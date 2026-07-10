Ya está acordado: el Al-Ahly será el nuevo rival del Barcelona en el Trofeo Joan Gamper

El Al Ahly egipcio será el rival del Barcelona en la Copa Juan Gamper previa a la temporada 2026-2027.

Según Mundo Deportivo, la directiva azulgrana ha acordado un amistoso con el conjunto egipcio dentro de la Copa Joan Gamper.

El encuentro se disputará el 19 de agosto en el Spotify Camp Nou.

El Barcelona busca así expandirse en un mercado de 110 millones de personas.

El objetivo no se limita a Egipto, sino que también busca atraer al mercado árabe, muy atractivo para el club debido a su amplia base de seguidores.