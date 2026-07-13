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Frosinone v Lazio - Pre-season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Ya es oficial: una estrella marroquí debutará en la Serie A

Serie A
Frosinone
Marruecos
A. El Azzouzi
Italia
Marruecos
Países Bajos

Un paso adelante

El Frosinone italiano ha fichado al centrocampista marroquí Anwar Al-Azouzi en este mercado de verano.

El club informó, en un comunicado oficial, que Al-Azouzi, nacido en 2001, firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Su incorporación refuerza el centro del campo del Frosinone de cara a la próxima temporada.

Formado en las categorías inferiores de varios clubes holandeses, el mediocentro defensivo y polivalente se desempeñó en las divisiones inferiores de los Países Bajos.

Tras brillar en el Dordrecht y destacar en el PEC Zwolle con su fuerza y visión de juego, fichó por el Frosinone.

Amistosos
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Sambenedettese
SAM

Ahora, en un gran paso en su carrera, llega a Italia con un contrato a largo plazo para demostrar su valía en la Serie A y seguir creciendo.

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