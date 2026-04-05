Ya es oficial... Se acaba la historia de Bernardo Silva y el Manchester City

El segundo entrenador del Manchester City, Pep Lenders, ha confirmado que el centrocampista Bernardo Silva está viviendo sus últimos días en el equipo inglés, tras nueve años en el Etihad Stadium.

«Toda historia bonita tiene un final», declaró Linders en unas declaraciones publicadas por la BBC.

El nombre de Bernardo Silva, de 31 años, se vincula con un posible fichaje por el Barcelona o la Juventus, además de clubes de Estados Unidos.

Y añadió: «Nunca se puede sustituir a un jugador por otro igual, porque ese tipo de jugador no existe».

Y continuó: «Bernardo Silva es un jugador único, por la forma en que controla los partidos, sus movimientos, su recepción del balón, su liderazgo y su visión de juego».

Señaló: «Va a ser difícil, porque cuando no juegue ni un solo partido, verás lo mucho que se le echa de menos. Imagínate eso a lo largo de toda una temporada».

Y concluyó: «Pero, como he dicho, toda historia bonita tiene un final, y espero que disfrute de los últimos meses y que tenga una despedida digna de él... Se lo merece».

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