pese a que Mintzlaff buscó retenerlo.

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Finalmente, el temor a un conflicto de intereses llevó a la empresa a aceptar la ruptura total, lo que permite al exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund dedicarse por completo a su nueva misión.

Este domingo Klopp comentará la final del Mundial en «Magenta TV», su última aparición antes de asumir la selección.

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